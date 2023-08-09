立秋｜轉季勤做頭髮護理預防脫髮危機　$248起歎1對1美髮按摩療程

頭髮是女人第二張臉。立秋後頭皮有機會因為不穩氣候而出現敏感痕癢，甚至脫髮危機。要強化頭皮健康避免毛孔阻塞，除了從日常生活習慣著手之外，如:補充維他命C、使用天然養護產品等，大家更可以定期進行具針對性的頭皮護理及按摩。由內而外促進細胞健康，讓毛囊恢復活力，令髮絲回復順滑，為你精選推介以下3大美髮護理。



Emmebi Italia HK Head Spa頭髮護理

設有VIP室體驗頭髮護理療程，當中包括30分鐘意大利膠原蛋白洗髮水洗頭、護髮髮膜、頭部減壓按摩頭皮及經絡按摩等。

地點: 香港沙田正街2號新城市廣場3期1樓美妝區(沙田分店)

價格: HK$248

立即預訂Klook

MY Space頭皮水療護理及美髮體驗

設有極具私隱的獨立水療空間，享受一對一專業美髮護理體驗同時，亦可以放鬆心身靈。自選育髮療程包括: 基本洗吹服務連頭部按摩、抗衰老頭皮水療、天然角蛋白柔順護理療程等。

地址: 銅鑼灣告士打道280號世貿中心34樓

價格: HK$380起

立即預訂Klook

Ato Hair Club 理髮頭髮療程

設有旺角及銅鑼灣分店，大家可以同時享受日式美髮美甲體驗。當中包括:一小時急救頭皮髪質矯正治療、吹髮造型、日式高級修護染髮組合等。

地址:

旺角分店: 亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓49樓

銅鑼灣店: 謝斐道535號535大廈2樓201-205A

價格: HK$520起

立即預訂Klook

相關閱讀：立秋｜換季甩脫髮？髮型師公開4護髮重點 內外修護養成髮量富翁