女子遭內衣鋼圈割傷 　終切乳房保命！胸圍使用期限+2方法保養

胸圍內衣可說是每位女生，每日必備的貼身衣物，所以在清洗和定期換內衣。而眾多內衣款式中，鋼圈內衣是最常見，具支撐乳房承托力，以及為胸部提供所需的包覆力，避免胸部出現下垂或外擴的問題。但日前一位英國蘇格蘭女子，竟因胸部被內衣鋼圈割傷，感染食肉菌後患上壞死性筋膜炎，需兩度接受手術，最終而切除部分乳房。



英國女子遭內衣鋼圈割傷，感染食肉菌（Sylvia Halcrow）

英國女子遭內衣鋼圈割傷 感染食肉菌

現年53歲的西維亞在去年（2022年）5月發現，胸部被內衣鋼圈劃傷，起初她以為是小傷口沒有在意，誰料傷口逐漸紅腫脹及化膿，其後更出現疼痛與不適，在服用抗生素也不見好轉，她就前往醫院急診室求醫。

西維亞形容當時醫護人員發現她臉色慘白，立即為她注射治療藥物和止痛藥卻未見有好的改善，其後再為安排一系列檢查。最終得知她是罹患壞死性筋膜炎，而病因是胸部的傷口感染食肉菌，使造成附近的皮下組織和肌肉開始停止生理運作。

英國女子需切除部分乳房保命

西維亞確診時，影響胸部皮下組織及周圍肌肉之餘，腎臟甚至開始衰竭，醫生為注射麻醉以及進行了2次手術，切除被食肉菌感染的組織。當西維亞清醒時，已是8天後，而為了保命切除的組織，其中部分是乳房，而手術後也留下一條從肋骨延伸到腋下的15吋疤痕。

西維亞表示，雖然失去了部分乳房和留下疤痕，但她很慶幸自己能保住性命，以及自己仍能說出這些經歷，沒有什麼事會比活著還重要。而她手術後情況良好，留院3星期後就可以出院回家休息，在4個月後重回了工作，還她分享中提到現在穿某些衣服時會比較不方便，和不敢再穿以前的內衣，改穿了無鋼圈內衣。

鋼圈內衣需要更細心的護理（Freepik）

鋼圈內衣的護理

內衣每日必備的貼身衣物，其實是需要更細心的護理，它除了是因它為胸部提供好的承托力和包覆力外，還要避免像上述的西維亞的情況出現。以下列為大家整理了鋼圈內衣的基本護理方法：

內衣使用期限

內衣和食物一樣都是有使用期限，一件品質較好的內衣，期限大約是8個月至一年，如果是時常穿或品質較差的話，大約半年左右就要更換一次內衣。因為穿著次數太多的內衣會失去彈性，沒辦法再支撐胸部的重量了，而鋼圈也會出現變形或移位。想要保持好看堅挺的胸形，記得要定期更換。

內衣能手洗的話，是最好的！（Freepik）

清洗內衣

內衣能手洗的話是最好的。內衣浸泡在水裡3到5分鐘，倒入少許的內衣專用清潔劑，再窿搓內衣就可以了。假如沒有時間，想放進洗衣機快速清洗的話，就一定要記得把內衣分開放進內衣專用洗衣袋，再放進洗衣機洗，這樣鋼圈內衣才不會變形。