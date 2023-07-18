孝順女12年薪金全給媽媽保管！67萬存款剩1萬多 ：他們認為應該的

小時候總會聽過媽媽，建議把利是或零用錢交給父母保管﹐但最後不少人是從此沒有再見過這筆錢。近日有一位台灣女生在Facebook群組《匿名2公社》上，訴說自己的苦惱，原來她自畢業後工作所得的薪金，都會全交給母親保管。直到早前她結婚想取回，竟發現原本應該是過百萬的存款，只剩5萬台幣（約港元1.26萬），讓她難以置信。



台女工作12年薪金全上繳 ，存款竟只剩台幣5萬（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

台女工作12年薪金全上繳 存款竟只剩台幣5萬

日前一位台灣女生在Facebook群組《匿名2公社》上，發帖文分享她自工作後，媽媽向她表示：「現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我」，當時她對母親所說的都深信不疑，並認為不會騙她。

所以該名女生自畢業後，工作12年，每月除了留下台幣4,500元（約港元1,135），用作早晚用餐費、交通及娛樂，剩下全部薪金都留給媽媽保管。而這樣一保管，就是已經12年了。

該名台灣女生到了結婚前夕，她向媽媽取回銀行存摺，才驚覺原本最少會是台幣266萬（約港元670,000）的存款，只剩下5萬台幣（約港元12,600）。讓她難以置信最親近的親人會騙她，和對於父母的金錢和子女教養觀念很失望，她指：「他們認為孩子賺錢給父母，本來就是應該的！」

該名台灣女生婚後母親也時常問收入，不知如何是好（《媳婦過渡期》劇照）

婚後母親時常問收入 不知如何是好

最後該名台灣女生也沒有再問這筆存款去了哪裡，但她最後無奈提到，她婚後媽媽時常問起她的收入，讓她不知該不該如實回答。她應該是擔心母親詢問的用意，是會再問她金錢的分配，因她自己婚後有房貸、車貸、家庭開銷和養育小孩的費用，生活壓力也很大，不敢再讓家裡知道她的收入。

不少網民遇到同樣情況：建議不要再透露收入情況（《外出》劇照）

不少網民遇到同樣情況：建議不要再透露收入情況

這篇帖文一發佈後，隨即引起了很多有相同經歷的網民們共嗚﹐金額小至兒時利是錢，大至是和該名女生一樣工作後的薪金、自己買的金器，全部都被父母扣留著。

其中一位留言提到當她嘗試去問和打算取回時，結果被她媽媽一句：「為了家庭開銷，全都花光沒有了。」當時問了為甚麼不先跟她說，結果換來家人的情緒勒索，和責怪她不為家裡著想。

不少網民都深有同感，家人或是較老一輩都會有養兒防老的想法，認為子女長大工作後，都應該賺了錢就給父母。不能說是錯，當有能力照顧父母時，是應該的，但在完全不詢問下就取去，並理所當然就不好了。所以許多網民都建議她，既然婚後要照顧家庭就不要再透露太多收入情況給父母知道。