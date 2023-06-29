胸圍｜6大高質內衣品牌　Peach John、myBRA、許瑋甯自創品牌上榜

想知道現在年輕女孩都流行甚麼內衣品牌嗎？



小編整理在Dcard討論度很受歡迎的6家內衣品牌，從日、歐、韓系品牌到台灣MIT，還有明星自創品牌，都幫大家一次準備好了，可以在2023年的開春好好檢視一些衣櫃那些已經鬆垮、變型的內衣，參考這一份心動清單來好好添購囉！

6間高顏值又舒適的內衣品牌推薦，快把鬆垮變黃的胸圍丟掉換新的吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 韓系內衣首選：Dorosiwa

因為超高顏質而最近在Dacard討論熱度很高的韓系品牌，她們家的內衣色系以低飽合度顏色為主，看起來高級優雅，是特別以亞洲女性膚色去做的選色。款式整體偏簡約質感，很日常百搭，但想要找性感蕾絲的內衣也都有，除了法式內衣、無鋼圈內衣、運動內衣種類非常多，一個不小心手滑點到泳衣也被燒到差點要下單！

2. Peach John：日本甜美少女品牌

大家幾乎都聽過的PEACH JOHN，以平價的可愛風格在日本和台灣獲得超高人氣！款式設計走一個精緻小巧的路線，以蕾絲和薄紗去做拼接，每一款內衣都讓人賞心悅目看不完～她們家的罩杯稍微偏淺一點，但是集中托高的效果非常好，整體可愛的風格更適合小胸女孩，絕對是要手刀收藏的寶藏店鋪。想買的女孩要注意實體門市的尺寸有時候沒有那麼齊全，可以試穿完後在官網下單。

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3. 女神許瑋甯自創品牌：an.niversary.co

最近在戲劇表現的超亮眼的女神許瑋甯，在社群公開一系列為自創品牌「an.niversary」拍攝的性感形象照，超辣的身材讓網友直呼「美到太超過～」時髦好看的內衣款式也種草超多女孩！品牌是比較偏慵懶自然的法式風格，像是由女神本人示範的這一款「Triangle Fine Mesh Bra」無鋼圈內衣，搭配可拆式下厚上薄胸墊，超親膚的材質和自在著感，讓你一試就會愛上。

4. myBRA 尺寸最齊全的MIT內衣品牌

在Dcard被推爆的 myBRA 是許多女生愛用的MIT內衣品牌！網友推薦他們家罩杯尺寸超集齊全，就連市面少見的罩杯尺碼都有，不論小胸或是大胸女孩，都能在他們家找到最舒服又好看的一件內衣。款式也都非常時髦新穎，以托高集中的功效備受讚美，加上親民價格真的超好買，難怪會在年輕女大學生中引起一陣人氣旋風！

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5. 專櫃內衣推薦：蕾黛絲 Ladies

相信許多女孩第一次被媽媽帶去百貨公司買的專櫃內衣就是蕾黛絲吧～這個超級老牌誕生在1986年多年來都屹立不搖，好穿、耐用是大家對他的第一印象，最近熱銷的「真水內衣」系列，獨家液態襯墊集中力超強，更是 Dcard 網友激推的小胸救星！還有許多網友反饋到專櫃的試穿店員還會很細心的教穿、洗內衣的知識，是很舒服的靠櫃體驗。

6. 法式浪漫：曼黛瑪璉 Mode Marie

因為親民價格而受到大眾喜愛的曼黛瑪璉，以柔軟的蕾絲點綴，打造簡約不失甜美的法式風格。穩定的包覆力，讓豐滿的女孩也能感受安穩、舒適的著感。再今年春夏推出的新品「雙弧系列」，優雅迷人的色系讓你不小心就想要全部包色！是想試試看專櫃內衣最推薦的入門品牌。

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