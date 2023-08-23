ESFJ性格特質+愛情觀及優缺點｜16型人格最受歡迎！附工作建議

ESFJ｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第4位的「ESFJ」（執政官），就是位萬人迷，性格喜歡建立人際關係，因此極受歡迎。擁有ESFJ特質的人，性格較為活潑開朗，會悉心留意別人的需要，並樂於助人。到底ISFJ的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESFJ性格特質1. 從不拒絕請求、團隊裡的小天使

個性隨和的ESFJ，擅長團隊合作，非常重視隊員間的聯繫，更會照顧和傾聽隊員們的需要。由於潛意識裡都會避免衝突，想努力維持和諧的工作氛圍，因此ESFJ遇上別人請求時，一般來者不拒，但很易吃虧。

ESFJ｜個性隨和的ESFJ，擅長團隊合作，非常重視隊員間的聯繫，是隊內的小天使。(IG@taylorswift)

ESFJ性格特質2. 重視儀式感

論最重視節日慶祝的人格，ESFJ必是其一，想法傾向傳統，因此每逢紀念日或每年之約，都會被他們牢牢記住。他們非常重視慶祝和聚會，會珍惜每段關係，致力營造溫馨的生活環境，並履行所有約定。這亦可反映出他們浪漫的個性。

ESFJ｜每逢紀念日或每年之約，都會被ESFJ牢牢記住。(IG@hyeri_0609)

ESFJ性格特質3. 盼得到別人肯定

在樂於助人的同時，ESFJ重視社會認可，希望努力得到肯定。他們會衡量外在條件和地位，來判斷自己的成就，故無論在事業或生活中，他們都會努力拚命得到一席位，從而獲得安全感。

ESFJ｜在樂於助人的同時，ESFJ重視社會認可，希望努力得到肯定。(IG@taylorswift)

ESFJ執政官愛情觀：

重視關係的個性，助ESFJ建立出穩定的感情。他們樂於照顧孩子和承擔家務，願為家人付出，以打造溫暖的家。雖然對伴侶體貼入微，但適時也望得到回應，讓自己知道付出是有意義的，同時期待一段互相支持的長期關係，想要得到家人的理解和尊重。

由於ESFJ不喜歡自己信任的人對他撒謊，故與同樣重視承諾的ISFP（探險家）不謀而合，加上ISFP「及時行樂」的個性，亦能感染ESFJ探索更多和成長，是對不錯的互補人格。除了ISFP，ESFJ亦會被INFP（調停者）的熱心助人個性吸引。

INFP｜林志玲、IU的MBTI「調停者」人格、優點、缺點：太過溫柔

ESFJ｜ESFJ與ISFP和INFP非常匹配。(IG@hyeri_0609)

ESFJ性格事業：

對於追求生活品質的ESFJ而言，他們樂於學習實用的知識和技能，亦願意為人際關係投放時間和精力，因此非常適合教育、醫療等服務性行業，以充分發揮他們的耐心和同情心。

ESFJ執政官優點：

1. 超強執行力

2. 極具責任心

3. 忠心

4. 體貼溫暖

5. 擅於交際



ESFJ執政官缺點：

1. 太重視社會地位

2. 做事不夠彈性

3. 不願革新改進

4. 受批評時易玻璃心

5. 太想得到認同

