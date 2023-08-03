女生理財｜ 由0學投資理財！ 新手投資入門5攻略 學會1點即變富婆

【投資入門方法】不論是單身女孩，還是已婚女士都務必學會理財，只要財務自由才能夠活出自己的美麗，有能力按照自己的意願去生活。對於新手女生而言，可以先從小量金錢嘗試投資交易，究竟新手如何既安全又能夠入手一試，不妨參考以下基金經理分享的「新手投資入門攻略」，學一學投資當中的小技巧。



5大「新手投資入門攻略」

關智斌（Kenny）近幾年前開始身兼多職，除了歌手、演員外，還多了Youtuber的身分。自從他建立個人頻道後，不時拍攝各種各樣的題材，曾化身「CHEF KENNY」邀請嘉賓一同下廚，而近期推出了「斌菲特訓班」新系列的影片，接下來將會跟大家分享及探討各樣的收藏品如何保值及增值攻略。來到第五集邀請朱晉民基金經理來教大家購買一些入門投資攻略，學懂當中的投資技巧小資女都有機會變身成百萬小富婆。

【投資入門方法】女生財務自由活出美麗 5大「新手投資入門攻略」（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

過去曾在一家投資公司負責基金，只花了慢慢5年時間由4億滾到27億。不過朱經理謙遜地表示，當年正值港股處於一個美好的時代，所以基金能夠做到如些成績不太意外。另外，關智斌自爆過去經常跟隨他人給的股票號碼去投資，不料又沒有回報，而直言「最低層次的學習」。

朱晉民基金經理過去曾在一家投資公司負責基金，只花了慢慢5年時間由4億滾到27億。 （YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

【投資入門方法】強弱勢的基礎因素是什麼？

朱經理建議從未接觸過股票的，在投資切忌人云亦云，必須要先學習。除了要做技術分析外，需了解強勢或弱勢的基礎因素，而且有沒有投資的前景，最重要是一隻股票最後上升或下跌，最深層次動力是源自公司本身的情況。

關智斌自爆過去經常跟隨他人給的股票號碼去投資，不料又沒有回報，而直言「最低層次的學習」。 （YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

不論新手或是有經驗人士都會優先選中「股王」，朱經理指出，短線炒賣基本上無可能每天升一倍，特別是那些大的股票，但是源遠流長的話，選中的公司基本面長期良好的話，盈餘成長都有機會快速。

新手投資前應先建立正確心態

新手或者從未有太多經驗者，很多會由於人性的貪婪及恐懼，或者止賺不止損，其後更由它一直輸，中段甚至出現妄想症，擔憂股票會回落，很快就沽售，這都是惡劣的習性。

當大家投資時必須要相信那隻股票，大概到什麼位置需止賺及止損。朱經理建議選中大公司的話，眼見上升不跌不宜太快結果，既然有好氣勢， 就由它去升。但是止損的部分，縱使對股票多有信心，務必把止損的位置拉闊一點，而且一定要設立止損位。

【投資入門方法】朱經理：新手投資前應先建立正確心態（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

【投資入門方法】朱經理：新手投資前應先建立正確心態（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

解決不肯止損的方法

當股票虧損到某份額時，建議新手最多忍受止損是兩成，一隻股票虧損若是10%虧損的話，要追回損失，就由那個位置升大約11%左右。簡單而言，從100元跌到90元，要從90元回升到100元，不是升10%，而是升11%。試想像任由股票無限虧損，輸到50%的時候，即是輸了一半，最終剩下的老本是難追上去。

【投資入門方法】解決不肯止損的方法（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

【投資入門方法】投資前要訂立目標價格

若果花了4元去買，然後到了4.3元就離場，早已訂立了短炒目標，就可以很隨心。不過朱經理強調，投資最忌當股票一到4.3元時，就開始給自己了數千百萬理由遲遲不離場，直到下跌時又不願離場，最終只會造成「輸到無地攤」。

【投資入門方法】投資前要訂立目標價格（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

分清短炒還是長線

目標價是用量化數學的方式，去客觀而保守地計算出來的。如果回報的很高，有很遠大的目標，非所有手持股份量都要一樣，達到目標的可以保持目標價為止，不行的話就再檢討。

【投資入門方法】分清短炒 還是長揸（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

* 任何投資均涉及風險，在作出任何投資決定之前，須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力，並了解有關產品的性質及風險。投資涉及風險。