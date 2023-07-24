李漫芬因曾志偉1句話棄高薪厚職入行　為追夢賤賣物業住90呎劏房

李漫芬，不時在TVB劇集中飾演說話尖酸刻薄的角色，被認定為「TVB御用八婆」，今次在《靈戲逼人》中終於一擺「八婆」角色，飾演因丈夫欠債失蹤，要獨自照顧女兒及老爺的苦命師奶，雖然李漫芬在劇中戲份並不多，但在短短的劇情中，已經充分看得出她的好演技。回顧李漫芬昔日為了追演藝夢，不惜放棄高薪厚職，甚至賤賣物業，可見她對入行充滿決心，實在不能不佩服。



靈戲逼人｜李漫芬，不時在TVB劇集中飾演說話尖酸刻薄的角色，被認定為「TVB御用八婆」！（《靈戲逼人》劇照）

李漫芬因曾志偉1句話棄高薪厚職入行 為追夢賤賣物業

現年49歲的李漫芬，在入行前是一位銀行從業員，擁有收入穩定的高薪厚職，加上在1999年，當時年紀輕輕的她已經以150萬在佐敦成功上車置業，可說是平步青雲，人生勝利組。

本來李漫芬大可以就這樣平穩地生活下去，但她不甘於現況，偶然之下發現自己對幕前工作抱有興趣，於是就報讀了香港導演會的演員訓練班一試，順道了解一下電影製作工作。李漫芬當時一邊兼顧銀行正職，一邊嘗試當臨時演員，而在參與電影《星願》拍攝時，認識了曾志偉，更因為對方的一席話，而毅然決定入行發展。

李漫芬在參與電影《星願》拍攝時，認識了曾志偉，更因為對方的一席話，而毅然決定入行發展！（fanny_man_fan_lee＠IG）

曾志偉當時跟李漫芬說到：「我跟你說這行真的很辛苦，不是你想像中這樣，真的很辛苦，如果你決定了就做，我贈你一句，你向前望之後千萬不要向後望，因為你向後望，放棄的事一定比你選擇的好」。

就因為這段話，令李漫芬堅決決定入娛樂圈發展，不惜放棄本來的高薪厚職，甚至賤賣物業，連同雜費、律師費，足足蝕了60萬，她也在所不惜。初入行時依然背負著一身債，但作為演藝圈新人，收入並不穩定，只好不斷做兼職，侍應、補習、賣化妝品通通都做過，為的只是維持生計，有能力繼續追夢。

李漫芬堅決決定入娛樂圈發展，不惜放棄本來的高薪厚職，甚至賤賣物業，連同雜費、律師費，足足蝕了60萬，她也在所不惜。（fanny_man_fan_lee＠IG）

孝順女李漫芬經濟拮据仍堅持畀家用 不惜住90呎蟑螂劏房

除此之外，孝順女李漫芬即使收入微薄，自己的生計都難以維持，但仍然堅持給家用，金額亦不會減少，為免令家人擔心。演員工作很多時候都要日夜顛倒，李漫芬更加為免打擾家人的生活，獨自搬到僅得90呎的劏房居住，住所隔離是垃圾房，房內更要與曱甴共存，面對惡劣的生活環境，李漫芬也為了夢想而一一克服，這份堅毅實在令人萬分敬佩。

或許正因為這些經歷，令李漫芬養成了慳家的習慣，從來不會亂花金錢，因為除了對追夢的決心，她對家人同樣上心，在應付自己生計的同時，她甚至把自己一直省起來的金錢資助哥哥修讀飛機師課程，助對方一圓機師夢。

孝順女李漫芬即使收入微薄，自己的生計都難以維持，但仍然堅持給家用。（fanny_man_fan_lee＠IG）

李漫芬演藝事業上漸上軌道 遇摯愛覓幸福苦盡甘來

李漫芬入行至今參演過多部電影、劇集，雖然演的都只是閒角，但憑著爐火純青的好演技卻成功令觀眾對她留下深刻印象，例如《踩過界》中的「寶貝怡」、《新四十二章》中的「天姐」等等。

除了演員工作外，李漫芬亦曾經做過娛樂新聞台主持，更加曾涉獵過婚禮司儀、廣告配音等工作，在多方面發展，而在一次受聘擔任婚禮司儀的機會下，認識到現時的丈夫談成坤（Alvin），兩人相識相戀到步入婚姻。兩人在2017年結婚後育有一女，一家三口自此過著幸福美滿的生活，李漫芬在演藝事業上也漸上軌道，可說是苦盡甘來吧！

李漫芬在一次受聘擔任婚禮司儀的機會下，認識到現時的丈夫談成坤（Alvin）。（fanny_man_fan_lee＠IG）