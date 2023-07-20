拍照姿勢｜韓韶禧爆紅「多角度拍攝」！5大必學零死角拍照技巧

拍照姿勢必學！不少女生都喜歡都愛打卡拍照，記錄自己的日常生活，但有時表情動作一樣，難免會感沉悶沒新意。拍照姿勢除了倒V、擺心手勢和對鏡自拍，近期韓國女星韓韶禧和Jessica都追捧爆紅的「多角度拍攝」手法，在做同一個甫士的同時，身邊圍繞多部手機鏡頭拍攝，讓相片呈現出多角度的自己。這個攝影方式、拍照姿勢非常講求「顏值」，需在多個角度下容貌不失守，因此以下必學5個「零死角」的拍攝甫士，讓自己不易被拍出雙下巴！



每當拍照時，若只擺出V字手勢，未免太過過時。最新大熱的打卡手法，其中一個便是「多角度拍攝」，從多角度展示自己的樣貌，不過這做法容易拍出雙下巴、法令紋或浮腫等問題，因此以下提供5個解決甫士，以塑造出「零死角」的美照，大家不妨都試試！

拍照姿勢｜近期韓國女星韓韶禧和Jessica都追捧爆紅的「多角度拍攝」手法。(IG@xeesoxee)

拍照姿勢「零死角」1. 側身回眸

這個拍照姿勢算是拍照的常見甫士，只要稍為向側扭轉身，然後回望向前方，便可打造三七的小臉比例，同時突顯顎骨線條，增加瓜子臉的感覺。若怕顯露頸紋，可將前方肩膊稍為提起擋住，後方則稍向下放，而頭部則微微傾前，這樣便能避免擠出雙下巴。

拍照姿勢｜側身回眸可打造三七的小臉比例，同時突顯顎骨線條，增加瓜子臉的感覺。(IG@kyo1122)

拍照姿勢「零死角」2. 單手遮面

若然正面拍攝，不少人都怕圓面感覺，因此可以用手遮住一邊，視覺上減少臉部面積，同時展現出另一邊的輪廓視線，以保持面部的立體感覺。遮面動作有不少選擇，如托頭、單手比V和擺心手勢等，都是時下流行的姿勢。

拍照姿勢｜不少人都怕圓面感覺，因此可以用手遮住一邊，視覺上減少臉部面積。(IG@ye._.vely618)

拍照姿勢「零死角」3. 閉眼微笑

喜歡自然氛圍的話，可選擇閉起雙眼，然後微笑或大笑，以締造出不經意的感覺，同時更顯小臉。相較於睜開雙眼，閉眼還可添可愛氛圍，避免眼小面大的感覺，是當想不到動作時，最好的顯瘦拍照姿勢。

拍照姿勢｜喜歡自然氛圍的話，可選擇閉起雙眼，然後微笑或大笑，以締造出不經意的感覺。(IG@jessica.syj)

拍照姿勢「零死角」4. 傾身歪頭

當要拍攝正面的話，可將頭部傾側，以拉長頸部線條，防止出現雙下巴，同時減少沉悶感覺。相較挺直身體和抬頭，這拍照姿勢一般都會低頭，能夠提升大眼比例之餘，亦顯瓜子臉，而且感覺自然不造作。

拍照姿勢｜將頭部傾側，可拉長頸部線條，防止出現雙下巴，同時減少沉悶感覺。(IG@roses_are_rosie)

拍照姿勢「零死角」5. 拉出髮絲

拍照姿勢除了歪頭外，想減輕沉悶感、增添自然氛圍，可嘗試撥弄頭髮，稍為拉起辮子或繞髮，這樣可以突顯俏皮和甜美的感覺。這個動作亦可將焦點移向手部方向，減少面部的注意力，感覺更顯自然美。