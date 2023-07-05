CHANEL「色彩代碼限量系列」夏日新品　9種色調展現獨特個性美學

CHANEL「色彩代碼限量系列」新登場，一提起CHANEL，不少女生都會為之一振，作為大家眼中高雅女生的化身，CHANEL除了搶手的手袋款式、服飾、鞋履之外，更有不少個人護理，護膚彩妝產品。而近年品牌人氣旺盛，加價後仍無阻大家的熱誠，想入手CHANEL手袋的女生，除了等待外，不妨先入手它們的彩妝系列吧！



要數算最為代表CHANEL的顏色，黑白、米色、金色、紅色都是不可或缺的顏色之一，不過近年CHANEL亦有推出不少粉嫩色調，將現代色調融入經典之作當中，以色彩代表獨特個性。先隨著今年春夏新品手袋注入愛心元素，於7月3日 CHANEL亦推出全新彩妝系列「色彩代碼限量系列」，以色彩個性美學迷倒眾人。

CHANEL推出全新「色彩代碼限量系列」（CHANEL）

CHANEL｜9種絢麗色調 帶出色彩獨特性

Coco Chanel女士：「世界上最好的顏色，就是適合你的顏色。」，而夏日新品「色彩代碼限量系列」當中含有9款色調，由經典之最到夏日必備PANTONE色調都有，大家可以挑選代表自己的顏色。

CHANEL 夏日新品「色彩代碼限量系列」的9款色調：



#155 Rouge Noir ：紅酒色絕對是成熟以及時尚女生的好朋友

#143 Diva ：搶眼鮮明的紫紅色，大膽女生之選

#121 Première Dame ：偏紅調的珊瑚色更容易搭配

#129 Ovni ：奶黃色柔和而充滿活力

#131 Cavalier Seul：清新的鼠尾草綠，為夏日更添涼意

#147 Incendiaire ：熾熱發光的紅色像太陽般耀眼

#127 Fugueuse ：深邃藍好比大海般迷人

#111 Ballerina ：柔和淡雅粉紅充滿少女感

#125 Immortelle：淡紫色高雅又柔美



CHANEL「色彩代碼限量系列」中的9款色調（CHANEL）

CHANEL 「色彩代碼限量系列」 新品內容物一覽

每套「色彩代碼限量系列」中兼具3款限量新品：CHANEL色彩代碼專業刷具組、兩用巧妝鏡及限量創作美甲銼，顏色可愛又實用，令人很有衝動一次集齊全部！

CHANEL 「色彩代碼限量系列」 新品內容物一覽（CHANEL）

CHANEL 「色彩代碼限量系列」：1. LES PINCEAUX DE CHANEL 色彩代碼專業刷具組 HKD 1,410

來到夏天，多變的顏色配搭更能為夏天帶來清涼感，這款圓形皮革盒可以收納三支彩妝掃，包括N°101乾濕粉底兩用的粉底掃、N°110胭脂掃和N°200眼影掃。十分方便隨身攜帶。

CHANEL 「色彩代碼限量系列」：1. LES PINCEAUX DE CHANEL 色彩代碼專業刷具組 HKD 1,410（CHANEL）

CHANEL 「色彩代碼限量系列」：2. 雙面彩妝鏡 HKD 360

化妝鏡作為女生手袋中必需的單品，不論是外出補妝、整理儀容都是必不可少之物。這款雙面彩妝鏡，一如 CHANEL日常作風，只以標誌作面，當中的巧思就是鏡中一面是普通鏡子，另一邊是放大鏡；纖巧又易於攜帶配件，隨時隨地都能精準補妝！

CHANEL 「色彩代碼限量系列」：2. 雙面彩妝鏡 HKD 360（CHANEL）

CHANEL 「色彩代碼限量系列」：3. 限量創作美甲銼 HKD 280

這款以蝕刻玻璃製成的美甲銼，以CHANEL標誌配以不同色調，令你可以輕柔及有效地修飾指甲，再加配含山茶花神經醯胺成分的 LE VERNIS 同色調甲油，輕鬆打造理想指甲長度與亮麗效果。