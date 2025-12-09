INFP人格同理心強？解構性格/愛情+職業：難脫單、過份溫柔敏感

INFP人格是什麼？相信大家對16型人格（MBTI）定必熟悉，成為不少朋友間討論的熱話。根據MBTI網頁統計顯示，本港最多人擁有的人格，便是個性溫柔的「調停者」（INFP），佔總數的13.54%。不少女星如BLACKPINK成員Jennie、NewJeans成員Hanni、Hyein及演員韓孝周等，都被指擁有「調停者」的人格，到底他們有著怎樣的想法？以下剖析當中個性和愛情觀，原來他們極具同理心！



INFP「調停者」人格意思

每個人格類型都由4個英文字母組成，分別代表不同意思，如「INFP」就是內向、直覺、情感和感知，混合起來便是INFP「調停者」般的個性。他們一般都是位理想主義者，凡事樂觀面對，會找出正向的一面。雖然外表看似安靜，但INFP「調停者」內心卻是熱情，只是為人被動，需要有人主動幫助打開話閘子。

INFP性格特徵

INFP性格特徵1.同理心強

INFP習慣關心他人的情感轉變，善於站在他人角度思考，即使對方沒有明確表達，但都會去了解他人行為背後的原因，並對他人的處境感到共鳴，願意傾聽他人的心聲，默默地提供支持和幫助。

INFP性格特徵2.理想主義

INFP通常擁有一定的想法，並努力希望可以實現，追求可以能夠為他人和社會帶來積極的改變。

INFP性格特徵3.高靈活性

INFP不喜歡被例行公事束縛，他們更喜歡隨心所欲探索世界。

INFP性格特徵4.內心豐富

當 INFP 有了新想法時，會迅速沉浸在自己的想像世界中，展開深刻而獨特的內在思考。

【MBTI｜INFP】aespa成員Ningning被指擁有「調停者」人格。(IG@imnotningning)

INFP「調停者」性格愛情觀

由於在情感和感知方面，INFP「調停者」情感較為豐富，因此平日非常敏感，易受音樂、藝術及大自然等事深刻感染。他們的想法天馬行空，常在腦海中幻想很多小故事，故面對感情時，都會無意中洐生很多擇偶條件，有時甚至幻想白馬王子的出現，若對象沒上進心，更會寧願單身，算是眾多人格中，較難脫單的其中一類。不過，當遇上「指揮官」（ENTJ），或可為他們提供理性意思，引導他們想法更為貼地，有助個人成長。

【MBTI｜INFP】由於在情感和感知方面，「調停者」情感較為豐富，因此平日非常敏感，易受音樂、藝術及大自然等事深刻感染。(IG@newjeans_official)

INFP「調停者」性格的優點

INFP性格優點1.真誠善良

INFP的敏感度使他們能細膩地感受到他人的情緒。他們體貼善良，待人真誠，總能以溫柔的方式帶來支持與理解。因此有INFP在的地方，氣氛都會很和諧。

INFP性格優點2.富有同情心

INFP的思想較開放，不會批判任何人的生活信仰或決定，當別人犯錯時，亦有極大的同理心，更會不吝嗇分享自己的東西。

INFP性格優點3.豐富的想像力

INFP喜歡以不一樣的角度觀察世界。他們樂於在腦海中構築各種可能性，並擅長用文字與語言將內心的創意生動地表達出來。

INFP性格「調停者」適合做5大職業

INFP性格適合的職業1.作家

INFP擁有細膩情感與豐富想像力，能以文字深刻傳達內心世界，是最能發揮天賦的創作職業之一。

INFP性格適合的職業2.藝術家

INFP以細膩情感與豐富想像力創作，能在藝術領域充分展現他們源源不絕的靈感與創意。

INFP性格適合的職業3.老師

INFP具備理解孩子內心世界的敏感度與耐性，能以溫柔方式引導學生表達與成長。

INFP性格適合的職業4.社工

INFP的同理心與助人熱忱，使他們能真誠陪伴並支持那些需要情感理解的人。

INFP性格適合的職業5.自由工作者

INFP喜歡自主、彈性的工作方式，能在獨立創作與自由規劃中發揮最佳狀態。

【MBTI｜INFP】「調停者」適合作者或藝人的工作，以發揮他們無窮無盡的想法和創意。(IG@hanhyojoo222)

INFP「調停者」性格的缺點

INFP性格的缺點1. 與現實脫節

過於理想化的特質常使 INFP對世界抱有浪漫的幻想，容易沉浸在自己的內心世界中。當現實與他們憧憬的理想不符時，INFP可能會感到挫折，難以專注在實際可行的行動上。

INFP性格的缺點2. 喜歡逃避

INFP在面對難以解決的問題時，往往傾向逃避，容易因壓力而退縮，做事偏向三分鐘熱度。

INFP性格的缺點3. 內向

由於INFP個性內向，有時不知如何與人聯繫，在新環境裡亦很難結識朋友，或融入大家庭，以致感到孤單或被忽視。

INFP性格的缺點4. 過份敏感

INFP對他人的情緒十分敏銳，常會不自覺地感受到對方的內在感受。這種高度共感雖然讓他們富有同理心，但也容易吸收他人的負面情緒或態度，進而影響自己的心情。