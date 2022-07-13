86歲「高齡空姐」創世界紀錄！做足65年堅持不退休背藏少女情懷

世界上有多少人能夠找到自己喜愛的工作，從工作中尋找樂趣？有一名86歲的美國婆婆不知不覺任職空姐近65年，但從未有退下來的打算，且成為了健力士氏世界紀錄全球年齡最大任職最長的空中服務員。婆婆完完全全見證航空業的變化，不過她直言自己將會跟航空業一同進步，只要一天身體仍然許可都會繼續工作。



一名86歲的美國的婆婆不知不覺任職空姐近65年，但從未有退下來的打算。（Youtube@CNN 截圖）

貝蒂·納什 (Bette Nash) 是一名美國航空公司（American Airlines）的空姐，現年已經86歲仍然在工作，但她從來沒有想要退下來。在航空業經已工作65年，最初在美國的東方航空公司（Eastern Air Lines）工作，直至1991年公司停業後，再成為了美國航空公司的職員。

貝蒂·納什 (Bette Nash) 是一名美國航空公司（American Airlines）的空姐，現年已經86歲仍然正在工作。（Youtube@CNN 截圖）

自21歲開始見證航空業的進步及發展，儘管發生任何翻天覆地的變化，貝蒂·納什 (Bette Nash)從來沒有動搖過，她一心只希望為乘客們提供安全指導及服務。或許有人會覺得她無大志及乏味，但她自我感覺相當好，真心發自內心喜歡空姐的工作。

儘管發生任何翻天覆地的變化，貝蒂·納什 (Bette Nash)從來沒有動搖過。（Youtube@CNN 截圖）

根據外國媒體CNN報道，貝蒂·納什 (Bette Nash) 16歲時首次乘搭，認為機組人員的外表而愛上這個職業及立志成爲一名空姐，誰不知一做就做了大半個多世紀。此外她更創下了健力士氏世界紀錄，被封為職業生涯最長的空姐。

貝蒂·納什 (Bette Nash) 16歲時首次乘搭，認為機組人員的外表而愛上這個職業及立志成爲一名空姐。（Youtube@CNN 截圖）

貝蒂·納什 (Bette Nash) 自1957年開始工作，她憶述當時所有機票都是人手手寫的，一切的航班時間和座位分配表都是寫在機場的黑板上。當年的機票價格相比現時顯得很便宜，只需要12美金，而且不需提前預訂，跟一般交通工具無異。至於餐飲方面她不但會分發香煙，而且更有龍蝦等高級食物，跟現時截然不同。

她憶述當時所有機票都是人手手寫的，一切的航班時間和座位分配表都是寫在機場的黑板上。（Youtube@CNN 截圖）

不過講到最大變化一定是空姐服飾。她表示當時空姐服飾是十分保守，從貝蒂·納什 (Bette Nash)的照片可見昔日的空姐大多數是穿長裙，而且全都是遮住小腿，但現時空姐們都是穿短裙，裙襬都在膝蓋之上。雖則有不少的變化，但受訪時她直言有一點從來不變。不少乘客們都大讚貝蒂·納什 (Bette Nash) 「好客之道」，大家都因她的優雅及熱情而留下深刻印象。

有一些東西是不變的，就是給予乘客們一點愛及關注。 Bette Nash乘客

空中服務員永遠不會被淘汰！因為客人需要人情味。人與人之間需要互動。 Bette Nash乘客

她用微笑迎接每一張臉，她的制服永遠是完美無瑕。 Bette Nash乘客

她可及時回家跟身患殘疾的兒子說聲晚安。（Youtube@ABC NEWS 截圖）

隨著年紀一天一天的增長，貝蒂·納什 (Bette Nash) 的年資都增加了，她亦變得可以自行挑選想要飛行的航班及自己喜歡的路線（紐約-波士頓-華盛頓），使她可及時回家跟身患殘疾的兒子說聲晚安。多年間不變的路線讓她結識一些固定飛行的乘客，因而建立了不錯的友誼。即時現年86歲，但貝蒂·納什 (Bette Nash) 表示自己身體依然強壯，可以服務一些生病的乘客。