不節食反瘦30公斤！160cm癡肥韓妞減脂3大秘訣：做運動打卡防反彈

韓妞分享自己最胖的時候，曾經破90公斤，變胖的時候不僅沒自信，還會因為心情不好而暴飲暴食。



後來，他靠著想讓自己變得更健康的毅力，開始運動還有適當的飲食控制，以及找找一個可以一起運動的朋友，最後才慢慢瘦身成功。

現在，就讓我們一起看看這幾招瘦身秘訣，是怎麼做到的吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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吃得飽飽也能飲食均衡

曾經90公斤的韓妞，食量自然也比較大，因此他分享自己的飲食控制，並不是一昧的節食，因為過度節食反而會造成反效果，所以他會從好的食材開始作飲食改變，像是將米飯改為糙米飯，不僅是低GI食物，同時高纖維質還能調節新陳代謝，同時帶來滿滿的飽足感，然後再搭配大量的蔬菜與蛋白質肉類，一餐就完成啦！

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找人一起運動

韓妞養成運動的秘訣之一，就是找人一起陪他運動，除了可以找自己喜歡的教練之外，也建議大家可以找想要瘦身的朋友，一起互相督促運動，這樣運動時心情自然也會比較好。慢慢地養成運動習慣後，就不會排斥運動，然後達到瘦身的效果囉！

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紀錄運動數據

韓妞除了運動的時候會找人陪之外，他養成運動的方法之二，就是會配戴可以記錄自己心跳還有運動數據的手錶，來留下這些數字。每次看到這些運動的數字，就可以為自己帶來更多的信系，這些數字都是脂肪還有體重減掉的證明呢！

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