INFJ｜16型人格提倡者！性格/愛情+事業優缺點：天生心靈導師

INFJ提倡者是16型人格（MBTI）中的一個類型，屬於罕見的個性，不過在香港的佔比則較多，排行第7位。擁有INFJ個性的人，都是為人著想的和平主義者，個性文靜，較愛察言觀色，常會陷入沉思中。若然身邊有INFJ的朋友或同事，到底他們的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



INFJ提倡者性格1. 天生心靈導師

相較於健談，INFJ傾向悄悄地觀察他人的微表情和情緒變化。因此INFJ是天生的心靈導師，擁有精準的洞察力，可以讀懂他人內心的掙札和煩惱，並準確指出迷惘的原因，給出合適的意見。他們亦巧妙透過言語，觸動別人的內心，讓人感到被理解，因此當下次遇上人生困難時，不妨找INFJ傾訴吧。他們都愛探討存在的意義，因此絕不會感到煩厭。

INFJ｜INFJ是天生的心靈導師，擁有精準的洞察力，可以讀懂他人內心的掙札和煩惱，並準確指出迷惘的原因，給出合適的意見。(IG@kyo1122)

INFJ提倡者性格2. 和平主義者

崇尚和平主義的INFJ，都是討厭衝突和紛爭，故遇上任何衝突的話，都會變成「潤滑劑」，緩和雙方的情緒。他們擁有極高的道德標準，常關注社會議題，遇上不公的事，會以自己方式，默默改變別人看法。不過為避開爭議，INFJ有時或會過於遷就，加上平日經常顧他人需要，令內心情緒被忽略，對自己造成壓力和疲倦。

INFJ提倡者性格3. 完美主義、怕即興決定

INFJ一般都是完美主義者，對自己要求過高，因此做每件事前，都會先規劃所有事。不過，由於他們想法流於層面，大部分決定都是依據自己的價值觀和理想，故不時會出現突發狀況，令不擅臨場發揮的自己措手不及，從而感到挫折。INFJ亦易將自己的價值觀，套用於別人，故若有人不認同他的見解或信念時，就會表現失落。

INFJ｜車銀優也是INFJ。(IG@eunwo.o_c)

INFJ提倡者愛情觀：心靈契合最重要

在愛情方面，INFJ注重心靈上的契合，甚於一切外在條件。他們個性較為內斂和保守，對愛情專一，不喜歡渣男或玩弄感情的人。因此選擇活潑好動的ENFP（競選者）作情侶，可達相輔相成的效果，助他們體驗更廣闊的人生。由於INFJ與INTJ（建築師）同樣注重理性和私隱，因此他們的生活模式，也會有一定的默契和穩定。

INFJ提倡者事業：發揮洞察人心能力

擁有獨立思考能力的INFJ，適合從事創作或設計工作，如記者、作家和廣告設計等，並從中追求工作上的意義。由於他們懂得洞察人心，因此擔任心理諮商師和社工，可助別人解決心理問題，同時自己亦會認為是份有意義的工作。

INFJ｜宋慧喬也曾在雜誌訪問中表示自己是INFJ。(IG@kyo1122)

INFJ提倡者優點：

1. 有創意

2. 懂察言觀色，處事圓潤

3. 堅守信念

4. 和平主義者



INFJ提倡者缺點：

1. 太在意他人看法

2. 不願敞開心扉

3. 完美主義者

4. 易感到壓力

