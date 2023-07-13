男女之間是否真的存在純友誼，向來都引來正反兩極的觀點，最近就有網民在討論區上以「同異性朋友單獨去旅行畀朋友話」為題發帖文，疑惑應否跟那位男性朋友去旅行，照去的話又應該同房還是分房。樓主在帖文上分享種種煩惱，引起網民紛紛熱討，大家又覺得跟異性朋友去旅行有問題嗎？



男女之間是否真的存在純友誼，向來都引來正反兩極的觀點！（《單戀原聲帶》劇照）

單身港女欲與異性朋友單獨旅行惹熱議！網：世上哪裡會有純友誼？

有位單身港女日前在香港討論區上以「同異性朋友單獨去旅行畀朋友話」為題發帖文，表示自己有去旅行的打算，不想獨遊，但與身邊的女性朋友都未能夾到時間同遊，剛好有位男性朋友有興趣與她同行。

樓主表示自己與這位男性朋友認識了大約5－6年，雖然少見面，但間中都會在社交平台上聊聊天。本來樓主已經計劃與這位男生同遊，在預訂酒店時，為了節省旅費，打算訂一間房兩張床就好。

樓主身邊朋友得知後，就責罵樓主，指樓主與這位男生都不是太相熟，加上要跟對方兩人孤男寡女共處一室，擔心樓主的安危，更提醒樓主「防人之心不可無」，男女性朋友之間的界線要好好掌握。

聽過朋友的意見後，令樓主開始卻步，疑惑應否跟那位男性朋友去旅行，照去的話又應該同房還是分房。樓主亦坦言自己對那位男生的為人表示放心，同時萌生起一個疑問：「普通異性朋友就不可以一起去旅行嗎」？

有位單身港女日前在香港討論區上以「同異性朋友單獨去旅行畀朋友話」為題發帖文。（《單戀原聲帶》劇照）

帖文一出，隨即引起網民紛紛熱討，網民的想法更加是正反兩極。有些網民認為關鍵在於對方是否單身，如果雙方都是單身的話，其實二人單獨遊行其實並無不妥，「兩個單身的成年人，有甚麼問題？」、「人生在世不需要讓太多框架限制自己」。

不過，有網民都認為無論二人單身與否，男女單獨同遊，甚至同房都有機會對女方的名譽造成損害，「傻女，你跟男人去旅行，你的名譽就毀掉了。無論你們有沒有上床，其他人都會覺得有，你怎樣解釋都沒用」、「這個世界上哪裡會有純友誼？」、「非要和異性朋友一起去那訂兩間房就好了」。

有網民都認為，既然與女性朋友的時間夾不來，跟異性朋友同遊又存在這麼多的疑惑，倒不如嘗試獨遊，網民坦言：「一個人旅行也挺好的」！

應否與異性朋友單獨旅行惹熱議！（《我可能不會愛你》劇照）

聽過一眾網民的看法，未知大家又認為跟異性朋友單獨去旅行究竟有沒有不妥，筆者個人就認為，對方是男女都好，選擇旅伴的首要考慮因素，其實都是對對方的信任度，沒有人比你更清楚自己朋友的為人。即使對方是異性，但你對他百分百信任，兩人又是投契的好朋友的話，一同去旅行也沒甚麼不妥吧！

至於應該同房與否，說到底都是在於兩人對大家的信任度，決定之前朋友二人有個共識，如果其中一方有所顧忌，寧願花多一些金錢，訂兩間房比較好。無論如何，最重要的都是雙方在決定一同旅行前，要好好溝通清楚，避免其中一方會有任何誤會。