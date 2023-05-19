全球5%香港女機師何紫婷！設計師轉行　沒學科背景靠堅毅通過考核

由手執畫筆的服裝設計師，到手握飛機操縱桿的機師，這不僅是離開舒適圈，更是「跨界挑戰」。而完成這樣的挑戰是一位嬌小的女生，何紫婷（Christina Ho），她是修讀藝術科、曾是服裝設計師、空中服務員，竟在沒有任何工程學科背景下，成功一次就通過機師篩選，取得民航機師牌照，成為了全球僅5%的民航女機師之一。以行動證明了「The sky's the limit（天空是極限）」 ，只有想做的事，沒有任何事會是界限。



何紫婷（Christina Ho）從小熱愛藝術，曾視藝術為終身職業（圖片由受訪者 何紫婷挑供）

不斷打破界限 勇嘗新事物

從小熱愛藝術的Christina，在中學時的她已經是一位不願呆在舒適圈、想打破傳統界限，想到外國讀書見識更多，但她的父母擔心她一個女生去到這麼遠的地方不安全，拒絕了她。但Christina沒有放棄，在網上尋找一些可以申請獎學金的學校，最終成功獲得學校取錄，便獨自前往美國Kansas學習。而當時她還是認為藝術會是她的終身職業，去到當地也是繼續研修藝術科。

然而在美國Kansas一個小鎮學習時，遇到她飛機師職業生涯很重要的恩師，也讓她與飛行結下不解之緣。當時在藝術班上課的Christina，在一次機會，幫助了一位退休的資深機長，為他的飛機重繪Logo，原本她可以獲得20元的美金作為酬勞，但她婉拒了：「我不要錢，你可不可以帶我飛一趟？」

對於當時的Christina來說，比起金錢，更希望嘗試新鮮的事物，想試一次飛行的感覺。這位機長就帶Christina上了一架只有前後座的小型飛機，沒有窗、沒有門、有點簡陋，但更接近飛翔的感覺，一切都很新鮮。

當時也沒想過自己要成為機師，只是覺得這是我的興趣，也覺得人生有很多事可以去試、可以去做。 何紫婷（Christina Ho）

何紫婷（Christina Ho）在畢業後成為了一位服裝設計師。（圖片由受訪者 何紫婷挑供）

由設計工作室到機艙 再走到飛機駕駛艙

這段飛行經歷成為了Christina很美好的回憶，認識了一位很好的機長。之後Christina也沿著自己的目標，繼續修讀藝術，畢業後成為了一位服裝設計師。工作幾年後，與很多人一樣遇到了瓶頸位，渴望改變。當時她看到一張航空公司的海報，很想嘗試一些不同職業，想見識和遊歷更多的她，決定毅然轉行，成為了一位空中服務員。

空中服務員不用困在辦公室，可以多看這個世界，是不少女生憧憬的職業，但在一次飛行，讓Christina有了再次打破常規的想法。一次Christina要飛往馬來西亞參加好友的婚禮，拿著員工票的她，碰巧該航班全機滿座，幸好遇上很好的機長釋出了「Jump Seat」給她，也讓她有機會第一次，以不一樣的角度欣賞平日工作的機場，看著逐漸昏暗的黃昏景致，以及被駕駛艙中亮起的儀表燈包圍著，產生了一種夢幻的感覺。

何紫婷（Christina Ho）在任職空中服務員時，機緣巧合下坐到駕駛艙的「Jump Seat」（圖片由受訪者 何紫婷挑供）

真正讓Christina最驚艷的並不是這絢麗黃昏景致，而駕駛艙內兩位機師同時處理很多的工作，但又不失專業態度，尤其在起飛時的那一刻，Christina憶述：「我還記得當時的機長問旁邊機師：『Are you ready？』我的內心也跟著回答：『I'm ready』。

接下來就是操縱桿一推推向前，我就開始聽到引擎加速的聲音，我的心跳也跟著越來越快，這個時刻是我印象最深，也讓我深刻知道這份工作，是我想做的。」

我以前做過很多不同的兼職，嘗試過很多不同的事，所以才能讓我在那一瞬間知道甚麼是最想要的、最想做的。 何紫婷（Christina Ho）

何紫婷（Christina Ho）開始接受機師訓練（圖片由受訪者 何紫婷挑供）

成為5%的女機師：要不忘初心

那一刻讓Christina下定決心投考機師，她把這個想法告訴了中學時期認識的那位退休機長，並詢問他，能否再次讓她回到他的私人飛機場做義工，這位機長亦一口答應了Christina的請求。Christina在私人飛機場裏主要幫忙影印行程表、維修飛機時在旁協助等等，讓她對航空業有更多的認識。

而這位機長在Christina快要離開時，說了一句讓她至今仍謹記的話：「Be fearless！Just like you were in the beginning！（無所畏懼！就像當初的你！）」這只是一個開始，要不忘初心。

何紫婷（Christina Ho）訓練期間面對班上其他同學或多或少已有相關經驗或學歷背景下﹐首要調節心態（陳葦慈 攝）

成為5%的女機師：調節心態、不卻步

年齡、性別、背景都不應成為逐夢路上的束縛。Christina在大學畢業數年後，要重拾書本、坐進了一個同學們都是來自五湖四海的教室，有的已是在其他國家取得了飛行證書、有十年飛行經驗的機長，也有剛畢業但是有工程的學歷背景等。而Christina在完全沒有相關或工程背景情況下，55周內完成並通過17科，背後要付出更多的時間和努力，才能趕上進度。

Christina提起這55周時，指首先是要調節心態：「很興奮地告訴別人，你有這個夢想、想做這件事時，但其他人可能會有不同的聲音，會疑惑︰『真的可以嗎』、『有女機師的嗎』、『你就連這麼簡單的terms都不會，你是不是真的能考到』」。面對質疑的聲音，Christina並沒有卻步，反而更有動力、更用心學好飛行課程！

首先不要卻步，可能是因為花了很多時間去做不同的事。而在做不同的事時候，可以了解自己更多，這會是你最強的後盾。 何紫婷（Christina Ho）

何紫婷（Christina Ho）曾被擔心不能通過訓練（陳葦慈 攝）

由「Worry 」到「Well」 成為全球僅5％的女機師

Christina分享中提到訓練時，整班加上她只有2位女生，真的很少，加上外型嬌小的她，當時讓人很擔心她是否真的能完成課程。Christina曾被一位講師叫進辦公室，問她會不會開車、平日有沒有團體運動的習慣，而她的回答都是沒有。Christina描述這位講師當時是很擔心她（Worry about you）。Christina決定以行動證明，邀請這位講師與她一起飛行：

你看一下我有甚麼地方做得不夠好，可能有10個不好的地方，我下次改3個，改幾次就應該可以都改好。 何紫婷（Christina Ho）

剛開始是會辛苦一點，但苦盡甘來。最終Christina成功一次就通過機師篩選，成為全球僅5％的女機之一！在畢業典禮當日，她的講師走過來跟她說：「You didn't just passed，you did very well！（你不只是通過，你做得非常好！）」讓她感到所付出努力都是沒有白費。由Worry 到Well中間，Christina堅信每個人都有自己獨特的優勝之處，而其他不足的，以積極、努力和用心的態度逐步改善。

我很開心有這個經歷，因為有這個經歷才能告訴其他人，你不需要這些東西（相關背景），你都可以成功做到。 何紫婷（Christina Ho）

何紫婷（Christina Ho）父母曾不能理解她的飛行夢，在畢業時特別為媽媽安排了2小時的機程，分享她的訓練和工作內容（圖片由受訪者 何紫婷挑供）

父母不理解 那就飛一趟

Christina的父母都有出席見證她的畢業典禮，且有機會親自帶媽媽飛行，在別人都是安排只可飛行45分鐘，Christina特別為媽媽安排了2小時的機程。原來是Christina趁著這趟機程，帶著媽媽從高空中細看她學習和生活的環境，同時分享很多她的訓練和工作內容，讓媽媽更了解她的飛行夢。

在Christina細說下發現，原來她的父母剛開始是不太能理解，而且從小就不鼓勵她去讀一些STEM相關學科，他們都會認為女生應該做一些辦公室的工作，安穩的生活才是最好的。尤其在看到Christina一邊上班，同時修讀晚間和周未的飛行相關課程，既心疼又疑惑。父母不解為何Christina不可只做空中服務員，多飛幾趟航班，多賺一些錢，然後結婚生子，反要堅持做女機師。Christina形容即使到現在，父母也只是開始慢慢理解多一點，但她表示儘管如此他們都是支持她的。

在男女比例懸殊的職業中成為那獨特5%（陳葦慈 攝）

在男女比例懸殊的職業中成為那獨特5%

全球女性機師所佔比是5%左右，而這個比例已經維持近30年，代表著機師行業至今仍被男性主導。這樣懸殊的差距，讓不少女生望而卻步。Christina以自身經歷分享：「我當初看到航空公司的海報，都不會想像到自己成為機師，所以當我進入航空行業時，我是從事空中服務員。而Role model是有的，我們公司只有很少女機長，但能看到是一個很少的數字。」所以Christina現在經常去學校分享時都是穿著機師制服，讓他們能看到其實長頭髮、身高不高的她都可以成為機師。

即使他們未必是即刻相信，可能是因為根深蒂固的想法，但是我覺得讓他們看到是重要的。 何紫婷（Christina Ho）

下一步想成為機長 冀以自身經歷鼓勵更多女生

如同前面提及的一樣，這只是一個開始。Christina現在是一位機師（Pilot），如同大多數的機師一樣，希望有一天也能成為一位機長（Captain），同時希望透過每一次的分享，以自身經歷鼓勵更多的學生或正在職場中迷惘的人，可以更勇敢。

不僅時常進行校園分享，Christina更常支持女生們接觸STEM的課程，近期有一個新的挑戰：「OLAY都很好，有邀請我去支持他們的一個課程，更成立了一個獎學金給我們本地學生。」讓女生們有機會更早去了解和接觸更多STEM行業學科，及支持她們科學方面發展。Christina希望透過課程能讓更多女生看到她的故事，打破「女生不適合修讀理工科目」的偏見，知道自己的選擇原來可以有這麼多。

不是女生沒有能力，其實看到女生們在這些（STEM）行業都可以做到很好。 何紫婷（Christina Ho）