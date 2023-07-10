CHANEL減價｜日本CHANEL專門店6折　日本達人揭1招成功「尋寶」

【CHANEL減價｜日本CHANEL】CHANEL多年來的經典包款持續備受追棒，不少忠粉必定知道日本中古店是CHANEL集中地，而且價錢比起一般中古店便宜不少。但原來中古店以外，日本CHANEL專門店一年會推出兩次限時優惠。日前，一名日本達人分享在日本CHANEL專門店以6折購入多款CHANEL單品，即將前往日本旅行的人士切勿錯過！



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Youtube上有一個頻道名「日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo」的日本達人，不時會透過影片把自己於日本的日常生活及所見所聞分享給大眾。是次她在片中分享東京5大CHANEL專門店一年會有兩次6折大減價，最終僅花費50萬円(約港幣$27,500)入手的CHANEL產品。

Youtube上有一個頻道名「日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo」的日本達人（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

CHANEL減價｜CHANEL專門店一年有兩次6折大減價！5間專門店限定

大家可能感到驚訝，CHANEL專門店竟然會進行減價，據達人表示日本CHANEL專門店一年會有兩次減價活動，一次於1月，另一次於7月，而今年第2次減價活動早於7月1日開始了。不過非所有產品都享有減價折扣，減價產品多數是一些過季服飾、飾品及鞋子等等，而今年東京集中在5間分店，其中有3間位於新宿(新宿的小田急百貨、伊勢丹百貨及高島屋)，另一間於池袋的西武池袋總店，還有一間於日本橋的三越總店。

CHANEL專門店一年有兩次6折大減價！5間專門店限定（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

達人表示自己前往的時候經已是7月4日，所以減價產品應該是所淨無幾的狀態，故此她提醒大家務必要提早前往，才有機會「搶到」心儀產品！

CHANEL減價｜CHANEL專門店減價產品：過季服飾、飾品

達人憶述當天前往5間專門店，大概會看到某些CHANEL經典軟呢外套，折後由533,000円至563,000円(約港幣$29,185-HK$30,827)，而飾品方面都是以浮誇為主，折後約100,000円(約港幣$5,475)。首先她第一家前往新宿的小田急百貨，她表示基本上是沒有心儀的產品；之後再轉戰高島屋，終於遇上自己心儀的產品。

在高島屋的專門店，她入手了一個珍珠髮夾，髮夾配上一個CHANEL CC LOGO及一些閃石作點綴，而價錢方面稅前是69,600円(約港幣$3,811)。之後再到伊勢丹百貨「尋寶」，她表示伊勢丹的減貨產品相對是最多，惟當時店內沒有合適的東西，只好再戰下一個分店。到達池袋後，令她感到喜出望外，看到之前3間分店都看不到的產品，如她看到另類的髮飾，價錢約70,000円(約港幣$3,832)。

在高島屋的專門店，她入手了一個珍珠髮夾，髮夾配上一個CHANEL CC LOGO及一些閃石作點綴（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

最後一家日本橋的三越總店，達人入手了一款多用途飾品（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

最後一家日本橋的三越總店，達人入手了一款多用途飾品，可以用作髮飾或另外加扣針，變成心口針，而價錢方面稅前是75,600円(約港幣$4,139)。 最後一樣入手的產品， 達人表示自己早已想入手一個CHANEL的手袋， 殊不知一查問SA存貨量，得知有貨後，即使沒有特貨她都二話不說付錢購買，最終她以349,000円入手(約港幣HK$19,195)。

達人表示自己早已想入手一個CHANEL的手袋， 殊不知一查問SA存貨量，得知有貨後，即使沒有特貨她都二話不說付錢購買。（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

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