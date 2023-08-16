莊鍶敏移居杭洲曬豪宅藏近百萬Hermès Rolex！最愛這色愛馬仕手袋

現年43歲莊鍶敏出身富裕，一直很喜歡收藏名牌手袋、腕錶、時尚單品等，曾主持《姊妹淘》節目更是不吝惜出動逾40萬的Hermès手袋。但在她日前在社交平台公開的影片中，莊鍶敏（原名：莊思敏）分享在香港的豪宅內景，其中在房間床上就擺滿了Hermès手袋，令人羨慕！近日她也繼續分享奢侈生活影片，與粉絲們分享她在中國杭州逾2000萬的豪宅，以及她帶去Hermès手袋和勞力士Rolex腕錶，相當震撼！



莊鍶敏曬出超多珍藏Hermès手袋

莊鍶敏曬出超多珍藏Hermès手袋 （小紅書@莊思敏）

莊鍶敏在8月初時在社交平台小紅書，與粉絲們分享公開的影片中，曬出一整床的Hermès手袋，基本的3大經典款Birkin、Kelly、Constance Bag都有，此外近年大熱色的Evelyne、Picotin、Roulis、Lindy Bag等也在其中，而且不少都金鋼色或是特別色，保值程度非常高。

莊鍶敏Hermès手袋收藏1. Hermès Toolbox 20（已停產）

莊鍶敏Hermès手袋收藏1. Hermès Toolbox 20（小紅書@莊思敏）

莊鍶敏在影片中，亦分享了她人生中第一個Hermès手袋，是Hermès Toolbox 20，顏色是湖水藍色、銀扣，而她表示當初就是被它顏色吸引買下，此後就越買越多！而這款外型像是牛奶盒的Hermès Toolbox 20，知名度不如其它系列手袋，但它已是停產，相當珍貴！在停產前價格約在港幣6萬多，雖然升值空間不高，但勝在矜貴，畢竟它不會再出產了。

莊鍶敏Hermès手袋收藏2. Hermès Lindy 30

莊鍶敏Hermès手袋收藏2. Hermès Lindy 30（抖音@莊思敏）

日前莊鍶敏在中國杭州逾2000萬的豪宅中，再度拍片分享她從香港帶了不少珍藏過去，拍這已是第3批行李，並展示她的其中3個最愛的Hermès手袋。率先分享的是Hermès Lindy30，顏色是黑色，並綁上玫粉色的絲帶，使簡單的手袋增添個人特色！而這款手袋價位約在港幣$98,000左右。

莊鍶敏Hermès手袋收藏3. Hermès HERBAG

莊鍶敏Hermès手袋收藏3. Hermès HERBAG （抖音@莊思敏）

莊鍶敏帶去的另一款Hermès手袋是HERBAG ，是黑色配金扣，她表示手袋是布製所以會較輕身，加上大容量，是她日常上班手袋之一。而這款Hermès HERBAG 31外型與Kelly Bag極相似，加上不時可零配貨入手，可說是不少女生的Hermès入門級之選！

莊鍶敏Hermès手袋收藏4. Hermès EVELYNE 16

莊鍶敏Hermès手袋收藏4. Hermès EVELYNE 16（抖音@莊思敏）

除了兩個大容量手袋外，還帶了一個小手袋是Hermès EVELYNE手袋，是近年不少女士愛用手袋之一。而莊鍶敏和前兩款手袋一樣都是選擇了黑色款，是相當百搭的款式，她亦分享平日和朋友逛行或是喝咖啡，不用帶太多東西，用EVELYNE Bag是剛剛好！

莊鍶敏勞力士Rolex腕錶收藏

莊鍶敏勞力士Rolex腕錶收藏（抖音@莊思敏）

莊鍶敏除了收藏Hermès手袋外，她還很喜歡Rolex腕錶。這次就了3隻Rolex腕錶到杭州，分別是Rolex Yacht-Master、Rolex SUBMARINER以及Rolex GMT-Master II，價位都是由十多萬到三十萬左右的腕錶，她指這幾款都是她平日出門愛戴的腕錶。

莊鍶敏這次的行李分享，除了Hermès手袋和Rolex腕錶外，還有她每日都要食用的花膠、護膚品、服飾等等，但都是單價不低，所以許多網民都提醒她要小心賊人進屋，不要透露自己的住址等等注意安全的留言，看來都被她的日常穿搭單品震驚到了！