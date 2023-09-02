聚會必備7款微醺美酒！$81起：浪漫玫瑰酒、粉紅氣泡酒充滿儀式感

派對聚會必備美酒推薦！忙了一整周，不少女生在星期五晚上或周末都約上閨密或三五知己聚會，就少不了喝上一杯，而微醺的氣泡酒、白酒、紅酒，就是不錯的選擇。這次《01女生》就為大家推薦7款「女生專屬」的酒品，不僅適合閨密聚會，而且外觀還很精緻，很適合打卡！



派對聚會必備美酒推薦1. Barefoot Moscato白葡萄酒 HK$81

來自美國的葡萄酒品牌Barefoot，所推出的Moscato白葡萄酒，入口充滿蜜桃與杏桃的果香、帶有清爽柑桔的味道，酒精濃度只有9%，容易入口！這款白葡萄酒還可配合不同飲料或水果，製作各種美味的雞尾酒，加上這款白葡萄酒的瓶身設計具質感，很適合各種聚會打卡！

派對聚會必備美酒推薦1. Barefoot Moscato白葡萄酒 HK$81（ Barefoot）

派對聚會必備美酒推薦2. Eve Spritz 氣泡調酒 HK$48/罐

Eve Spritz 氣泡調酒是屬於低酒精，酒精含量只有 5.9%。這款氣泡調酒富含純天然健康的元素和材料，包括具抗氧 化功效的優質薑黃、豐富維他命 B6、B12、C、礦物質和電解質，更加入橙皮、肉桂和新鮮濃縮生果等調製而成，味道清爽，散發出淡淡果香肉桂香，入口夾雜輕柔清爽的碳酸氣泡。

派對聚會必備美酒推薦2. Eve Spritz 氣泡調酒 HK$48/罐（Eve Spritz）

派對聚會必備美酒推薦3. Lo Sparviere Cuvee No 7 Sparkling Franciacorta HK$178

Lo Sparviere Cuvee No 7 Sparkling Franciacorta產自意大利的DOCG級產區，雖然面積較小，但仍堅持用傳統香檳法造酒，在意大利是備受歡迎的氣泡酒。這款氣泡酒採用100% Chardonnay釀製，熟成期長達30個月以上，味道散發著青蘋果、桃等水果香甜味道，還有麵包、杏仁等烘焙味道，口感清爽，很適合女生喝！

派對聚會必備美酒推薦3. Lo Sparviere Cuvee No 7 Sparkling Franciacorta HK$178（Lo Sparviere）

派對聚會必備美酒推薦4. Zardetto Prosecco Rose Extra Dry DOC 2020 NT$900（約港幣222）

Prosecco Rose Extra Dry DOC 2020粉紅氣泡酒產自擁有百年釀酒歷史的拉迪多酒莊（Zardetto），所以酒品的每個生產步驟都是經嚴密電子系統監控，確保氣泡酒都是精準及完美的情況下誕生。這款粉紅氣泡酒是由不同溫度、發酵天數的格雷拉、黑皮諾葡萄混合，帶來粉紅帶紫的夢幻顏色，味道是帶有白桃、小莓果與花香，氣泡則是如奶油般綿密，甜蜜清新，非常適合女生聚會時喝！

派對聚會必備美酒推薦4. Zardetto Prosecco Rose Extra Dry DOC 2020 NT$900（約港幣222）（IG@winebow）

派對聚會必備美酒推薦5. Orin Swift Cellar系列Mannequin葡萄酒 HK$398

Mannequin葡萄酒產自美國加州的著名酒莊Orin Swift，由傳奇釀酒師Dave Phinney所創作，每一款美酒由瓶身到酒體都別具心思。其中Mannequin葡萄酒酒標創作靈感來自用作展示服飾的模特兒陳列公仔，時裝變換，但它們卻始終如一。Mannequin香氣都散發著檸檬和一抹奶油香，同時伴有成熟金蘋果和茉莉花的味道，收尾帶有明顯的酸度和令人愉悅的礦物質氣息，而酒體在杯中會呈現淡淡的金色，由視覺到味道都非常美好。

派對聚會必備美酒推薦5. Orin Swift Cellar系列Mannequin葡萄酒 HK$398（Orin Swift）

派對聚會必備美酒推薦6. BOTANICALS Alcohol Free Gin HK$189

GIN琴酒也是不少女生愛喝的美酒，這款BOTANICALS Alcohol Free Gin是無酒精，但依然有著喝酒的氛圍，而酒標設計文藝小清新。而美酒是以杜松、荳蔻、青檬草、玫瑰、薰衣草及香料釀製而成的無酒精氈，味道清新，也能搭配不同食材水果，調配成好看的雞尾酒，是聚會必備！

派對聚會必備美酒推薦6. BOTANICALS Alcohol Free Gin HK$189（Marks & Spencer ）

派對聚會必備美酒推薦7. Cremant De Bordeaux Rose Brut HK$149

一杯冰涼的玫瑰酒，最適合喜歡浪漫、注意儀式感的女生。Cremant De Bordeaux Rose Brut是以法國傳統釀造玫瑰氣泡酒，味道帶有花香、草莓及麵包甜點香味，酒體是浪漫的粉紅色，配上連綿氣泡，無論是閨蜜聚會，還是與男朋友約會時喝用，都是充滿愉悅的氣氛！