adidas運動內衣$82起入手！限時激減折上折　8款抵買運動胸圍推介

adidas減價2023｜運動內衣買甚麼好？一件時尚感及功能性兼備的運動內衣能讓妳運動時更舒適、安心，同時有助打造出個性感運動穿搭造型！市面上亦推出了多款承托力高而且充滿設計細節的運動胸圍款式，究竟入手哪款才適合呢？



adidas由即日起至6月18日，進行「MEGA SUMMER SALE」大激減，多款精選運動服飾都有折扣優惠之餘，凡購買指定正價及減價產品，買滿3件更享額外6折，5件以上額外5折，購買滿$1,300甚至再有折上折！只需輸入優惠碼【SUMMER10】，就會再有額外9折優惠，真的非常抵買！

《01女生》今次就為大家精選了8款抵買運動內衣推介，就以DON'T REST ALPHASKIN 運動內衣為例，產品原價為HK$229，優惠期間減至HK$183，買滿3件額外6折即減至HK$110；買滿5件額外5折即減至HK$92，再加上購買滿$1300可享折上折，即最平HK$82就可以入手得到！

adidas抵買運動內衣精選1：DON'T REST ALPHASKIN 運動內衣 至抵價：HK$82（原價：HK$229）

購買方法：adidas 官網

adidas 這款 DON'T REST ALPHASKIN 運動內衣，屬於中度承托運動胸圍，工字背設計為妳帶來充足的承托力，進行健身、跑步、跳舞等各種高強度運動時都舒適又放心！內衣淺藍色配色充滿活力感，而且尤其適合夏日穿著！

adidas抵買運動內衣精選1：DON'T REST ALPHASKIN 運動內衣 至抵價：HK$82（原價：HK$229）（adidas 官網）

工字背設計為妳帶來充足的承托力。（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選2：YOGA LUXE STUDIO FIRE 輕度承托胸圍 至抵價：HK$191（原價：HK$499）

購買方法：adidas 官網

這款 YOGA LUXE STUDIO FIRE 輕度承托胸圍主要適用於室內訓練，例如瑜珈普拉提等等。胸圍採用了輕巧透氣質料製造而成，配合 AEROREADY 吸汗物料，帶給女生們裸穿體驗，帶來極致舒適感！

adidas抵買運動內衣精選2：YOGA LUXE STUDIO FIRE 輕度承托胸圍 至抵價：HK$191（原價：HK$499）（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選3：COREFLOW 中度承托胸圍 至抵價：HK$153（原價：HK$399）

購買方法：adidas 官網

COREFLOW 中度承托胸圍採用高領設計，讓妳在運動時，即使要做一些倒轉及平衡動作都穩固不移位，令妳安心又放心！採用桃毛物料，質感柔軟順滑，帶來無備舒適度，再加上胸圍下方鏤空設計，亦大大增添了時尚感。

adidas抵買運動內衣精選3：COREFLOW 中度承托胸圍 至抵價：HK$153（原價：HK$399）（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選4：COZY 瑜珈胸圍 至抵價：HK$180（原價：HK$499）

購買方法：adidas 官網

COZY 瑜珈胸圍採用 AEROREADY 物料，有助吸汗及透氣！簡約設計更能突顯專業感，V領及圓背設計，有利於展現鎖骨線及修飾身形輪廓，相當美觀！

adidas抵買運動內衣精選4：COZY 瑜珈胸圍 至抵價：HK$180（原價：HK$499）（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選5：YOGA 低強度支撐內衣 至抵價：HK$144（原價：HK$399）

購買方法：adidas 官網

這款 YOGA 低強度支撐內衣同樣採用了 AEROREADY，做完運動後依然可以保持乾爽舒適。青綠苔蘚的配色配合雙重交叉背帶設計，為內衣增添了一絲絲設計細節，更顯時尚優雅！

adidas抵買運動內衣精選5：YOGA 低強度支撐內衣 至抵價：HK$144（原價：HK$399）（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選6：DON'T REST 三間胸圍 至抵價：HK$135（原價：HK$299）

購買方法：adidas 官網

DON'T REST 三間胸圍採用前方三間圖案，配以胸圍下方的標誌飾帶，加上背面的交叉網布背幅，盡顯率性優雅美態！黑白配色略帶型格感而且百搭易襯，可搭配不同下身打造出充滿個性感的運動造型。

adidas抵買運動內衣精選6：DON'T REST 三間胸圍 至抵價：HK$135（原價：HK$299）（adidas 官網）

背面的交叉網布背幅（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選7：COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍 至抵價：HK$144（原價：HK$399）

購買方法：adidas 官網

COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍採用柔軟布料，有助隨著身體流動支撐你每一個動作，舒適感及承托力兼備！綑帶式背帶為妳打造迷人的背部線條，搭配開背上衣穿著，美背效果會更加理想。

adidas抵買運動內衣精選7：COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍 至抵價：HK$144（原價：HK$399）（adidas 官網）

adidas抵買運動內衣精選8：HYPERGLAM AEROREADY TRAINING 低強度支撐內衣 至抵價：HK$108（原價：HK$299）

購買方法：adidas 官網

HYPERGLAM AEROREADY TRAINING 低強度支撐內衣採用圓領設計，讓你做所有瑜珈或健身動作時都能安心又放心！粉紅配色柔和優雅，後背更採用了鏤空設計及彈力束帶，頓時打造出時尚有型的運動造型。