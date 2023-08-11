adidas官網波鞋減價！$149起入手人氣款：顯瘦顯高小白鞋、百搭款

adidas官網減價暢銷鞋款推薦2023！adidas官網近日推出「Sale On Sale」超抵優惠，趁著夏天與大家一起換上新鞋做運動、打卡。現時adidas官網上過千款運動鞋、波鞋，進行優惠低至5折，有不少都是百搭、顯高又顯瘦，簡直看到眼花撩亂，不知該如何入手。這次《01女生》為大家集合了10款adidas官網上最暢銷的超人氣女裝運動鞋，大家在選購時不妨可以參考一下！



adidas官網「Sale On Sale」優惠詳情

adidas官網推出的「Sale On Sale」，由即日至2023年8月21日！優惠活動期間，過千對鞋款進行折扣優惠，低至5折！此外，凡購買指定正價及減價鞋款2對即享額外8折；購買3件或以上則可額外再享75折優惠，優惠非常划算！

以adidas官網人氣款STAN SMITH運動鞋為例，原價是$799﹐優惠期間減至$479，若購買2對可享額外8折，即減至$383.2；購買3對或以上則享75折，最後只需$287.4﹐非常值得入手！

adidas官網「Sale On Sale」優惠詳情（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋 HK$479（原價HK$799）

購買方法：adidas官網

adidas的SWIFT RUN 運動鞋長期於暢銷第一位，是官網上熱賣鞋款之一！Swift是跑鞋風格的休閒運動鞋，專為日常穿著而設計。彈性針織鞋身配搭精簡造型，襪套式設計提供支撐性。這雙運動鞋適合全天穿著，以彈性針織襯裡及輕盈中底，緊貼足部﹐讓你雙腳時刻保持舒適。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋

原價$799，優惠期間享6折，即減至$479，

若購買2對可享額外8折即減至$383.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$287.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋 HK$479（原價HK$799）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. STAN SMITH運動鞋 HK$479（原價HK$799）

購買方法：adidas官網

adidas的STAN SMITH運動鞋一直是暢銷鞋款之一，簡約外型配上白色鞋身和不同配色，使雙腿顯得更修長，深受女生們喜愛！這款綴以鮮明色彩，分別推出了藍色及黑色兩款，為 Stan Smith的經典細節帶來點綴，讓傳奇設計展現出無限新意。鞋身以一系列環保物料製成，最少50%為環保物料。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. STAN SMITH運動鞋

原價$799，優惠期間享6折，即減至$479，

若購買2對可享額外8折即減至$383.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$287.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. STAN SMITH運動鞋 HK$479（原價HK$799）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. COURTPOINT網球鞋 HK$349（原價HK$499）

購買方法：adidas官網

adidas的COURTPOINT網球鞋，是經典小白鞋款之一，但這款設計靈感來自網球鞋款，搭配時髦俐落的鞋面，會多了點型格元素，可駕馭各種場合。而這雙網球鞋採用了Cloudfoam舒適鞋墊可柔軟避震，搭配透氣網布，打造全天候舒適腳感。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. COURTPOINT網球鞋

原價$499，優惠期間享7折，即減至$349，

若購買2對可享額外8折即減至$279.3

購買3對或以上額外75折，最後只需$209.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. COURTPOINT網球鞋 HK$349（原價HK$499）（adidas）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. BRAVADA運動鞋 HK$249（原價HK$499）

購買方法：adidas官網

adidas的BRAVADA運動鞋是性價比極高的一款，尤其是在這次優惠活動中！BRAVADA是一雙極致柔軟、別具緩衝效能的運動鞋，讓大家可全情投入整天活動之中。帆布鞋身及生膠外底，為這款adidas運動鞋帶來滑板運動格調，配上黑白簡約配色，讓大家無論外出買咖啡還是散步到商店，緩衝鞋墊都可為你帶來極致舒適，以及好看的造型！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. BRAVADA運動鞋

原價$499，優惠期間享5折，即減至$249，

若購買2對可享額外8折即減至$199.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$149.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. BRAVADA運動鞋 HK$249（原價HK$499）（adidas）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦5. EQUIPMENT+ 運動鞋 HK$649（原價HK$1,299）

粉色款購買方法：adidas官網

灰色款購買方法：adidas官網

黑色款購買方法：adidas官網

adidas的EQUIPMENT+ 運動鞋簡直是矮個子女生的最愛，採用增高的BOOST中底，不僅讓長時間走路也舒適自在外，更有顯高及使雙腿更修長效果！運動鞋還配上網層鞋身，讓雙腳時刻透氣舒適，此外這雙鞋共推出3款配色，分別是帶有甜美粉色的白色鞋款、百搭的灰色鞋款以及型格的黑色鞋款，都是官網非常受歡迎的！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦5. EQUIPMENT+ 運動鞋

原價$1,299，優惠期間享5折，即減至$649，

若購買2對可享額外8折即減至$519.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$389.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. FUTRO MIXR運動鞋 HK$799（原價HK$479）

購買方法：adidas官網

adidas的FUTRO MIXR運動鞋不僅有增高的後底，還有充滿復古氣息的外型，簡直是近年時尚鞋款之一。這雙運動鞋飾有80與90年代跑鞋的矚目細節，以及白色和棕色的配色，不挑膚色還非常顯瘦。此外採用了柔軟鞋身及橡膠外底，全面包覆至腳尖，以及使用編物襯裡，穿著時也格外舒適。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. FUTRO MIXR運動鞋

原價$799，優惠期間享6折，即減至$479，

若購買2對可享額外8折即減至$383.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$287.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. FUTRO MIXR運動鞋 HK$799（原價HK$479）（adidas）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦7. SUPERSTAR運動鞋 HK$899（原價HK$629）

綠色款購買方法：adidas官網

紫色款購買方法：adidas官網

adidas的SUPERSTAR運動鞋由推出至今﹐以修腳顯瘦的鞋型、甜美配色以及百搭鞋款，一直都是女生們的心頭好！這次優惠中最暢銷之一的SUPERSTAR運動鞋，是這款以馬卡龍色作點綴的，非常甜美！經典橡膠背殼鞋頭運動鞋飾以柔和粉色，配以可拆式鞋墊，一邊飾有可口馬卡龍圖案，另一邊則印有「It's sweet」的法語字樣。除了清新的馬卡龍綠色外，還有優雅甜美的馬卡龍紫色配裸膚色款，相樣備受矚目！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦7. SUPERSTAR運動鞋

原價$899，優惠期間享7折，即減至$629，

若購買2對可享額外8折即減至$503.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$377.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. RETROPY F2運動鞋 HK$399（原價HK$799）

購買方法：adidas官網

adidas的RETROPY F2運動鞋，設計靈感源自80年代的運動風格，再添上時尚細節，使鞋款完美平衡復古與現代格調，也百搭易襯，讓大家可時刻輕鬆展現時尚造型。此外亦採用緩衝輕盈設計，讓雙腳穿著時時刻都有舒適體驗。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. RETROPY F2運動鞋

原價$799，優惠期間享5折，即減至$399，

若購買2對可享額外8折即減至$319.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$239.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. RETROPY F2運動鞋 HK$399（原價HK$799）（adidas）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦9. Stan Smith運動鞋 HK$559（原價HK$799）

乾燥玫瑰色購買方法：adidas官網

霧藍色款購買方法：adidas官網

adidas的Stan Smith運動鞋一直熱賣鞋款，尤其不斷為它變換不同的新配色，這次優惠活動中，由白色鞋身分別配上乾燥玫瑰色及霧藍色鞋款，都是大家搶購目標之一！此版本的Stan Smith運動鞋﹐為經典鞋款的招牌色彩和物料帶來新驚喜，鞋身以一系列環保物料製成，最少50%為環保物料，讓大家穿著新鞋同時為環保出一份力！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦9. Stan Smith運動鞋

原價$799，優惠期間享7折，即減至$559，

若購買2對可享額外8折即減至$479.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$359.4即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦10. COURTIC運動鞋 HK$559（原價HK$999）

購買方法：adidas官網

adidas COURTIC運動鞋以品牌昔日造型注入現代元素，以闊平結構配上混合物料鞋身，綴以鋸齒狀細節，再配上含蓄色調和層次板料，鞋身飾有adidas的標籤圖案，打造出充滿質感又帶有紐約街頭風的設計。運動鞋採用低筒設計和橡膠大底，配襯合身或寬鬆長褲皆宜，且有顯雙腿修長的視覺效果！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦10. COURTIC運動鞋

原價$599，優惠期間享6折，即減至$999，

若購買2對可享額外8折即減至$799.2

購買3對或以上額外75折，最後只需$599.4即可入手！

