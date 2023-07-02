CHANEL袋保養｜羊皮手袋現壓痕　達人教2個極簡動作回復全新一樣

【CHANEL袋保養、維修】CHANEL多款經典手袋都大受歡迎，例如Chanel Classic Flap、Boy Chanel、Gabrielle等，而且CHANEL每年都會進行價格調整，單單Classic Flap本年3月已加幅13-16%，故此一但弄髒刮花都會無比心痛。今天《01女生》為大家分享兩種CHANEL皮革保養法，只需兩個動作手袋即時回復全新的一樣。



CHANEL袋保養1. 羊皮手袋保養法

社交平台上有一名叫「momomo桑」的網民經常大方分享購買不同奢侈品的過程，以此助大家成功入手自己心儀的手袋！早前，她曾以「Chanel羊皮壓壞了？不要怕」發帖文，隨即引來不少網民留言。

帖文中她指，沒有把Chanel羊皮手袋擺放好導致被鏈條壓出明顯的壓痕，使她一度相當苦惱。經過一番的嘗試後，她就發現了一個方法可以把壓痕修復好，同時手袋亦回復全新的一樣。

CHANEL袋保養｜CHANEL羊皮手袋保養法 兩個動作回復原來樣貌 (red@momomo桑)

首先，準備兩條毛巾，一條弄至7成濕，一條乾毛巾。之後把乾毛巾放在袋底貼著羊皮，濕手巾則放袋上面，再用手指在手袋內頂著壓痕的位置，一邊用熱的吹風機吹，一邊手指在手袋內推。

大概8秒左右，停下摸一摸羊皮，再觀察一下手袋的情況。帖主表示當時約吹了2至3分鐘，手袋壓紋消失，而且手袋回復原來的樣貌。

(red@momomo桑)

(red@momomo桑)

CHANEL袋保養2. 荔枝紋牛皮手袋保養法

除了羊皮手袋外，CHANEL有不少手袋採用荔枝紋牛皮，同樣放置不善就會將手袋壓出痕跡或者出現小的凹坑，但是荔枝紋牛皮皮質頑固，要修復都非是易事。有一位叫「RUIXI」的網民亦曾分享一個完美解決修復荔枝紋牛皮的壓痕的秘訣。

CHANEL袋保養｜CHANEL羊荔枝紋牛皮手袋保養法 一下解決壓痕 (red@RUIXI)

首先，準備一個10ml左右大小的小玻璃瓶，瓶裡面注入少量的熱水，扣好瓶蓋後，運用瓶子在壓痕和凹坑位置來回滾動，然後用手指伸進袋裡面將皮面頂起來，來回幾次後，漸漸發現壓痕凹坑完全消失。

(red@RUIXI)

(red@RUIXI)

另外，帖主提醒大家緊記把瓶蓋蓋好，稍有不慎熱水流出來，會損害到皮革；至於初學者帖主表示可以先使用60-70℃的水試一試，「上手」後可以再重新換熱水滾動。