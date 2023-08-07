婚展2023｜秋日婚紗展8.11開鑼！優惠攻略：憑券送$3480美容療程

婚紗展2023｜「第111屆香港結婚節暨秋日婚紗展」將於8月11日至13日於香港會議展覽中心舉行，是次婚紗展設8大展區，齊集了各類潮流婚嫁產品及優惠，婚紗攝影、新娘化妝、結婚鑽戒、中西禮餅等資訊都應有盡有。婚紗展屆時更會有大抽獎，有機會贏取iPad Pro 12.9"、價值HK$12,000旅遊禮券或半島酒店經典雙人下午茶等豐富禮遇。



婚紗展2023｜「第111屆香港結婚節暨秋日婚紗展」將於8月11日至13日於香港會議展覽中心舉行！（shi_ga＠IG）

秋日婚紗展8.11開鑼！8大展區：婚紗攝影、鑽戒資訊準新人必睇

是次「香港結婚節暨秋日婚紗展」齊集350個婚嫁展位，亦設8大展區，包括：「海外婚禮、攝影及蜜月旅遊」、「婚宴酒席、婚禮場地及到會服務」、「新娘化妝、美容纖體、健身及婚前體檢服務」、「結婚鑽戒及嫁囍金飾」、「訂造婚紗及男士禮服、婚紗晚裝裙褂租借及婚紗攝影攝錄」、「中西禮餅、囍酒、花車租賃、過大禮、回禮精品及囍帖」、「婚禮統籌服務、場地佈置、花藝及婚禮音樂演奏」、「其他服務，包括迷你倉儲存、銀行及理財服務等」。

婚紗展2023｜8大展區：婚紗攝影、鑽戒資訊準新人必睇（shi_ga＠IG）

婚紗展2023｜限定優惠攻略：憑券送$3480美容療程

婚展中亦有不少豐富禮遇及活動，入場即送限量「秋の戀人福袋」、聖誕最大型室內美食及購物嘉年華電子入場贈券，以及《嫁囍萬利券》，一眾準新人可盡享場內折扣優惠！

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除此之外，準新人於場內即日以指定電子貨幣單一消費滿HK$3,800（以繳付金額計算），即可到消費大抽獎攤位S01參加雙重消費大抽獎。「第一重賞」即抽抽中，獎品包括婚嫁折扣優惠、Marshall 藍牙無線防水音箱、SONY Float Run耳機、Le Creuset心形琺瑯鑄鐵鍋、半島酒店經典雙人下午茶、Lady M禮券、DONKI現金券等。

「第二重賞」台上大抽獎，有機會贏得RIMOWA Cabin旅行箱（價值HK$6,750）、旅遊禮券（價值HK$12,000）、Apple iPad Pro 12.9”512GB（價值HK$11,299）等等。

大家到婚展之前，不妨先加入《iWedding Club新婚會》成為會員，因為場內設7大《iWedding Club新婚會》會員尊享工作坊，包括製作花藝、蠟燭、香皂、擴香石等，另外亦有玄學大師為準新人擇取良辰吉日。今個周末，一於與摯愛一起到婚紗展，為婚禮增添靈感吧！

婚展2023｜8月婚展詳細資料：

第111屆香港結婚節暨秋日婚紗展



日期：2023年8月11至13日

地點：香港會議展覽中心 1號館

開放時間：中午12時至晚上8時

入場費：每位港幣20元正

售票地點：灣仔會展1號館 大會售票處



婚展2023攻略｜2023下半年將有以下婚展：

9月23至9月24日：第42屆婚展會2023

11月3日至11月5日：香港婚紗展暨結婚博覽2023、香港婚宴博覽2023

12月15日至12月17日：第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展

