玩具公司女老闆年薪過百萬不愛住大屋！力讚140呎蝸居6大好處

或許不少人的概念都是有錢人必定是住大屋、坐豪車，但原來終有例外的。美國一名兒童玩具公司創辦人兼設計師年薪高達17萬美元（約133萬港元），相比奢華的生活她更愛簡單而平實的生活。一人搬入一個僅僅140呎的「蝸居」居住，但麻雀雖小，卻五臟俱全，亦令她體會到有限居住環境的好處，一齊了解下她的想法！



女生年薪過百萬 不愛住豪宅反愛「蝸居」

根據《CNBC》報道指，現年40歲的兒童玩具公司Big Little Universe創辦人兼設計師Sung Yoo年薪高達17萬美元（約133萬港元），她居住於美國紐約市長達18年，月租約4500美元（約3.5萬港元），惟經歷了一段不愉快的戀愛後，決心展開新生活，並離開紐約市搬到加州聖莫尼卡居住。

女生年薪過百萬 不愛住豪宅反愛「蝸居」（youtube@CNBC Make It 截圖）

女生年薪過百萬 不愛住豪宅反愛「蝸居」（youtube@CNBC Make It 截圖）

自搬到加州聖莫尼卡，她租住了一個140呎的單位，位於一戶人家的兩個車房之間，外有一個細小的露天花園。內部是長條形空間中央以廚房相隔，一邊是客飯廳，另一邊則是睡房及洗手間。整體環境面積比起香港的「劏房」還要狹小，月租約1600美元（約1.2萬港元），租金包含所有水電、上網費及車位。

她竟然租住了一個140呎的單位，其位於一戶人家的兩個車房之間，外有一個細小的露天花園。（youtube@CNBC Make It 截圖）

她竟然租住了一個140呎的單位，其位於一戶人家的兩個車房之間，外有一個細小的露天花園。（youtube@CNBC Make It 截圖）

「蝸居」內藏猛料背景 女生坦言入住初期不習慣

不過單位原來是大有來頭，是出自當地極簡主義設計師Minarc Design Studio，把不必要的東西及裝飾設計去除。Sung Yoo坦言入住初期一度不習慣，漸漸發現有限的空間，反而減少了不必要的浪費，「現在家中沒有多餘雜物，每一項東西都有其明確用處。你會發現自己根本沒需要擁有大多東西」。

「蝸居」內藏猛料背景 女生坦言入住初期不習慣（youtube@CNBC Make It 截圖）

「蝸居」內藏猛料背景 女生坦言入住初期不習慣（youtube@CNBC Make It 截圖）

女生力讚「蝸居」6大好處

外界可能對此大感驚訝，不解Sung Yoo入住「蝸居」的用意，但她力讚多個入住「蝸居」好處。除了減少了不必要的浪費外，為她節省一大半租金兼且提高了她的工作效率；由於家居地方有限，她每次只能招待一位朋友作客，反而提升了她的社交質素。另外女生表示如今所居住的地方距離聖莫尼卡海岸僅8分鐘車程，令她可以隨時前往海灘散心，兼且有助她尋找設計靈感。