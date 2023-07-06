單親媽媽風雨不改　攜身心障礙兒子環遊世界28載！成就另類人生

對於不少人而言，旅行是一件樂事，不論是為了犒賞自己，慶祝，與家人、朋友留低美好回憶還是獨遊體驗，旅行時放眼世界、感受當刻，旅行中的感受的確無法用言語去表達。各人喜愛的旅行方式都不一樣，每一種旅行方式都會帶來不同的體驗，你會選擇：「窮遊」背包遊、工作假期、半旅居還是輕鬆遊覽？



也許旅行對於大家而言，只是一種放鬆，但對於澳洲的這對母子Niki Antram 與Jimmy Antram而言，旅行是件不容易的事，但亦是成就兩人生活的重要一環，兩人更在Instagram上分享所見所聞。

對於Niki Antram 與Jimmy Antram而言，旅行是件不容易的事，但亦是成就兩人生活的重要一環（IG@niki.and.jimmy）

生活挑戰處處 無阻為母則強 竭盡所能照顧

Niki Antram 與Jimmy Antram這對母子在Instagram上有著不少名氣，除了因為他們分享的風光明媚，更因為他倆並是以輕鬆方式旅遊。既然他們能夠四處分享旅遊，為什麼對於Niki Antram 與Jimmy Antram這對母子而言，旅行是件不容易的事呢？

Niki Antram 曾在澳洲《每日郵報》訪問中表示，原來她在17歲時發現懷孕並生下兒子Jimmy Antram，不過在兒子出生時則被診斷出多種罕見疾病：尿崩症、泛垂體低能症等，這樣就代表Jimmy 會產生發育遲緩，身材矮小等問題。

Jimmy被診斷出多重罕見疾病（IG@niki.and.jimmy）

在先天罕見疾病之下，Jimmy在2個月大時，再被發現罹患永久性失明，8個月診斷出罹患癲癇，這些種種病症令Jimmy不單行走困難，無法生活自理，那怕成年後亦需要全天候接受他人照顧。一個又一個診斷噩耗並沒有令Niki Antram 後退，也許經濟拮据，但為母則強，她決心會在能力範圍內給予兒子最好的生活。

不向命運低頭 以愛體驗生活

常言道：「養兒一百歲，長憂九十九」，外人看來也許養育Jimmy是件十足十的苦差，但Niki Antram 毫無怨言照顧，多年來每天替Jimmy換尿布、洗澡和餵食外，更會教新字彙、訓練行走等；在她眼中兒子仍然可愛，病痛無法擊垮他倆的生活。Niki Antram 更分享道兒子與她同出一轍，雖然記得的字彙不多，Jimmy 卻可以說出自己最喜歡的「yay」和「oww」字，而且兩人都喜歡玩水、戶外活動。

雖然Jimmy 不便於行，當Niki Antram 發現兒子相當喜愛戶外活動後，她更決心成為兒子的眼睛，將兒子揹肩上山下海，甚至各地遊歷。

雖然他的世界看不見色彩，但依然可以有趣 Niki Antram

意志戰勝刻苦 換取甘甜回憶

為了讓Jimmy 感受大自然、體驗生活，Niki Antram 曾經揹著兒子到澳洲各地旅行，甚至遠赴峇里島、夏威夷等地。而每次帶着Jimmy去旅行並不是件易事，除了揹住的體力損耗，更需要準備充足，例如足夠的尿片、床單、枕袋、替換衣服等等，同時更需要在出發前規劃出最詳盡的行程，準備好具備無障礙設施的景點與餐廳。

意志戰勝刻苦 換取甘甜回憶（IG@niki.and.jimmy）

為了減少不便，Niki Antram 更需要預先跟每一個地方的酒店、景點或餐廳聯絡或事前到訪，好讓對方瞭解到Jimmy 的特殊情況，並真的確保同意到訪。多年間，Niki Antram 已經被鍛鍊出一身肌肉，並能夠揹著兒子同時拉著行李箱穿梭於機場以及目的地。

我能在揹著Jimmy 的同時，拖著行李箱在機場內行走，直到進入特定區域可以借用輪椅並搭上飛機 Niki Antram

兩人近況大海作伴 期待下一次歷險

因應著疫情，不少人的生活、人生計劃都被迫中斷，Niki Antram 與Jimmy Antram亦無一例外。Niki Antram 在她個人網誌中分享因為疫情而停止了她們的旅行計劃，她更離開了工作多年的工作岡位，轉到船上工作。也許她們的旅行計劃有所變動，不過能夠享受安靜的時光、自由潛水等活動都能夠令她們得以療癒。

每個刻苦的瞬間，不單只有Niki Antram 得到鍛鍊，同時亦成就了Jimmy 的成長，在Niki Antram耐心的照顧下，Jimmy 慢慢能夠獨自行走，以另類方式乘坐飛機、騎馬、感受海洋。