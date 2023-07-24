73歲白髮模特兒泳衣照遭批不合適！1句高情商回應獲大批網民贊同

現今人人都愛在社交媒體平台分享日常生活照，但漸漸演變成攀比，都是化了精緻妝容、穿普好看衣服、展視美好身材等等，忘了社交媒體的初衷是分享生活，也引起了各種身材、容貌焦慮。美國有一位已年屆73歲的模特Colleen Heidemann，時常在社交媒體Instagram上分享自己的生活照，其中近日就有在泳池邊的泳衣照，但竟引來網民的嘲諷留言，她對此也作出高情商的回應。



Colleen Heidemann不受年齡限制，69歲成為一名高齡模特兒（IG@colleen_heidemann）

Colleen Heidemann不受年齡限制 69歲成為一名高齡模特兒

現年73歲的Colleen Heidemann，一直都喜愛時尚和美好的事物，年輕時是一位空姐，後來在美國加州開了一間服裝店。在69歲時，這個人人都認為應是退休年紀，她毅然加入模特兒行列，成為一名高齡模特兒。她甫出道即備受關注，先後參演了Martin Garrix、Macklemore和Patrick Stump合作推出的《Summer Days》MV，是MV女主角，此成就已超越不少人。

Colleen Heidemann在社交媒體上收獲大批粉絲（IG@colleen_heidemann）

Colleen Heidemann收獲大批粉絲

Colleen Heidemann與很多年輕貌美的模特兒不同，她也從不掩蓋花白的頭髮和皺紋，反以此為榮，時常在社交媒體上分享自己的日常打扮和生活，憑藉她敏銳的時尚觸覺，在Instagram上收獲了46.9萬粉絲，TikTok上現也有逾34萬名粉絲

此外，Colleen Heidemann的日常生活也如年輕女生一樣，她依然熱愛化妝、護膚、拍美照、運動等，向大眾展現無論甚麼年紀都有追求美的權利。

73歲Colleen Heidemann分享泳裝照，引來網民嘲諷留言（IG@colleen_heidemann）

73歲Colleen Heidemann分享泳裝照 引來嘲諷留言

夏日不少人都會到海邊或泳池游泳，Colleen Heidemann也不例外，並且拍下泳裝照分享在社交媒體，但引來部分網民揶揄的留言稱：「This swimwear is not age appropriate（這個泳裝不符合年齡）」。而Colleen Heidemann面對這樣酸言酸語，她高情商並大方回應惡評：

Wear what makes you feel good（穿上任何讓你感到舒服的服飾） Colleen Heidemann

Every body is a swimsuit body（每個身體都是泳裝身材） Colleen Heidemann

Colleen Heidemann高情商回應獲大批網民贊同（IG@colleen_heidemann）

高情商回應獲大批網民贊同

Colleen Heidemann的高情商回應，引來大批網民贊同，其中有不少同樣高齡女士：「I have just bought that black cross front swimsuit and I’m 60! （我剛買了1件黑色正面交叉泳衣，我已經60歲了！）」、「If I was old enough to wear it at 22, then I’m old enough to wear it at 70!（如果我22歲可以穿它，那麼我70歲也可以穿它！）」。

她不僅在反擊嘲諷她的留言，也是鼓勵在大家不必懼怕年齡和身材，任何人都穿上自己感到舒服的服飾，別在意旁人的目光。