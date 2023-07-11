UnderArmour優惠｜限時折上折$120起入手：瑜伽褲/運動內衣/跑鞋

【Under Armour優惠】運動用品/運動服飾推薦！不論你參與哪一項運動，健身、瑜伽、跑步或是跳舞，最不能少得的當然是一套舒適，排汗又美觀的運動服，加上專業的運動用品，將你的運動表現更好發揮！近日Under Armour正推出年末優惠，價格十分實惠，想盡情揮灑汗水又想輕易替換以供所需的話，真的不要錯過！



運動服飾除了要應付運動需求，不少運動服飾更可以與日常配搭混合，營造清爽、時尚又富夏日風情的造型。由即日起至7月14日，Under Armour推出限時年末優惠，減價特賣產品只要買滿2件再有額外5折，正價貨品3件亦享有額外8折；多項運動用品、運動配件都有參與其中，《01女生》就精選出以下10大精選推薦！

Under Armour 優惠：1. 女士UA Infinity Mid High Neck Shine運動內衣 原價HKD$ 449 折後HKD$269.4

購買方法：Under Armour官網

不論參與任何一項運動，穿戴能夠承托胸部與背部的運動內衣都是必須的，以避免內衣錯戴出現副乳、胸部走樣的情況。這款排汗速乾的背心運動內衣，內注好一片式杯墊符合空氣動力學，能夠輕鬆應付踏單車、舉重與拳擊等中等支撐訓練活動，亦不怕運動期間移位的尷尬情況。

Under Armour 優惠：2. 女士UA Sportstyle Logo背心 原價HKD$ 199 折後HKD$119.4

購買方法：Under Armour官網

基礎款式的運動背心最不會影響任何運動動作、運動表現，這款鬆身的棉質運動背心，舒適觸感就算大汗淋漓都不怕內衣現形的尷尬情況。

Under Armour 優惠：2. 女士UA Sportstyle Logo背心 原價HKD$ 199 折後HKD$119.4（Under Armour）

Under Armour 優惠：3. 女士UA Streaker SnowCloud短袖T恤 原價HKD$ 349 折後HKD$209.4

購買方法：Under Armour官網

運動時擔心大汗淋灕，上衣黐𥹉𥹉的感覺讓你十分不適？這款略修身的UA Microthread 的短袖T恤，排汗速乾之餘，背後更有網眼布鑲面，更添透氣舒適。另外背部亦設有反光設計細節，就算日間與弱光環境下都無阻運動熱誠。

Under Armour 優惠：3. 女士UA Streaker SnowCloud短袖T恤 原價HKD$ 349 折後HKD$209.4（Under Armour）

Under Armour 優惠：4. 女士UA Branded Logo Crop短袖T恤 原價HKD$ 299 折後HKD$224.25

購買方法：Under Armour官網

不希望增加運動的繁瑣感，討厭將整個衣櫃帶出更衣，想將運動服飾融入日常生活當中？這款混紡棉料的短袖T恤就可以幫到你，短衣設計更能顯露腰線、增添造型感，運動前後穿著都不顯突兀。

Under Armour 優惠：4. 女士UA Branded Logo Crop短袖T恤 原價HKD$ 299 折後HKD$224.25（Under Armour）

Under Armour 優惠：5. 女士UA Mesh Bottom短褲 原價HKD$ 599 折後HKD$359.4

購買方法：Under Armour官網

這款作為新品的UA Mesh Bottom 短褲，梭織布料同時具有良好的密封性與透氣性，配上柔軟彈性針織腰帶，能夠使穿著感更加舒適。

Under Armour 優惠：5. 女士UA Mesh Bottom短褲 原價HKD$ 599 折後HKD$359.4（Under Armour）

Under Armour 優惠：6. 女士UA Meridian Ultra High Rise緊身九分褲 原價HKD$ 549 折後HKD$329.4

購買方法：Under Armour官網

運動服飾中必不可少的瑜伽褲，這款九分緊身褲中採用了4D拉伸彈性布料，可以應付大幅度動作。加上防異味技術與排汗速乾物料，能夠令你不感到焗束、時刻感覺清新。最令人心動的是，褲旁更設有兩個嵌入式側袋，小物、配件都可一一收好，更加安心運動、解放雙手！

Under Armour 優惠：6. 女士UA Meridian Ultra High Rise緊身九分褲 原價HKD$ 549 折後HKD$329.4（Under Armour）

Under Armour 優惠：7. 女士UA Summit Knit長褲 原價HKD$ 649 折後HKD$389.4

購買方法：Under Armour官網

乍看之下以為束腳針織運動長褲會很侷促，其實它親膚又透氣，不同場合都可以應付自如：不論行山、跳舞或是重訓都可以穿。而且運動長褲適合各種身型的女生，可以輕鬆遮蓋煩人的下身肥胖、大腿肉，小個子女生亦可以輕鬆駕馭，束口褲設計更顯瘦及拉長下身比例！

Under Armour 優惠：7. 女士UA Summit Knit長褲 原價HKD$ 649 折後HKD$389.4（Under Armour）

Under Armour 優惠：8. 女士UA Pure Stretch Hipster內褲3條裝 HKD$ 249

購買方法：Under Armour官網

相信女生們穿著貼身的運動服飾，特別是瑜伽褲的時候，內褲太緊繃又會現出私密處的形式，太鬆弛、欠缺安全感，又不想使用丁字褲或會移位的無痕內褲？不妨入手這個包臀式設計的無痕內褲，舒適之餘又不影響外觀，而且4D拉伸彈性布料，強力伸縮、不輕易移位。

Under Armour 優惠：8. 女士UA Pure Stretch Hipster內褲3條裝 HKD$ 249（Under Armour）

Under Armour 優惠：9. 中性UA Fat Tire Hiking涼鞋 原價HKD$ 649 折後HKD$486.75

購買方法：Under Armour官網

追求水陸兩用、透氣、支撐、抓地力等功能性兼備的鞋款？這款以登山單車輪胎作設計靈感的涼鞋，較高的側壁、橡膠外底配合牽引凹紋設計加上可排水的Charged Cushioning® 中底，提供出色抓地力同時具有充足的靈活度及舒適度。

Under Armour 優惠：9. 中性UA Fat Tire Hiking涼鞋 原價HKD$ 649 折後HKD$486.75（Under Armour）

Under Armour 優惠：10. 女士UA HOVR™ Infinite 4跑鞋 原價HKD$ 1,099 折後HKD$659.4

購買方法：Under Armour官網

Under Armour 的跑鞋，被稱為「為跑者而設」，品牌產品大多有個共同的特色：靈活又具有緩衝、承托力。這款Infinite 4跑鞋，除了具有UA HOVR™緩衝設計、網眼布鞋面透氣良好、立體模塑鞋墊中的深型彎曲凹槽可以減少足底衝擊力，鎖緊雙足，為運動中的你提供更好保護。