兩位81歲奶奶閨密之旅環遊世界！跳出舒適圈　無懼年齡挑戰自我

自從疫情放緩過後，三年多沒有外遊，大家都紛紛外出旅遊，不論與家人旅行、閨密旅行、另一半旅行或是獨遊，那怕只是在外地吃個普通的快餐店早餐，當中帶來的感覺與意義都來得更愉快。旅行對於大家而言看似日常之事，對你而言，旅行的意義是獎勵自己辛勞工作一年、生日驚喜、慶祝特別日子還是體驗當地風土人情？



旅行當然是件美事，旅行方式眾多，由背包遊、工作假期、半旅居到港人最愛的輕鬆遊覽，每一種旅行方式都會有所不同的體驗。美國有一對81歲高齡奶奶Ellie Hamby 與Sandy Hazelip，她們的旅行魂並沒有因為年齡而停止，反而結伴成閨密之旅，決心以80天去環遊世界。

她們更捨棄舒服遊覽的方法，反其道而行，挑選了些看似年輕人才會做的事，將她們的旅程經歷分享在Instagram之上，希望激勵他人勇於嘗試，捨棄年齡、語言限制會影響外地旅遊的想法。

Ellie Hamby 與Sandy Hazelip相識多年，決定80歲以80日閨蜜之旅環遊世界（IG@aroundtheworldat80）

兩位81歲高齡奶奶 旅行魂激起環遊世界念頭

Ellie Hamby 與Sandy Hazelip 兩位奶奶結緣二十多年前，當時是醫生以及講師的Ellie與紀實攝影師Sandy於非洲的醫學義工活動上認識，熱愛刺激歷險的個性使兩人一拍即合。時間流逝，兩人的丈夫先後離世，互相扶持下她倆感情愈發堅固，多年間亦不時會結伴一起旅遊。

兩位81歲高齡奶奶 旅行魂激起環遊世界念頭（IG@aroundtheworldat80）

在多年的旅遊之下，她們更產生「80歲環遊世界」的想法，不過因為疫情的源由，她們的想法只好暫時停下來，直到今年1月，疫情放緩過後，她們決定展開為期80天的環遊世界之旅，目標是遊覽七大洲，分別到訪南極洲、智利復活島、芬蘭拉普蘭地區、印度及日本等18個國家。她們更將自己旅行經歷分享於Instagram之上，獲得不少網友關注與力讚：「佩服」、「充滿魄力與行動力」。

環遊世界之旅棄舒適 挑戰自己跳出舒適圈

普遍人工作繁忙，去旅行時都會選擇好好犒賞自己，選擇輕鬆享受奢華路線：「食最豪、住最好、買最多」為了到處打卡、住進五星級酒店。Ellie與Sandy卻正正相反，她們卻沒有以尋常之路去盡情享受、體驗。

她倆環遊世界的首站便是南極洲，當時為去世界上最寬的海峽，那個地方更有「最危險的海峽」之稱。她們不介意船程顛簸，以水路方式從南美前往南極，因為海峽靠近南極，一直會受到極地旋風影響，旅程中伴有狂風巨浪，不少挑選水路的乘客都會嘔吐收場！

將近兩天的時間，我們在德雷克海峽中搖搖晃晃，但還是咬緊牙關堅持下去！ Ellie

雖然過程艱苦、船程十分顛簸，兩人最後拚命堅持下成功抵達南極，但兩人指到達後的景象：企鵝、冰山、冰川等等一切景象美得令人讚嘆。除了驚險的旅程，她們的旅程經歷亦非比尋常，十分符合兩人的探險家個性。

Ellie 不時在Instagram分享兩人的旅遊小插曲，笑指兩人多次被查問，在旅行中總會不時會遭遇警察或軍隊。當她們打算啟程前往秘魯，參觀世界奇蹟之一的馬丘比丘時，剛好碰上秘魯政治動盪的情況，她們只好重新定立過新的旅行計劃以及住宿。

旅途困難全靠堅持 收獲無可取代體驗

Ellie 與Sandy 的環遊世界之旅，從1月11日便展開，足跡踏遍18個國家及8個世界奇觀，並在4月順利完成旅程、回到美國。儘管她們旅途中經歷不少困難，她們的毅力亦成就這次旅程。她們為了節省預算，80天旅程中只得1次入住價值110美金的「高級酒店」（拆合約港幣862元），其餘時間都會入住不高於60美金（拆合約港幣470元）的airbnb、小旅館等。

她們不會因為年齡、身體不適等而選擇相對舒適的享受，甚有年輕人「窮遊」的影子。她們曾在赫爾辛基機場，因為是深夜機去等待轉機，她們更選擇「年輕的做法」在機場尋找休息地方，最後在一個長椅上等待明早的機次。體驗更多的經歷，捨棄直接的交通方法，在印度、泰國等地感受十多個小時的火車旅程。

雖然她們已經81歲，但是年齡無阻夢想與實行，一切在於坐言起行與毅力選擇。她們的旅程看似犧牲舒適，卻換來更多體驗：埃及騎駱駝、印尼峇里島觀看大象、在尼泊爾跳舞，芬蘭拉普蘭地區觀賞極光等等。環遊世界之旅結束後，亦在Instagram上分享她們十分享受這次旅程，將會計劃下一次的旅遊。

心存年輕靈魂 想做就做 不受限年齡與語言

在受訪節目中，Ellie 與Sandy指分享自己的旅程經歷是為了激勵他人勇於嘗試，最關鍵的是想到就做！希望以自身作例，令年長的大家知道年齡不會成為旅行的阻礙，反而該視它為優勢，年齡增長更能夠使人作出更智慧的決定。

Ellie 與Sandy的旅程當中不時都會認識到新朋友（IG@elliehamby）

另外，不要過於擔憂語言問題。語言限制其實亦不會太過影響外地旅遊的體驗，即便不會說當地的語言，「微笑」也能成為與外國人溝通的方法！