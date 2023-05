全球5%香港女機師何紫婷！設計師轉行　沒學科背景靠堅毅通過考核

由手執畫筆的服裝設計師,到手握飛機操縱桿的機師,這不僅是離開舒適圈,更是「跨界挑戰」。而完成這樣的挑戰是一位嬌小的女生,何紫婷(Christina Ho),她是修讀藝術科、曾是服裝設計師、空中服務員,竟在沒有任何工程學科背景下,成功一次就通過機師篩選,取得民航機師牌照,成為了全球僅5%的民航女機師之一。以行動證明了「The sky's the limit(天空是極限)」 ,只有想做的事,沒有任何事會是界限。



何紫婷(Christina Ho)從小熱愛藝術,曾視藝術為終身職業(圖片由受訪者 何紫婷挑供)

不斷打破界限 勇嘗新事物

從小熱愛藝術的Christina,在中學時的她已經是一位不願呆在舒適圈、想打破傳統界限,想到外國讀書見識更多,但她的父母擔心她一個女生去到這麼遠的地方不安全,拒絕了她。但Christina沒有放棄,在網上尋找一些可以申請獎學金的學校,最終成功獲得學校取錄,便獨自前往美國Kansas學習。而當時她還是認為藝術會是她的終身職業,去到當地也是繼續研修藝術科。

然而在美國Kansas一個小鎮學習時,遇到她飛機師職業生涯很重要的恩師,也讓她與飛行結下不解之緣。當時在藝術班上課的Christina,在一次機會,幫助了一位退休的資深機長,為他的飛機重繪Logo,原本她可以獲得20元的美金作為酬勞,但她婉拒了:「我不要錢,你可不可以帶我飛一趟?」

對於當時的Christina來說,比起金錢,更希望嘗試新鮮的事物,想試一次飛行的感覺。這位機長就帶Christina上了一架只有前後座的小型飛機,沒有窗、沒有門、有點簡陋,但更接近飛翔的感覺,一切都很新鮮。

當時也沒想過自己要成為機師,只是覺得這是我的興趣,也覺得人生有很多事可以去試、可以去做。 何紫婷(Christina Ho)

何紫婷(Christina Ho)在畢業後成為了一位服裝設計師。(圖片由受訪者 何紫婷挑供)

由設計工作室到機艙 再走到飛機駕駛艙

這段飛行經歷成為了Christina很美好的回憶,認識了一位很好的機長。之後Christina也沿著自己的目標,繼續修讀藝術,畢業後成為了一位服裝設計師。工作幾年後,與很多人一樣遇到了瓶頸位,渴望改變。當時她看到一張航空公司的海報,很想嘗試一些不同職業,想見識和遊歷更多的她,決定毅然轉行,成為了一位空中服務員。

空中服務員不用困在辦公室,可以多看這個世界,是不少女生憧憬的職業,但在一次飛行,讓Christina有了再次打破常規的想法。一次Christina要飛往馬來西亞參加好友的婚禮,拿著員工票的她,碰巧該航班全機滿座,幸好遇上很好的機長釋出了「Jump Seat」給她,也讓她有機會第一次,以不一樣的角度欣賞平日工作的機場,看著逐漸昏暗的黃昏景致,以及被駕駛艙中亮起的儀表燈包圍著,產生了一種夢幻的感覺。

何紫婷(Christina Ho)在任職空中服務員時,機緣巧合下坐到駕駛艙的「Jump Seat」(圖片由受訪者 何紫婷挑供)

真正讓Christina最驚艷的並不是這絢麗黃昏景致,而駕駛艙內兩位機師同時處理很多的工作,但又不失專業態度,尤其在起飛時的那一刻,Christina憶述:「我還記得當時的機長問旁邊機師:『Are you ready?』我的內心也跟著回答:『I'm ready』。

接下來就是操縱桿一推推向前,我就開始聽到引擎加速的聲音,我的心跳也跟著越來越快,這個時刻是我印象最深,也讓我深刻知道這份工作,是我想做的。」

我以前做過很多不同的兼職,嘗試過很多不同的事,所以才能讓我在那一瞬間知道甚麼是最想要的、最想做的。 何紫婷(Christina Ho)

何紫婷(Christina Ho)開始接受機師訓練(圖片由受訪者 何紫婷挑供)

成為5%的女機師:要不忘初心

那一刻讓Christina下定決心投考機師,她把這個想法告訴了中學時期認識的那位退休機長,並詢問他,能否再次讓她回到他的私人飛機場做義工,這位機長亦一口答應了Christina的請求。Christina在私人飛機場裏主要幫忙影印行程表、維修飛機時在旁協助等等,讓她對航空業有更多的認識。

而這位機長在Christina快要離開時,說了一句讓她至今仍謹記的話:「Be fearless!Just like you were in the beginning!(無所畏懼!就像當初的你!)」這只是一個開始,要不忘初心。

何紫婷(Christina Ho)訓練期間面對班上其他同學或多或少已有相關經驗或學歷背景下﹐首要調節心態(陳葦慈 攝)

成為5%的女機師:調節心態、不卻步

年齡、性別、背景都不應成為逐夢路上的束縛。Christina在大學畢業數年後,要重拾書本、坐進了一個同學們都是來自五湖四海的教室,有的已是在其他國家取得了飛行證書、有十年飛行經驗的機長,也有剛畢業但是有工程的學歷背景等。而Christina在完全沒有相關或工程背景情況下,55周內完成並通過17科,背後要付出更多的時間和努力,才能趕上進度。

Christina提起這55周時,指首先是要調節心態:「很興奮地告訴別人,你有這個夢想、想做這件事時,但其他人可能會有不同的聲音,會疑惑︰『真的可以嗎』、『有女機師的嗎』、『你就連這麼簡單的terms都不會,你是不是真的能考到』」。面對質疑的聲音,Christina並沒有卻步,反而更有動力、更用心學好飛行課程!

首先不要卻步,可能是因為花了很多時間去做不同的事。而在做不同的事時候,可以了解自己更多,這會是你最強的後盾。 何紫婷(Christina Ho)

何紫婷(Christina Ho)曾被擔心不能通過訓練(陳葦慈 攝)

由「Worry 」到「Well」 成為全球僅5%的女機師

Christina分享中提到訓練時,整班加上她只有2位女生,真的很少,加上外型嬌小的她,當時讓人很擔心她是否真的能完成課程。Christina曾被一位講師叫進辦公室,問她會不會開車、平日有沒有團體運動的習慣,而她的回答都是沒有。Christina描述這位講師當時是很擔心她(Worry about you)。Christina決定以行動證明,邀請這位講師與她一起飛行:

你看一下我有甚麼地方做得不夠好,可能有10個不好的地方,我下次改3個,改幾次就應該可以都改好。 何紫婷(Christina Ho)

剛開始是會辛苦一點,但苦盡甘來。最終Christina成功一次就通過機師篩選,成為全球僅5%的女機之一!在畢業典禮當日,她的講師走過來跟她說:「You didn't just passed,you did very well!(你不只是通過,你做得非常好!)」讓她感到所付出努力都是沒有白費。由Worry 到Well中間,Christina堅信每個人都有自己獨特的優勝之處,而其他不足的,以積極、努力和用心的態度逐步改善。

我很開心有這個經歷,因為有這個經歷才能告訴其他人,你不需要這些東西(相關背景),你都可以成功做到。 何紫婷(Christina Ho)

何紫婷(Christina Ho)父母曾不能理解她的飛行夢,在畢業時特別為媽媽安排了2小時的機程,分享她的訓練和工作內容(圖片由受訪者 何紫婷挑供)

父母不理解 那就飛一趟

Christina的父母都有出席見證她的畢業典禮,且有機會親自帶媽媽飛行,在別人都是安排只可飛行45分鐘,Christina特別為媽媽安排了2小時的機程。原來是Christina趁著這趟機程,帶著媽媽從高空中細看她學習和生活的環境,同時分享很多她的訓練和工作內容,讓媽媽更了解她的飛行夢。

在Christina細說下發現,原來她的父母剛開始是不太能理解,而且從小就不鼓勵她去讀一些STEM相關學科,他們都會認為女生應該做一些辦公室的工作,安穩的生活才是最好的。尤其在看到Christina一邊上班,同時修讀晚間和周未的飛行相關課程,既心疼又疑惑。父母不解為何Christina不可只做空中服務員,多飛幾趟航班,多賺一些錢,然後結婚生子,反要堅持做女機師。Christina形容即使到現在,父母也只是開始慢慢理解多一點,但她表示儘管如此他們都是支持她的。

在男女比例懸殊的職業中成為那獨特5%(陳葦慈 攝)

在男女比例懸殊的職業中成為那獨特5%

全球女性機師所佔比是5%左右,而這個比例已經維持近30年,代表著機師行業至今仍被男性主導。這樣懸殊的差距,讓不少女生望而卻步。Christina以自身經歷分享:「我當初看到航空公司的海報,都不會想像到自己成為機師,所以當我進入航空行業時,我是從事空中服務員。而Role model是有的,我們公司只有很少女機長,但能看到是一個很少的數字。」所以Christina現在經常去學校分享時都是穿著機師制服,讓他們能看到其實長頭髮、身高不高的她都可以成為機師。

即使他們未必是即刻相信,可能是因為根深蒂固的想法,但是我覺得讓他們看到是重要的。 何紫婷(Christina Ho)

下一步想成為機長 冀以自身經歷鼓勵更多女生

如同前面提及的一樣,這只是一個開始。Christina現在是一位機師(Pilot),如同大多數的機師一樣,希望有一天也能成為一位機長(Captain),同時希望透過每一次的分享,以自身經歷鼓勵更多的學生或正在職場中迷惘的人,可以更勇敢。

不僅時常進行校園分享,Christina更常支持女生們接觸STEM的課程,近期有一個新的挑戰:「OLAY都很好,有邀請我去支持他們的一個課程,更成立了一個獎學金給我們本地學生。」讓女生們有機會更早去了解和接觸更多STEM行業學科,及支持她們科學方面發展。Christina希望透過課程能讓更多女生看到她的故事,打破「女生不適合修讀理工科目」的偏見,知道自己的選擇原來可以有這麼多。

不是女生沒有能力,其實看到女生們在這些(STEM)行業都可以做到很好。 何紫婷(Christina Ho)