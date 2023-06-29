CHANEL珠寶｜N°5香水迷別錯過的高級珠寶系列！融合5、米金等元素

CHANEL手袋是不少女生的夢幻逸品，但品牌標誌性產品又怎會只有手袋，擁逾百年歷史的CHANEL N°5香水也是很值得入手。在2021年時CHANEL為慶祝N°5香水推出100週年，打造了全新N°5高級珠寶系列，今年再次推出7款全新珠寶，在設計上更具小心思，且很適合日常配戴，收藏價值更高！



CHANEL N°5的重要性

N°5對於CHANEL來說不僅是一瓶香水的名字，背後更是蘊含重大義意﹐N°5香水是香奈兒女士所創造出來的香水。而「5」則在香奈兒女士生命中出現過無數次，由她兒時居住於奧巴辛修道院內的五芒星辰圖騰、她的黃道第五宮的星座獅子座，以及後來會於5號發表作品，在香奈兒女士人生中每個重要時刻都會出現「5」，別具意義！

CHANEL N°5高級珠寶系列（CHANEL）

CHANEL N°5高級珠寶系列

而這次N°5高級珠寶系列，由項鍊、戒指、耳環到手鏈，分別以「Eternal N°5」及「Extrait De N°5」命名，都於重要的「5」上鑲嵌鑽石，只因香奈兒女士曾說：「我會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值！」，的確是最能展示此系列簡約又奢華的魅力。

CHANEL Eternal N°5項鍊 18K BEIGE米色金 HK$76,000/ 18K白金HK$399,600

N°5高級珠寶推出的2款項鍊，都是以「5」作綴飾，均鑲嵌鑽石﹐並將香水的靈魂融入其中。「Eternal N°5項鍊」在「5」綴飾下有單顆水滴，而「Eternal N°5白金項鍊」則在「5」綴飾下連結了鑽石流蘇，猶如噴灑出的香水。兩款項鍊都是配有延長鍊，都隨意調節長度。

CHANEL Eternal N°5耳環 18K BEIGE米色金 HK$91,800

獨樹一幟是CHANEL的特色。CHANEL N°5高級珠寶中的耳環﹐正正體現到這一點，以不對稱設計。耳環一邊是數字「5」配大顆水滴鑽石，而另一邊則是數字「5」配圓形綴飾及水滴﹐均鑲嵌了鑽石，低調的白金耳環，但當配上了耀眼的鑽石，讓人無法忽視。

而且這款耳環的佩戴方式多變，其中一邊配有圓形綴飾的耳環長度是可作調節，將垂飾戴於耳垂後方，也可將耳環作耳釘佩戴，一對耳環卻有多個造型。

CHANEL Extrait de N°5手鐲 HKD 28,100 /CHANEL Eternal N°5白金戒指 HKD 75,200

除此之外，N°5高級珠寶系列中的戒指及手鍊，也是美到不容忽視。Eternal N°5珠寶都採用了鏤空技術，再將鑽石鑲嵌其中，讓數字「5」中間的大顆鑽石猶如懸浮般呈現，美不勝收。CHANEL的「18K Beige」米金色，不再僅呈現於Coco Crush珠寶系列，這次的珠寶也有此色的出現，大大增加收藏價值。

CHANEL N°5的重要性是不容置疑的。而在這次的N°5高級珠寶系列中，無論是鑽石流蘇、不對稱耳環、多變佩戴方法、鏤空鑲嵌等設計，都是將品牌的工藝和獨樹一幟的設計，與數字「5」相互輝映﹐把珠寶的細緻度和收藏價值大大提升，讓不管是否N°5香水的粉絲，都被其魅力所吸引。