真人版Ken整容逾70次再變性做Barbie！盼談一場真心戀愛兼成人母

最近Barbie電影上映，快餐店到奢侈品牌都紛紛推出不同的商品，而且不少人都爭相模仿Barbie及Ken。一名巴西的男子不單止外表模仿Barbie人物的打扮，連外表都整容變成Ken，之後驚傳他變性成為Barbie，更公開徵另一半。



巴西一名男子艾維斯（Rodrigo Alves）由17歲以Barbie男友Ken為目標，過去多年豪花超過500萬港元，整容高達逾70次變成完美的Ken，包括隆鼻、填充肌肉、切除4根肋骨等，甚至不惜於胃部置入氣球以增加飽肚感，亦會飲用曱甴奶（曾有一名印度專家 boff 表示，曱甴奶富含更多的蛋白質，熱量是一般牛奶的 3 倍）從以維持Ken般的身形。

巴西一名男子艾維斯（Rodrigo Alves）由17歲以Barbie男友Ken為目標，過去多年豪花超過500萬港元，整容高達逾70次變成完美的Ken。(ig@rodrigoalvesuk）

巴西一名男子艾維斯（Rodrigo Alves）由17歲以Barbie男友Ken為目標，過去多年豪花超過500萬港元，整容高達逾70次變成完美的Ken。(ig@rodrigoalvesuk）

沒想到早年Rodrigo宣布要成為跨性別人士，他在個人社交平台表示早於3個月前已秘密變性，他坦言：「人們因我像Ken而認識我，但我內心一直覺得自己是Barbie。」Rodrigo坦言小時候已經不時偷穿媽媽的衣服，且十分喜歡玩女孩的玩具，「我覺得自己是個小女孩，但我不知道變性是什麼意思」；他亦透露讀書時期曾被同學指太女性代而遭到欺凌。

沒想到早年Rodrigo宣布要成為跨性別人士，他在個人社交平台表示早於3個月前已秘密變性。(ig@rodrigoalvesuk）

沒想到早年Rodrigo宣布要成為跨性別人士，他在個人社交平台表示早於3個月前已秘密變性。(ig@rodrigoalvesuk）

直到2018年一次拍攝，他被要求穿上女裝，因而「覺醒」自己想做Barbie，後來被診斷患有「性別認同障礙」，最後決定變性。之後通過一連串的改造，使用荷爾蒙藥物及進行手術整出翹臀、巨胸等，更改名為「Jessica Alves」。過去在社交平台上傳的所有男性外表的照片都已經刪去，「我喜歡變性後的一切，如去漂亮的髮廊、美甲、修眉和修睫毛、買裙子和高跟鞋以及穿性感內衣。」

直到2018年一次拍攝，他被要求穿上女裝，因而「覺醒」自己想做Barbie，後來被診斷患有「性別認同障礙」，最後決定變性。(ig@jessicaalvesuk）

直到2018年一次拍攝，他被要求穿上女裝，因而「覺醒」自己想做Barbie，後來被診斷患有「性別認同障礙」，最後決定變性。(ig@jessicaalvesuk）

自從變性後，不時在社交平台上傳性感的照片，吸引不少異性的關注。她曾公開徵求男友月，收到不少網民私訊「很多男性問我何時可約會」，其中有一位網民更表示開價1.5萬英鎊（約港幣$16萬）出價買他的「第一次」，但她都婉拒了。艾維斯稱自己希望談一場真心的戀愛，成為一位母親，並希望大眾能接受她的改變，對她不要只有嘲笑及批評。