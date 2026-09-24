Bella Hadid事業巔峰卻萊姆病復發　憑努力成名｜2027春夏時裝周

Bella Hadid｜2027春夏時裝周進行得如火如荼，提到時裝天橋上的常客，Bella Hadid便是其一。她曾在2022年的巴黎時裝周內，擔任10個品牌的模特兒，但在巔峰時期她卻因病淡出，積極面對困境。而她亦其後在社交媒體上，坦露患病的內心想法，同時留下勉勵話語。



現時為Chopard品牌大使的Bella Hadid，在紐約時裝周期間，重返美國紐約參與品牌舉辦的Happy Diamonds 50周年慶祝派對。雖然行秀次數變少，但她仍常現身米蘭時裝周及巴黎時裝周，今年2月為Prada行秀時，更歷史性地在同一場時裝秀內，更換4套造型登台，展現出無可取代的超模氣場。

提到時裝天橋上的常客，Bella Hadid便是其一。(IG@bellahadid)

Bella Hadid在2023年8月坦露患萊姆病的內心想法。當時鮮少出現於幕前的Bella Hadid，甚至缺席每年都會盛裝參與的Met Gala和康城影展。而這段時間，原來她正值療養階段。

Bella Hadid一度在2023年神隱，很少在社交媒體與粉絲們互動。她於8月時公開解釋，原來多年前被診斷患萊姆病的她，近期病情復發，更見她手臂上插著針孔，身上佈滿治療儀器，病況看來相當嚴重。雖然抗病痛苦，Bella Hadid依然樂觀面對。

若你感到掙扎，我會說這將會變好的。 Bella Hadid

Bella Hadid早年萊姆病復發，更見她手臂上插著針孔，身上佈滿治療儀器，病況看來相當嚴重。(IG@bellahadid)

Bella Hadid IG報平安

Bella Hadid於帖文中表示，在努力讓自己、家人和支持者感驕傲的同時，病況隨時間和工作惡化，這重撃無法言喻。不過，她亦強調兩點，「一，我沒事，你不需要擔心；二，我對世界不會有任何改變。若我要再歷一次，那就同樣來到我現時此刻，與所有人一起，最後回復健康。我會重做同樣的事，這造就了今日的自己。」

雖然康復過程痛苦，但Bella Hadid依然正面，更勉勵同樣受苦的人，「宇宙同時以最痛苦及最美麗的方式運行。只要踏後一步，保持堅強，對自己的路有信念，昂然踏步，雲霧始會消散。在治療萊姆病、慢性病和併發症的100多天，以及近15年無形的痛苦，如果我能夠終生傳遞愛的正能量，並忠於自己，這是非常值得的。」

Bella Hadid患病期間，愛犬一直陪伴。(IG@bellahadid)

她亦感謝母親、公司、支持者和醫護人員的支持和幫助，「儘管事情非常痛苦，結果卻是個發人深省的人生經驗，我有更多朋友、視野和想法。」

Bella Hadid因罕病棄馬術夢

在不少人的眼中，Bella Hadid擁有健康的身形，於時尚舞台上展現強勢氣場，然而私下的她，卻長年受萊姆病及抑鬱症困擾。自小愛好馬術的她，曾在訪問中感嘆，一度夢想成為馬術選手，惜因患上罕病而無奈放棄，唯有轉往其他目標。而其母親Yolanda Hadid亦同患萊姆病，於2015年公開女兒Bella及兒子Anwar都受病魔折磨。

Bella Hadid在入行初時，常被人以家姐Gigi Hadid作比較。(IG@bellahadid)

Bella Hadid活在家姐的知名度下？

由於病患，Bella Hadid轉踏足模特兒界，成為首屈一指的品牌寵兒。雖然母親為荷蘭知名模特兒，但她的事業並非一帆風順，在入行初時，常被人以家姐Gigi Hadid作比較，一直活在當時備受注目的家姐身影下。

相較於Gigi的甜美風格，Bella外表傾向成熟強勢，不屬當時的大眾口味，令她一度感自卑，更在14歲時做整鼻手術，以改善容貌。她曾透露心聲，指不少人認為她很難相處。

如果大家能更了解我整個人，那我就不會感到這麼孤獨。 Bella Hadid

Bella Hadid即使是無酬活動或經理人想推掉的時裝展，她都不會錯過。(IG@bellahadid)

Bella Hadid勇抗焦慮抑鬱

除了萊姆病，Bella Hadid亦有長期的焦慮和抑鬱，以致不時收起自己，在轉職模特兒初期，每早艱辛起床後，都會默默掉淚。她曾言，「我總問自己，像我這麼缺安全感、身體患病、討厭被觸碰及有社交恐懼的女孩，要怎樣進入這行？」縱然困擾，但Bella依然選擇面對，努力向目標進發，即使是無酬活動或經理人想推掉的時裝展，她都不會錯過。

我感覺要證明甚麼。在7年間，我從沒錯過或取消任何工作，連遲到也沒有，有時還連續上班15天。沒人可以說我不認真努力。 Bella Hadid

Bella Hadid早年為法國品牌Coperni走舞台，更因現場由嶄新環保材料噴製的貼身裙，而引起不少關注。(IG@bellahadid)

Bella Hadid一舉成名

正因Bella Hadid的努力不懈，為其贏得不少掌聲，現時不僅拍攝多個時尚品牌的造型照，更是時裝周不容缺少的常客，早年為法國品牌Coperni走舞台，更因現場由嶄新環保材料噴製的貼身裙，而引起不少關注。

在充斥冷漠的世界裡，縱使不被看好，感到孤單無助，但也不能放棄自己，因自己值得更好的位置。就像Bella Hadid般，哭過後重新振作，並將負面轉化成推動力，成就出更好的自己，讓當年看輕自己的人，都大跌眼鏡。