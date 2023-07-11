「池美麗」鍾凱琪愛心爆棚助人為樂　入行18年演盡茄喱啡從不埋怨

鍾凱琪，或者大家對這個名字都很陌生，但如果提到「池美麗」或者大家都會記得是TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中，演活「衰格港女」的一角。現實中的鍾凱琪，除了是一位特約演員外，更是一位日文老師，早前在帶一位患有脊髓肌肉萎縮症的學生出席山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，一圓學生見偶像的心願，改寫大眾對「追星」的錯誤印象，直指：「追星也可以是進步的動力」。



鍾凱琪，或者大家對這個名字都很陌生，但如果提到「池美麗」或者大家都會記得是TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中，演活「衰格港女」的一角。（yukimi_chung@IG）

鍾凱琪早前在帶一位患有脊髓肌肉萎縮症的學生出席山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，一圓學生見偶像的心願（yukimi_chung@IG）

鍾凱琪憑《愛回家》池美麗一角廣為人知 入行18年演盡茄喱啡從不埋怨

現年36歲的鍾凱琪憑著TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「池美麗」一角令觀眾對她留下深刻印象，或都大家在《愛·回家》前，都對她沒甚麼印象，但其實鍾凱琪已經入行18年。

2005年，當時年僅19歲的鍾凱琪參加無綫綜藝節目《殘酷一叮》，當時她穿上一身女僕服飾大唱日文歌，成功引起觀眾熱烈討論，其後她更下定決心入行發展，簽約無綫成為旗下特約演員。

2005年，當時年僅19歲的鍾凱琪參加無綫綜藝節目《殘酷一叮》（《《殘酷一叮》節目截圖）

入行多年，鍾凱琪曾經參演過超過30部電視劇演出，惟演的都是戲份極少的閒角，更加沒有令觀眾留意得到。直至2017年，她在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「池美麗」一角，憑著劇中演活自私自利港女，入型入格的演繹成功引起觀眾關注，令她成功入屋。

現年36歲的鍾凱琪憑著TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「池美麗」一角令觀眾對她留下深刻印象。（《愛·回家》劇集截圖）

鍾凱琪出身於單親家庭，自小與母親相依為命，長大後也自自然然要負起幫補家計的責任。演戲雖然是她的夢想，但單靠特約演員的工作，根本沒辦法讓她維持生計，鍾凱琪也直言：「夢想不能當飯吃，人到中年總要養家，家中長輩相繼退休，肩上的生活擔子越來越重，作為一個負責任的人便不能再任性地只談追夢」，幸好年少時因興趣而學日文，從而有一技之長，讓她能在生活中仍有追夢的空間。

至於鍾凱琪當初學日文的原因，竟然是因為這個人？鍾凱琪因為追日本明星而去學日文，早前她在社交平台上分享指：「當初學日文的初衷很單純，就是因為山下智久，可以說是改變我一生的男人」，鍾凱琪更加考獲最高的N1級別，也令她成為一名日文老師。

鍾凱琪出身於單親家庭，自小與母親相依為命，長大後也自自然然要負起幫補家計的責任。（yukimi_chung@IG）

作為特約演員的鍾凱琪，根本無辦法控制甚麼時候再能在劇集出現，因為工作何時到來從來都是被動，唯一以做的只有等。

在《愛·回家之開心速遞》中突然被「寫走」，不少網民都紛紛為她抱不平，但鍾凱琪就認為「即使工作機會減少，我個人第一時想的都不是任何公司問題，而是應該反省一下自己做錯了什麼，是不是我自己做得不夠好，從而令到工作減少」。

淡然面對戲份多少也正正反映了鍾凱琪的正面人生觀，沒有戲拍就努力當好日文老師，她去年也到了日本做民宿生意以及幫助辦理日本留學等事，當時到訪日本時，她日本電視台的街頭訪問，受訪時更直言自己是香港人，更大讚香港的美食及夜景，從中也看得出鍾凱琪是一個不忘本的人。

淡然面對戲份多少也正正反映了鍾凱琪的正面人生觀，沒有戲拍就努力當好日文老師。（yukimi_chung@IG）

鍾凱琪愛心爆棚助人為樂 帶脊髓肌肉萎縮症學生見偶像改寫追星意義

鍾凱琪向來都充滿愛心，自小就會領養流浪貓，更發起籌款鼓勵大眾關注流浪貓問題，她甚至不收學費教脊髓肌肉萎縮症患者日文。日前，她更帶患有脊髓肌肉萎縮症的學生Josy出席山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，一圓學生見偶像的心願。

鍾凱琪向來都充滿愛心，自小就會領養流浪貓，更發起籌款鼓勵大眾關注流浪貓問題。（yukimi_chung@IG）

鍾凱琪又知道脊髓肌肉萎縮症患者出門，見面會門票及交通等也帶給她們一定經濟負擔，所以她更加為人為到底，全包了她這次出席見面會的開銷。鍾凱琪坦言這樣做是「將心比心」，「因為如果我遇上和她同樣情況，我也會非常希望有人這樣對我」。

鍾凱琪也藉著今次的「追星之旅」，希望改寫大眾以往對「追星」的錯誤印象，直言：「追星也可以是進步的動力之一。喜歡偶像，其實是完整了自己的生命，令平凡的生活多了一絲樂趣」。

生命影響生命！別人給了我很多機會，所以當我有能力時，我也會希望把不同機會給別人，將快樂和幸福傳承出去，這是義不容辭的事。 鍾凱琪

日前，鍾凱琪帶患有脊髓肌肉萎縮症的學生Josy出席山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，一圓學生見偶像的心願。（yukimi_chung@IG）