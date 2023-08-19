深圳好去處｜3大免費燈光秀夜景有驚喜！一晚三場地鐵可達附交通

來深圳總要看一次燈光秀吧！3大燈光秀打卡攻略分享給大家，全部免費！！！



1. 福田區市民中心燈光秀

每週五、週六，法定節假日及前一天，每日亮燈3次，每次亮燈時間約15分鐘。

無需門票，需在微信公眾號「福田中心區夜景燈光預約導引服務」進行預約，不想預約的可以去蓮花山山頂，免費觀看。

（深圳百事通提供）

時間：11月至次年3月：19:00 20:00 21:00；4月至10月：19:30 20:30 21:30

交通：深圳地鐵2/4號線市民中心站



2. 龍華區觀瀾古墟燈光秀

每晚都有，共3場。無需門票、無需預約。

時間：19:30 20:10 20:50

最佳觀賞點：觀瀾古墟南門街廣場

交通：深圳地鐵4號線觀瀾站B出口，步行約9分鐘



3. 南山區人才公園燈光秀

每週五、週六及法定節假日，每晚3場。無需門票、無需預約。

時間：19:30 20:30 21:30

最佳觀賞點：無憂廣場、星光橋、π橋

交通：深圳地鐵2/11號線后海站Ｈ出口，2號線登良站C出口，未來13號綫人才公園站



【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】