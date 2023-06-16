港女紋身要價二萬 紋身更發炎紅腫含膿 網民：作品簡直一言難盡

紋身或刺青愈來愈普及，不單成為一種個人主張，更成為時尚潮流的表現；不少明星藝人都比起以往放膽的展露他們的紋身或刺青。當然，一幅好的紋身作品當然可以為你錦上添花，不過紋身亦有風險，紋身亦屬於入侵性行舉，除了會因紋身過程破壞皮膚細胞，隨著傷口出現容易令細菌入侵、出現感染之外；更可能會出現顏料過敏等問題。



近日就有一名香港女生則因紋身出現皮膚發炎、紅腫、含膿等情況，結果紋身師卻反口推卸責任，該名女生為免有更多人受騙；在社交平台上公開始末。大家下次在紋身前，可以以作參考、以免發生不快意外！

港女生日前決定紋身 生日禮物不成卻碰上「海鮮價紋身師」

不少人準備自己的生日禮物，可能是豐盛大餐、奢侈品、旅行放鬆，而事主「Kaki So」則打算紋上第一個紋身，因而挑選了一名手刺紋身師，而該名手刺紋身師亦曾是事主的畫畫學生，兩人相處投契因而信任對方，立下決定。

生日禮物不成卻碰上「海鮮價紋身師」（太平紋身店）

紋身前估價商談，了解大家意向、作品風格本是正常情況，不過事主卻經歷了不一樣的估價之旅。事主指在紋身前，原本已得悉紋身價錢大約4千元以上，並會再次確認尺寸後再確實報價，但反而紋身師多次改口，價錢亦隨之上調。而在紋身當天，在已確認紋身細節：包括圖案、尺寸、顏色以及位置後，紋身師卻告知事主收費將按小時收費，不過當時並無提出確實金額。當事主提出了預算為港幣8千元，紋身師同意後就開展紋身。

經過6個多小時後，紋身師卻告知只能完成線稿部分，並需要再預約時間以便完成紋身。不過當事主查詢紋身總時長及確實金額時，紋身師卻一直迴避道：「我以小時計算，每小時1千5，價錢未能預算」、「如果想保持8千預算，又完成作品的話好難」事主聽後心感無奈，但半完成作品在手，進退兩難，唯有與紋身師多次商討價錢與方案，最後得出一個分開三次，合共2萬的紋身方案。

紋身禮物變惡夢 皮膚發炎紅腫

經過上一次的線稿部分，兩個月後事主再次進行第二次紋身，不過這次歷時約6小時的第二次紋身後，事主依照紋身師指引，沒有濕水、沒有進行劇烈運動、48小時內靜態活動；卻出現皮膚發炎，紅腫、熱痛、傷口含膿以及輕微發燒等症狀。事主其後求醫，兩位皮膚專科醫生診斷後認為事主不是因自身皮膚敏感，因事主對紋身顏料敏感的可能性相對低，相信是由紋身所引起的炎症。

事主告知紋身師後，原本紋身師都有道歉並承認自己經驗不足所致，雙方協議後紋身師賠償4萬並簽下欠據，將分為兩期賠償。當紋身師賠償第一期後，事後卻突然反口，將皮膚發炎的責任推卸，更引指其他著名的紋身師解說：「多數客人都有此病況。傷口情況十分正常」為由要求將全數賠償退回，並表示如不退款，事主後果自負。

事主不滿紋身師推卸責任 網民熱議討論

雙方各執一詞之下，事主大感委屈，因紋身師多次改變，由原本報價8千，後來索價2萬的紋身原本已經令人費解。事主皮膚發炎後，更給予錯誤護理指引，例如建議事主在嚴重發炎傷口塗凡士林、停止消炎藥等，後來更反口推卸責任，指事主證實皮膚發炎完全由紋身引起才願意賠償。

網民得悉此事後都大為驚訝，紛紛安慰事主。對於索價二萬的紋身，網民熱議：「大師傅都未收兩萬」、「不要找手刺」、「有心理陰影」、「價錢夠離譜」、「有自信好事」，亦有網民分析紋身師責任，不單經驗不足，更可能衛生情況都有問題，紋身針又或是墨水問題令到事主受感染。

紋身具入侵性 行業缺乏嚴謹規範 容易有良莠不齊情況

不時都有些苦主因入侵性療程而引起感染、皮膚敏感等情況，不論是美容療程或是紋身、刺青事宜，大家除了要考慮價錢預算、好處，所帶來的影響、風險亦要一一了解。正因為現時入侵性療程未有法例嚴謹規範，行業間良莠不齊的情況時有所聞，不少缺乏資深經驗的操作者流入市場營運，除了合眼緣外，大家都要理性分析、再三考慮及研究操作者是否具有專業資格。