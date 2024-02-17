ISFP｜16型人格探險家！性格/愛情+事業優缺點：情感泛濫易受情騙

ISFP探險家是16型人格（MBTI）中的一個類型，佔本港比例第5位。擁有ISFP個性的人，都是情感泛濫的實踐家，充滿藝術家的氣場，並熱衷購買漂亮的事物，連周子瑜、Avril Lavigne及Britney Spears也屬ISFP。若然身邊有ISFP的朋友或同事，到底他們的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ISFP性格特質1. 多情的藝術家

相較其他性格，ISFP的五感敏銳，擁獨有的美學，凡有關外觀的問題，只要交給他們實無差池。ISFP亦能抓住世間的美好，從日常中享受每個美好小確幸，追求高質的音樂、藝術和大自然，將每天變得多姿多采。不過，過度追求或令他們變成購物狂，需注意自己的財政問題。

ISFP｜周子瑜曾表示自己是ISFP。 (IG@thinkaboutzu)

ISFP性格特質2. 和平主義者

由於不喜歡爭論或衝突，加上內向個性，ISFP絕對是位和平主義者，想維持謙遜和諧的人際關係。ISFP的情感豐富，遇上別人有難，都會富有同理心，向人伸手援手，亦會易地而處，望與周遭的人和睦相處。

ISFP性格特質3. 行動派實踐家

個性活在當下的ISFP，做事不愛空談，想做的事定必付諸實行， 並追求空中跳傘和笨豬跳等極限活動。雖然勇於實踐理想，但ISFP欠缺長遠規劃，很多時或會有勇無謀，以致經常碰釘和遇挫折。

ISFP｜在愛情方面，ISFP相當重情義，願為愛全心全意付出。 (IG@thinkaboutzu)

ISFP探險家愛情觀：易受情騙

在愛情方面，ISFP相當重情義，願為愛全心全意付出。他們個性樂觀，亦重視溝通理解，有助關係進一步維繫，同時也是ISFP的魅力點之一。不過，他們過於依賴直覺和感情，有時甚至會失去理智，為愛做出愚昧的行為，或會被情場騙子利用和敲詐。此外，他們重視當下感情，對未來的發展和規劃，沒有太多的想法，這樣或令伴侶失去安全感。

所謂同性相吸，ISFP遇上擁同一人格的對象，都會一拍即合，會一起注重當下的美好感受，亦互相理解大家的情感需求，建立出深厚的感情基礎。而有著同樣開朗個性的ESFP（表演者），更能帶ISFP走出舒適圈，見識更多的事物。

ISFP｜個性活在當下的ISFP，做事不愛空談，想做的事定必付諸實行。 (IG@thinkaboutzu)

ISFP探險家事業：藝術方向

為發揮擅長的感知力，ISFP非常適合文學藝術的工作發展，如作家、設計師和音樂家等，都能充分發揮他們的潛能。此外，義工、社工或服務行業，亦能展現出ISFP的同理心，與人建立更好的聯繫。

ISFP探險家優點：

1. 有魅力

2. 同理心

3. 富創作力

4. 熱情

5. 充滿好奇

6. 藝術家特質



ISFP探險家缺點：

1. 不受拘束

2. 不易被理解

3. 易感壓力

