閨蜜好去處｜本地人氣陶瓷班推介　拉坯/手捏體驗自製個人化擺設

返工返到一頭煙，放假當然要給自己一個放空機會。近年不少陶藝工作室都有開設陶瓷Workshop，如：手捏、拉坯製陶體驗班等，超級適合相約朋友或情侶一齊體驗！



假如你是零基礎的新手都不用擔心，因為課程由經驗豐富的導師指導，部分陶瓷Workshop更設有小班教學。過程中，了解基本製陶認識之餘，更可自由選色及創作，發揮你的小宇宙。《01女生》為大家精選推介以下4大陶瓷工作坊，打造屬於你的陶器!

夕夕Good Evening CeramicsDIY動物造型陶瓷班

在3小時工作坊中，大家可製作獨一無二可愛小動物和盤子，完成後更可放在工作桌上。當中包括：以陶瓷手揑方法製作動物、以泥板方式製作碟子及以底釉上色等。

地點：九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-11

開班日期：2023年4月26日(三) 至 2024年4月25日(四)

開班時間：逢星期六及日 12pm - 8pm (Class A：12:00- 15:30；Class B：17:00 - 20:00)

價格：HK$550 | $999

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CC Art Studio 陶瓷小碗工作坊

這個工作坊不需運用拉坯機或高深陶藝技巧，都能製作精美小碗作品，陶瓷新手不要錯過！大家可自由選擇小碗主題，如卡通、動物等，再親自設計外型及塗上顏色，經1200度高溫燒製後，就完成獨一無二的製成品。

地點：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室

開班時間：2023年4月26日(三) 至 2023年12月31日(日)

開班時間：2小時 (每日上午10時 下午10時)

價格：HK$540

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(圖片來源 : 01 space)

CC ART STUDIO - 陶瓷/手捏/拉坯工作坊

一堂內體驗手捏或拉坯製陶，當中包括: 杯、碟或飯碗。大家可自行決定塑形及上色。設有每節小班教學，分枱進行體驗。

地點：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室|

開班日期：由即日起，可自選

價格：HK$530起

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Create Bar Studio拉坯陶藝體驗班

透過轉盆手工拉坯課程，包括陶泥、素燒、釉燒等，將一團泥變成器皿感受陶藝製作樂趣。

地點：葵芳大連排道金龍工業中心一座14樓B2室

開班日期：每日上午10點至下午10點(星期三除外)

價格：HK$495起

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