23歲韓裔少女畫家才情洋溢！被Blackpink Rosé 兩度親邀後台合照

【Blackpink/Rosé】Blackpink 作為新生代的指標，亦是多個品牌的寵兒，團內成員的粉絲數量亦坐鎮 Instagram的頭三位，例如人氣旺盛的 Lisa坐擁超過950萬粉絲，Jennie亦不遑多讓地擁有超過800萬粉絲，Rosé亦在 Instagram上有著720多萬粉絲，排行第六名。nstagram的粉絲人數正正反映出現今世代人氣的象徵，可見Blackpink 的威力，難怪Blackpink 的每張相片亦可以帶起一股潮流。



隨著Blackpink 的人氣旺盛，其經理人公司 YG娛樂亦宣佈於2022年10月至2023年6月橫跨亞洲、北美洲、歐洲與大洋洲共計42場次舉行堪稱歷史上最大規模的世界巡迴演唱會。而上月，當Blackpink 的世界巡迴演唱會來到澳洲墨爾本的場次，一張合照更是引起了網絡熱議。

粉絲合照一夜成名 揭真實身份是畫家

明星效應的威力之大，除了應援的聲勢之外，演唱會上亦不時會有粉絲一夜成名。早前在 Taylor Swift 的演唱會上就有一位粉絲，因為搶不到門票而選擇加入保安團隊，以另類方法追星而成名。最近在 Blackpink 的演唱會上，亦有兩名粉絲相當出名，其中一位男粉絲因為高舉應援牌時，被發現外貌討好而受到人肉搜尋。而這張引起熱議的女粉絲合照，原來已經是第二次被 Rosé 親自邀請她到後台合照。

這位幸運的女粉絲叫수연（翻譯為 秀妍），僅得23歲，是名剛剛畢業的女大學生。令人驚訝的不單是秀妍可以近距離接觸Rosé ，更因為秀妍原來跟 Rosé 很相似，大家都是韓裔澳洲人，而且秀妍所經營的繪畫帳號在 Instagram 上亦頗有名氣，擁有約16萬粉絲。

這位幸運的女粉絲叫수연（翻譯為 秀妍），僅得23歲是名剛剛畢業的女大學生！（IG@clxrekim）

粉絲天賦被發掘 擁有特別對待與青睞

秀妍的繪畫帳號上充斥著各種韓星的鉛筆繪圖，由IU、Blackpink 眾人、EXO都畫得栩栩如生，令人不禁驚訝她的畫畫功力。而其實秀妍從17年左右開始繪畫，只有數年的經驗，曾公開表示她由一開始因著熱愛而開始，中間亦曾因為自我批評、質疑等而中斷繪畫，最後再次在繪畫中找回初心與快樂。

在秀妍的作品當中，細膩蓬鬆的筆觸絲毫不減神態，乍看之下亦看不出由鉛筆所繪出，因此在粉絲界中漸漸收獲名氣，後來因經常送Rosé畫像，受到「寵粉達人」的青睞而幸得青睞合照。