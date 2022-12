應否赴約出席前度婚禮引網民熱討　專家：只有1種情況下可考慮

「再見亦是朋友」這句話雖然說得容易,但要實行起來相信也並非易事。分手後開展各自的生活,拍拖到結婚,前度終於找到個有緣有份的終身伴侶,無疑會為對方送上祝福,但如果對方邀請你出席婚禮,究竟應否出席呢?最近就有網民在香港討論區以「有冇人真係會去前度婚禮?」為題發帖文,詢問網民意見,大家又怎樣看呢?



前度邀請你出席婚禮,究竟應否出席呢?(《今生是第一次》劇照)

應否赴約出席前度婚禮引網民熱討

網民在香港討論區發文分享指自己與前度是和平分手,分手後間中都會在大時大節發訊息為大家送上祝福,在去年看到前度求婚成功,也替他感到高興,但對方竟邀請自己出席婚禮?樓主又透露,對方在聖誕節擺酒,「明知我單身為甚麼要叫我去看你們有多甜蜜?有沒有考慮過單身過聖誕已經夠孤單,還要去飲?是不是想我每年都想起聖誕節就是你們的結婚周年紀念」?

帖文一出就隨即引起網民紛紛討論,有網民就認為是樓主想多了,有人就認為分手本來就應該「乾手淨腳」,朋友都不應該做,「我覺得你跟他就應該到此為止,至少我身邊朋友結婚,都不會找前度出席的」。

「再見亦是朋友」這句話雖然說得容易,但要實行起來相信也並非易事。(《我瞞結婚了》劇照)

專家建議可免則免 只有1種情況下可考慮

網民各有不同看法,《01女生》記者就找來了兩性專家 One And Only 配對總監 Billy Tam 跟大家討論一下,究竟應否邀請或出席前度婚禮、在甚麼情況下可以考慮,以及在出席時應要注意甚麼呢?

專家指出,其實在正常情況下,與前度其實已經沒怎樣聯絡,即使會間中通訊一下,也會尊重現任而盡量避得就避,關係並不會太深,所以一般都很少會通知前度來參與婚禮。除非你本來與一對新人都是朋友,或已經擁有自己家室,各自開展了新生活,沒有需要避忌甚麼的話,也可以單純朋友的身份出席!

如果真的要出席前度的婚禮,Billy 就建議不論是在言談或打扮上都應該盡量低調,抱著祝福對方的心態參與,與一對新人拍照時也應盡量一班人一起拍,不要單獨跟新人合照,甚至踢開新娘單獨與新郎影。Billy 分享指:「有見過新郎跟台下某位女賓客經常有眼神交流,我不肯定他們是甚麼關係,但如果真是前度,就自己控制下,始終大日子最重要是另一半開心」。

如果真的要出席前度的婚禮,專家就建議不論是在言談或打扮上都應該盡量低調,抱著祝福對方的心態參與!(《我瞞結婚了》劇照)

Billy 建議如果真心想祝福一對新人,但又不想前度的另一半有太多想像的話,其實可以只考慮出席證婚。但整體而言,Billy 也認為在絕大部份情況下都不要出席或邀請前度了,特別是明顯知道前度一直單身,還未放得低,新人發帖時自己也要想清楚是否真的要邀請!

雖說「再見亦是朋友」,但以免尷尬或另一半介意,得知前度結婚默默為對方送上祝福,其實已經足夠!