網民用洗潔精洗頭力讚去油神物！皮膚科醫生：會致敏，別道聽途說

夏天來臨，濕熱悶焗的天氣除了令人煩躁，更會令人感覺昏昏欲睡、渾身無力，除此之外氣溫升高亦令皮脂腺分泌油脂增多，臉上總是感覺油油的，連帶頭髮造型亦很容易塌陷！最令女生煩惱的，必定是夏天沖洗長髮的困局，悶熱天氣以及皮脂腺雙重攻擊之下，很容易令油頭粉面現形，令人錯覺以為個人衛生不良好所致！



對於擊退油頭粉面，除了可以使用主打強效清潔的產品之外，相信不少女生都會網上苦尋良方，因為網民不時會分享好物、心得，比起自己胡亂嘗試來得省時以及減少「中伏」機會。而最近就有一名網友「熊雅恬」分享大讚自己去油頭的神物，不過卻引來不少網民質疑成效。

網友「熊雅恬」分享大讚自己去油頭的神物，不過卻引來不少網民質疑成效。（截自Facebook）

台女力讚「去油頭神物」 網民驚訝：竟然是洗潔精？

當出現油頭粉面，你又會如何處理呢？一名網友「熊雅恬」分享自己去油頭的神物，力讚相見恨晚，該分享引起不少網民關注，當中亦有真實用家網友分享道︰「我也覺得這罐好用，但是...是洗碗」、「這個去油力很強￼，真的很強又不傷手！」，同時亦有不少網民知道是洗潔精後大感驚訝︰「過度去油會越來越油吧？」、「用來洗頭是認真的嗎？」等，更有網友認真分析道：「不是全部清潔劑都可以拿來洗頭、洗臉、洗澡的，這樣會脫髮的！成份當中的介面活性劑、化學防腐劑、酸鹼值都不一樣。」

到底油頭的成因是什麼呢？想處理夏天的油頭應該用什麼方法呢？就著這些疑問，《01女生》亦特意邀請道皮膚科專科醫生 黃之鍵醫生以及香港大學中醫全科學士、德善堂註冊中醫師盧梓謙醫師為大家解答相關疑惑！

網友分享「去油神物」 中醫、皮膚科醫生：方法無稽

對於以上網友以洗潔精洗頭的分享，皮膚科專科醫生 黃之鍵醫生坦言方法無稽，更指出洗潔精毫無去頭油的功效，大家若想深層清潔頭皮，使用平日的洗髮產品或是主打控油功能的洗髮產品已經足夠。

另外，黃醫生更指出普遍洗潔精中含有表面活性劑、致敏防腐劑等，這些添加物都屬於刺激物，大家千萬不要輕率嘗試用洗潔精洗頭。黃醫生提醒大家平日若直接使用洗潔精，長期下來雙手很容易會患上「主婦手」，若當洗髮產品的話，更會引起皮膚敏感、頭皮紅腫等問題！

洗潔精當洗髮產品的話，更會引起皮膚敏感、頭皮紅腫等問題！（《女神降臨》劇照）

盧醫師與黃醫生持相同意見，盧醫師直指使用洗潔精洗頭的做法沒有醫學根據，建議大家恰當使用其他類型的洗髮產品，因為洗潔精的部分成分，例如防腐劑、除菌劑，一旦長期使用或會對頭皮、毛囊、髮質造成永久損害！

網上經轉載內容、短片，或有一定誇張失實以譁眾取寵增加流量，如有疑問應先理性思考，甚或諮詢專業人士意見。

另外，盧醫師亦提醒道坊間去油產品，例如爽身粉、乾洗髮噴霧等純屬權宜之計，不宜長期使用，長期使用或造成頭皮敏感、頭皮發炎的。

夏天為大地帶來油頭？中醫分享油頭成因！

夏天頭油多，導致頭臭、頭痕，想解決油頭先要了解油頭的成因！盧醫師分享道頭油亦即皮脂，是由真皮層中附著毛囊的皮脂腺所產生。皮脂細胞蘊含油性物質，被釋放後進入表皮層形成頭油。就著夏天氣溫上升，油脂分泌亦會增加，當表面水分的比例相對減少，更或會促進皮脂進一步分泌。

另外經常戴帽、過度使用造型產品、護理不當等都會引致頭油失常。而頭皮臭味是由頭皮正常菌群的代謝物自然氧化而成，當皮脂過度分泌、枕具不潔，異味或會加劇！頭皮痕癢的成因眾多，常見成因如皮脂分泌失調、慢性皮膚病如牛皮癬、真菌感染、毛囊堵塞發炎等，也有少數患者病情與心理狀態掛勾。

中醫授4招解決油頭 擺脫尷尬

解決油頭第一招︰養成良好洗頭及護理習慣

想要解決油頭，盧醫師分享4招有助擺脫尷尬，重拾頭皮健康！第一招是養成良好洗頭及護理習慣。就著夏天因為容易出汗，大家應該每晚洗頭一次。洗頭前應先梳開頭髮，再用溫水沖洗，以指腹或指尖輕輕按摩頭皮，不要過份抓摳頭皮。

另外洗頭時，應該選用適合個人髮質、當下頭皮狀況的天然洗頭水，擠在手心上搓成泡沫狀後以指腹按壓頭皮。洗頭後亦應避免用毛巾長時間包裹頭髮，因為當溫度濕度升高，細菌便容易滋生，所以洗頭後用毛巾將頭髮抹至半乾便應該用暖風吹乾。

盧醫師分享4招有助擺脫尷尬油頭，第一招是養成良好洗頭及護理習慣（《太陽的後裔》劇照）

解決油頭第二招︰注意飲食

第二招就是飲食著手，日常應減少食用高油脂、高糖、辛辣和加工食物，以營養均衡和身體接受度為飲食大原則。同時避免過飢過飽、飲食不定時等，致損傷脾胃，導致痰飲內生。

盧醫師亦有分享食療及涼茶，因為夏天以消暑健脾祛濕為主，大家可以考慮多喝冬瓜薏米豬腱湯。而涼茶方面，中藥諺語中有芸：「三月茵陳四月蒿」，綿茵陳具有清熱利濕的功效，大家可以根據個人體質配搭飲用。

盧醫師分享4招有助擺脫尷尬油頭，第二招是飲食（《深夜食堂》劇照）

解決油頭第三招︰按摩合適的穴位

第三招則是穴位按摩，盧醫師指頭部穴位有不少可以改善頭皮痕癢、頭皮皮脂分泌失調等，大家可以輕揉頭部穴位，例如百會、神庭、角孫、風池、通天等。此外，針對脾弱濕重的情況，為了健脾去濕、調整胃腸，大家可以輕揉合谷、中脘、天樞、足三里、豐隆等

盧醫師分享4招有助擺脫尷尬油頭，第三招則是穴位按摩（Shutterstock）

解決油頭第四招︰注意穿搭及日常床具

最後，大家在穿搭上亦不宜長期戴帽、過度使用造型產品，侷促的環境不利頭皮健康，另外大家除了妥善清潔外，亦可以定時更換枕頭皮套，盧醫師提醒道如有不適請盡早求醫，不要道聽途說，胡亂使用偏方！

資料來源：皮膚科醫生 黃之鍵醫生、香港大學中醫全科學士 德善堂註冊中醫師盧梓謙醫師