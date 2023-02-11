情人節IG打卡不生硬貼士！拍照時「這樣做」可化解尷尬

情人節快到了，不少情侶已經決定好去哪裡慶祝。在一年一度這麼有紀念性的情人節，當然要好好拍照一波！可是拍照經常會出現尷尬的情況，不知道擺什麼姿勢才好，拍出來的照片也非常生硬！小紅書博主「徐拖拉」在每個場景均拍攝9個情侶拍照姿勢，記者從中整理出3點拍照時的小貼士，或許能幫助到你，一起來看看吧！



情人節打卡拍照貼士｜1. 情侶裝不一定一模一樣！

情侶裝不一定一模一樣的，可以是同色系的衣服。（小紅書 ＠徐拖拉）

情侶裝絕對是宣示主權、告訴他人「你們就是一對」最直接的方法。不過男女的品味總有些差別，勉強要穿上同款衣服，可能會導致不必要的爭執。其實情侶裝不一定一模一樣的，可以是同色系的衣服，譬如：莫蘭迪色讓整體感覺更柔和，甚至是對比色，像紅綠、黃紫、橙藍等等。上下身的色彩也可以互調，感覺就沒那麼單一，配上一件相同的配件，就能呈現出情侶之間既有相同、也有不同的地方。

情人節打卡拍照貼士｜2. 事先對鏡練習表情管理

博主提醒大家，雖然動作可以跟著照片擺，但記得表情可是要練習的。（小紅書 ＠徐拖拉）

博主提醒大家，雖然動作可以跟著照片擺，但記得表情可是要練習的。所謂「工多藝熟」，拍照也如是。情侶拍攝中，很多動作會需要互動感，如果只有一個人投入、另一人卻面無表情，就會讓照片感覺不太真實，像是為了拍照而演出來一樣，兩人也會顯得不合拍。所以拍照前，可以先溝通一下表情和動作上要注意的地方，還可以看著鏡子練習自己想要的表情與效果，這樣就更容易成功拍出滿意的照片了。

情人節打卡拍照貼士｜3. 拍照時互相稱讚彼此

不妨試一下稱讚彼此，或者逗對方笑，來緩和一下氣氛。（小紅書 ＠徐拖拉）

拍照時，人總是會特別緊張，讓照片中的互動變得非常不自然。這時候不妨試一下稱讚彼此，或者逗對方笑，來緩和一下氣氛。這樣讓照片不會過於做作，又能反映和記錄當下的真實情感，捕捉最幸福的瞬間。

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