Dior推出全新MISS DIOR XS銀包！3款銀包優雅媲美Lady Dior手袋

Dior手袋以優雅知性的設計，備受女士們喜愛，其中以Lady Dior手袋最為受歡迎，但在最近一次加價中，小碼LADY DIOR MY ABCDIOR手袋已破5萬，真的是一時難以入手！不妨將目光投向Dior近期登場的 Miss Dior小尺寸錢包，同樣擁有LADY DIOR的細節，價格也更易入手，另外，兩款Miss Dior錢包，同樣讓人心動！



Dior銀包推介1. MISS DIOR XS 銀包 HK$4,400

MISS DIOR銀包近日推出了全新XS迷你尺寸，以翻蓋式收納隔層設計，雖是迷你尺寸，但將卡片、紙幣、零錢完整收納是沒問題！而銀包是採用經典的Cannage縫線小羊皮革，擁有柔軟的觸感，正面綴有「D.I.O.R.」字母吊飾，為優雅的銀包增添了精緻的亮眼點。

Dior銀包推介1. MISS DIOR XS 銀包 HK$4,400（Dior官網）

MISS DIOR XS 銀包的尺寸小巧精緻，很適合喜歡使用小廢包的女生。此外，在銀包顏色方面共推出了5色，由溫柔淡雅的淡奶油白色、玫瑰粉色到百搭的黑色、焦糖色都有，滿足各種穿搭風格女生，可以根據自己喜好找到心儀的銀包！

Dior銀包推介1. MISS DIOR XS 銀包 HK$4,400（Dior官網）

Dior銀包推介2. 迷你LADY DIOR銀包 HK$5,800

迷你LADY DIOR銀包與MISS DIOR XS 銀包，外型非常相似，但設計較簡約低調，同樣有推出柔軟的小羊皮及漆面小牛皮，都是配上Cannage藤格紋圖案，完美復刻LADY DIOR手袋的優雅！而這款銀包會在側面配有可拆卸「D.I.O.R.」字母吊飾，充滿時尚經典氣息！而收納容量方面，備有4個卡片隔層、1個鈔票隔層、1個貼袋以及1個拉鏈口袋，非常實用！

Dior銀包推介2. 迷你LADY DIOR銀包 HK$5,800（Dior官網）

Dior銀包推介3. Lady Dior Voyageur銀包 HK$7,500

Dior早前還推出了Lady Dior Voyageur系列銀包，同樣採用柔軟的Cannage 藤格紋圖案羊皮製成，在拉鏈處配有「D.I.O.R.」字母吊飾，使銀包更加高雅時尚。而這款銀包採用了長方設計，收納空間更多，備有不同的夾層，包括：3個紙幣隔層、8個卡片位、3個貼袋以及1個拉鏈口袋，非常實用！顏色方面由淡雅的雲藍色到時尚的黑色，都能找到！