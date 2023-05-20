無鋼圈內衣｜精選6間台灣製Bra Top網店　集中推高堪稱美胸神器！

準備迎接春夏，一件好穿百搭的Bra Top絕對是你的衣櫃不可或缺的單品！幫你省去T shirt、背心裡面還要穿一件悶熱內衣的煩惱，可以說是穿過了就回不去的懶人春夏必備單品。



所以儂編從最受年輕女孩推崇的人氣網拍店鋪，精選6家質感網拍的Bra Top推薦給大家，讓你這個春夏不用在忍受悶熱之苦！

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PAZZO，貼身短袖Bra Top

PAZZO在去年首間信義實體店開張後，人氣高漲不論何時經過店內都是滿滿的人潮！這件春季新品Bra Top採用品牌自訂開發MIT布料，彈性又透氣，可以拆卸的胸墊搭配下擺鬆緊帶包覆，上身顯身材又不用怕走光，喜歡美式風格穿搭的女孩一定不能錯過這件！（官網建議售價：NT590。）

mini matters，撞色Bra Top

嬌小女孩永遠能在mini matters找到最適合自己的風格！這件針織背心Bra Top，柔軟親膚的材質穿著很舒適，趣味撞色的設計非常有春夏的氣息！貼心的附有可調整式肩帶，輕鬆依照自己的身形去調整。 （官網建議售價：NT 780。）

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AIR SPEACE，涼感貼身Bra Top

美式辣女孩最愛買的AIR SPEACE，超顯身材的爆乳系列熱賣到不行！搭配下厚上薄的胸墊和V領口獨家設計，為你全方位打造性感曲線，一件出門絕對吸睛，回頭率百分百！涼感的布料材質，是你穿上就知道的清爽貼膚新體驗。（官網建議售價：NT$690。）

Studio Doe，方領Bra背心

Dcard討論熱度超高的極簡風網拍店鋪，簡約、容易搭配的韓系風格，非常受到時髦年輕女孩的歡迎！儂編推薦的這一款Bra Top背心，剪裁相較市面上多數的Bra Top比起來格外自然寬鬆，迷人的下擺弧度，打造出隨興的鬆弛感！（官網建議售價：NT$ 880。）

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Mouggan，零著感美背Bra Top 2.0

質感女孩最愛買的Mouggan，簡約低調的款式讓人愛不釋手，這件春夏明星商品「零著感美背Bra Top」更是熱銷到不行，新推出了2.0版本，無縫面料輕薄貼身，搭配可拆式下厚上薄胸墊，幫助胸型集中飽滿，不論是作為內搭或是單穿都很出色。（官網建議售價：NT$ 624。）

WAVE SHINE，美波Bra Top

比基尼起家的WAVE SHINE可不只有泳衣可以買，最了解女孩身形的他們做起Bra Top也是一把好手！小V領的桃心領口設計，搭配一體成型的專利提波胸墊，能偷偷加深視覺效果，側邊剪裁也能完美包覆，避面副乳出來見客！多尺寸的胸墊可選擇，可以依照自己的身材去選擇。（官網建議售價：NT$ 990。）

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