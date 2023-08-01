IG story變更精緻靈感！仿手寫字GIF動圖：文青風、上班厭世語錄

Instagram自從推出限時動態（IG story）後，可說是成為大家最常的分享日常生活的地方。限時動態除了可換上各種有趣的濾鏡外，在右上方小貼紙位置裡，還可以加日期、時間、地點和和各種貼圖，其中最富趣味性和好玩的定必是GIF動圖。在照片和短影片中，加上讓人會心一笑的文字GIF動圖，讓人心情變得更好，這次為大家精選5款可愛的文字GIF動圖，下次發限時動態時可以試著加上。



IG GIF動圖1. 木木/木木文具/木木運動日常/木木購物節（截自Instagram）

IG GIF動圖1. 木木/木木文具/木木運動日常/木木購物節

這組是帶著點隨性的粗體文字GIF動圖，而且是一整個「木木系列」，由木木文具、木木運動日常、木木購物節等等，都是以充滿個性的字體配上實用有趣的文字，像是「抱歉了我的錢」、「清空購物車」、「花錢是小開心最大」等，中間還會有鮮明的小插圖。而且每個重要節日，只要在「木木」後面加上節日名字大多能找到，是非常貼心又好用GIF動圖。

IG GIF動圖2. 387word，字體備圓潤，每個GIF動圖還會配上小愛心或小圓點，即使是隨便放上限時動態，都是立即變甜美。（截自Instagram﹐許秀麗 攝）

IG GIF動圖2. 387word

喜歡日系清新、可愛風的中文字GIF動圖的話，可以在選「387word」，字體偏圓潤，每個GIF動圖還會配上小愛心或小圓點，即使是隨便放上限時動態，都是立即變甜美。而這組文字GIF動圖的內容，除了可愛還有些是偏厭世，像是「好想枚假」、「不想上班」、「咖啡續命」等，很適合上班族。

IG GIF動圖3. dubiron以黑白色幼體字，配上富設計感文字，當放上限時動態照片時，立即增添了不少質感。（截自Instagram）

IG GIF動圖3. dubiron

這組GIF動圖以黑白色幼體字，配上富設計感文字，當放上限時動態照片時，立即增添了不少質感。而且這組GIF動圖除了文字外，還有一些可愛的小插圖﹐像是小愛心、閃閃、小動物、線條等等，都是簡約不花巧，很適合配在美食或打卡相上。

IG GIF動圖4. haveyourday，白色的幼體仿手寫字，非常耐看又能使畫面看起來很有質感（截自Instagram﹐許秀麗 攝）

IG GIF動圖4. haveyourday

白色的幼體仿手寫字，非常耐看又能使畫面看起來很有質感。而這組GIF動圖的文字內容也很有趣，像是「人蔘好難（人生好難）」、「不可愣（不可能）」、「累鼠（累死）」等帶點厭世的可愛句子，但也有些很有正能量的文字，非常實用。

IG GIF動圖5. scr1101，文字內容簡直是上班族的內心世界（截自Instagram）

IG GIF動圖5. scr1101

這組GIF動圖的內容，簡直是上班族的內心世界，像是「為什麼我這麼辛苦」、「來，我就看今天幾點能下班」、「客戶腦子進水了嗎」、「請你離開」等，厭世中又有點無奈和可愛！加上GIF動圖的字體和小插圖，可愛又具設計感，使簡單的限時動態變得有趣。