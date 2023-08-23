ESFP｜16型人格表演者！性格+愛情優缺點：主動、沒將來

ESFP表演者是16型人格（MBTI）中的一個類型，佔本港比例第6位。擁有ESFP性格的人，都是熱情外向的大明星，個性活潑好動，注重現實生活中豐富的感官體驗。若然身邊有ESFP的朋友或同事，到底他們的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESFP表演者性格1. 靈魂人物

最明顯的一項特徵，ESFP性格極為外向，擅於建立強大的人際網絡，凡事也以主動積極的態度，面對外在世界。他們樂於社交，結識朋友只是小菜一碟，加上與生俱來的超旺人緣，助他們永遠都是圈子內的靈魂人物。

ESFP｜允兒曾在《少時貪探》中測出為ISFP人格。(IG@yoona__lim)

ESFP表演者性格2. 強大生命力

在別人的眼中，ESFP像擁有強大的生命力般，對生活中的細微事情，都充滿熱情，每每發現生活的樂趣。他們熱衷冒險探索，追尋刺激活動，會抓住每個享受的機會，而他們的熱情態度，亦讓他們成為聚會上的活力源泉。

ESFP表演者性格3. 不受拘束愛自由

相較長遠規劃，ESFP重視眼前的體驗，甚於未來計畫，一般只追求即時快樂和滿足。他們不喜歡被過多規則約束，永遠靈活多變，讓生活更加多姿多采。

ESFP｜允兒性格極為外向。(IG@yoona__lim)

ESFP表演者愛情觀：

在愛情中，ESFP選擇伴侶時，都會注重感官體驗和互動。每當遇上理想對象，他們都會積極展開追度，常與對方分享生活點滴趣事。不過，由於ESFP熱愛獨立和自由，非常需求私人me time，讓自己有喘息的空間，故他們的伴侶，一般都是成熟和不黏身的對象。

ESFP性格外放活潑，適合的另一半，個性通常也外向充滿活力，如同類型的ESFP和ESTP（企業家），能推動彼此嘗試新鮮事物。由於缺乏長遠規劃，故ESFP亦需事業心重的ENTJ（指揮官），以互補雙方的優劣勢。

ESFP表演者事業：

樂於與人互動的ESFP，擅於口語表達，適合需言語溝通的工作，如公關、導遊和營業代表等。而他們的「表演者」特質，亦可在演藝界和娛樂圈發光發亮。此外，ESFP個性熱情鬼馬，也適合廣告行銷和活動統籌等工作，以發揮他們的小宇宙。

ESFP表演者優點：

1. 見識廣博

2. 擅長藝術創作

3. 觀察力強

4. 強大交際網絡



ESFP表演者缺點：

1. 敏感

2. 易三分鐘熱度

3. 缺乏長遠計劃

4. 低集中力

