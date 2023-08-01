朱潔儀成楊貫一弟子感榮幸　港姐畫家揚威海外　寧缺勿濫享受單身

【朱潔儀】昨日（31日）著名國際大廚楊貫一因病逝世，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」名揚全球，過去不少達官貴人曾品嚐他的拿手好菜。年來入室、俗家及客席弟子合共收近300人，而前港姐朱潔儀亦是一哥的客席弟子之一。



朱潔儀醉心廚藝 楊貫一拜師學藝成客席弟子之一

現年55歲的朱潔儀（Donna）是1989年香港小姐亞軍，2000年淡出演藝圈，專注經營藝術事業和參與慈善活動等等。此外，她一向對下廚甚感興趣，便向楊貫一拜師學藝，成為一哥的客席弟子，當時一哥更豪贈價值一百萬的五頭鮑魚及魚翅等作禮物。朱潔儀曾於訪問中表示，一哥甚少收女徒弟，因此感到十分榮幸。

朱潔儀與師傅一哥感情非常好。（IG@donnachu12）

朱潔儀選港姐後 淡圈拜師學畫獲封「港姐畫家」

朱潔儀自淡圈後，先後就讀香港城市大學專業進修學院嶺南派水墨畫及油畫課程、香港中文大學專業進修學院工筆花鳥畫課程，而且又跟多位水墨畫家拜師研習。她擅長用西洋油彩描繪花卉，其作品亦曾在北京、上海、澳洲、日本、韓國等地畫展展出。直到近年，她的作品入選《全球水墨畫大展2021》500強，故此她有「港姐畫家」之稱。

朱潔儀選港姐後 淡圈拜師學畫獲封「港姐畫家」（youtube@myTV SUPER）

朱潔儀選港姐後 淡圈拜師學畫獲封「港姐畫家」（IG@donnachu12）

自爆選美「黑幕」 曾遭到佳麗欺負

早年，跟朱潔儀同屆季軍梁佩瑚於節目《娛樂熱辣辣》大爆當年選美「黑幕」，她指當年陳法蓉違規拍攝周刊封面：「當時有周刊搵我影封面，我唔敢應承，對方仲游說我話陳法蓉都拍咗，我話無可能，點知後來真係見到佢做封面！」

朱潔儀自爆選美「黑幕」 曾遭到佳麗欺負 (tvb)

朱潔儀同樣指出，選美期間曾遭到其他佳麗欺負，又指收到落選佳麗電話，直言結果已內定。對此陳法蓉反駁朱潔儀無中生有：「佢90%講嘅冇名冇姓，冇根據...後生又好，依家都好，我個人好真，唔會同人扮老友再講壞話，呢啲嘢要問番佢⋯⋯唔係人哋講就係真，我唔會將呢啲事放喺心。」

自爆選美「黑幕」 曾遭到佳麗欺負（IG@donnachu12）

朱潔儀年近60仍不婚 追求寧缺勿濫享受單身

至於感情方面，多年來朱潔儀的感情低調，基本上未有傳出緋聞或戀情。早年，她於《全球水墨畫大展2021》展出畫作，其透露靈感是來自一名追求者，過去一年多對方曾向她發動送花、短訊攻勢，被問到有否被打動？她坦言曾跟對方約會，惟對方未有表白，一切都是看緣分。此外，她眼見身邊的不少好友離離合合》，所以自己不急於出嫁，在挑選對象時都會保持審慎。

朱潔儀年近60仍不婚 追求寧缺勿濫享受單身（IG@donnachu12）

雖則朱潔儀年紀將近六十仍然未婚，但是她自身散發出自信又滿足的光芒，找到自己的天賦，並將它發展成事業。社會普遍認為女生年近30必須要趕緊嫁人，但是到了適婚的年齡又如何，追求寧缺勿濫享受單身，才是正確的愛情婚姻選擇原則。

朱潔儀年近60仍不婚 追求寧缺勿濫享受單身（IG@donnachu12）

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