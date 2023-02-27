香港威士忌學院創辦人曾備受質疑 望洗去性別定型：普及如紅白酒

威士忌｜與摰友聚會時，一杯香醇絕對是標配，讓氣氛更輕鬆﹐但大家會選紅酒還是香檳？有一位女生的答案絕對是嗆辣的威士忌，她就是香港威士忌學院WhiskyU創辦人譚嘉雯（Carmen），年僅34歲的她與威士忌淵緣已有27年之遠，更將它視為愛人。但Carmen對威士忌這位愛人，並不是想藏起來，而是希望有更多人認識和喜歡。



香港威士忌學院WhiskyU創辦人譚嘉雯（Carmen）七歲時，就埋下一顆名為「威士忌」的種子（陳葦慈 攝）

七歲埋下一顆名為「威士忌」的種子

Carmen人生的第一口威士忌，是在七歲時偷喝爸爸的威士忌，回想起那時的感受，她也與大家一般，覺得威士忌嗆辣但也有點甜。而也正正是這份甜，讓Carmen對威士忌一見鍾情，在心中埋下了一顆種子，憶起時更稱這是她的初戀。而這顆種子真正發芽長大，是在Carmen投身工作後，當時她在一間擁三十多年歷史的酒業公司任市場策劃，但並不是負責威士忌的工作，而是熱門的紅白酒。

嗆辣的威士忌成為澆灌譚嘉雯（Carmen）夢想種子的水份（陳葦慈 攝）

嗆辣的威士忌成澆灌種子的水份

Carmen與威士忌這位初戀情人再次相遇，是一次機緣巧合下，她當時的老闆受邀出席一個威士忌活動，但碰巧有事讓她出席了，她當時也只是想著剛工作甚麼都嘗試一下，但誰知道這一試就愛上了。即使過了這些年Carmen仍深刻記得那次是麥卡倫（The Macallan）和高原騎士（Highland Park）的試酒會，她試了兩個品牌多個年份的酒，而澆灌她心中那顆種子的是麥卡倫18年（The Macallan 18 Year Old），自此打開了她的威士忌之門。

譚嘉雯（Carmen）認為威士忌更像是香水：層次更豐富、複雜（陳葦慈 攝）

威士忌更像是香水：層次更豐富、複雜

「嗆辣」、「濃烈刺鼻的酒精」、「型男最愛」，是不少人對於威士忌的形容。Carmen卻以香水來形容，是有複雜性的，她認為威士忌也會有前中後調的層次，只要找到正確方法去品的話，甚至更多。在初品嚐時會覺得很辣，但同一枝威士忌，當在一個月後再喝時會有點不一樣，當你在不同的場合、不同心情去喝又會不一樣，對她來說威士忌是有生命的，而正正是這份獨特性深深吸引著Carmen。

威士忌是我的愛人，Infinitive Love（無限的愛）會不斷想追求它，想瞭解它更多。 譚嘉雯（Carmen）

譚嘉雯（Carmen）遠赴「威士忌之鄉」蘇格蘭學習（陳葦慈 攝）

遠赴「威士忌之鄉」蘇格蘭學習

Carmen在威士忌路上的伯樂，絕對是她第一份工作的老闆，除了讓她「重遇」威士忌，更讓她選擇是想繼續鑽研紅白酒，還是威士忌。而Carmen認為：「威士忌能給予我更多不同的，也更有趣。」當時她的公司也很支持，後來她更選擇放無薪假期去蘇格蘭學習威士忌。只因Carmen曾在香港上了一些蘇格蘭威士忌遙距課程，也看過很多威士忌的書，但終究有限，她很想去到「威士忌之鄉」蘇格蘭，去那裡的酒廠看看。其後Carmen就去了Springbank Distillery實習，之後亦去過不同酒廠，這時她也冒起了想創辦威士忌學校的想法。

你要瞭解它背後的故事，它是怎樣去蒸餾那瓶酒，是怎樣去陳年那桶酒，才能明白它真正的價值！ 譚嘉雯（Carmen）

譚嘉雯（Carmen）萌生創立威士忌學校WhiskyU念頭（陳葦慈 攝）

萌生創立威士忌學校WhiskyU念頭

Carmen正正經歷過在香港找不到威士忌實體課程，也試過遠赴蘇格蘭學習，明白不是人人都能負擔到外國學習，而她在學習威士忌路上，遇到很多無私傾囊相授的前輩，讓她萌生了創辦威士忌學校的想法。當時Carmen想把蘇格蘭政府大學的一個威士忌課程帶到香港，她在威士忌前輩介紹下，和帶著滿腔熱情去蘇格蘭與學校校長見面，向他們解釋自己的想法，希望能代理這個課程。

但要將一個外國大學的課程帶到香港，怎麼可能這麼簡單就成功。Carmen前後花了幾年時間，再加上她當時是香港第一位女士在倫敦擔任IWSC的評審(國際葡萄酒暨烈酒競賽)，在她的懇切和國際性認可的身份下，成功說服和讓蘇格蘭政府大學的校長安心的將威士忌課程交給她帶到香港，也成立香港威士忌學院WhiskyU，每提到這裡Carmen都是很感恩，她一路上遇到的伯樂和眾人對她的信任。

威士忌學校WhiskyU曾遇上遇上收生問題（陳葦慈 攝）

威士忌學校WhiskyU遇上收生問題

當我們想小酌一杯時，威士忌從不是大眾的首選，它的普及程度也不如紅白酒。所以當Carmen在2018年時要創立威士忌學校，是香港剛開始流行，喝的人不多，自然想瞭解和學習威士忌的人也不多。Carmen正正遇到了收生問題，讓她感到沮喪，看著一個很棒的課卻因收生不足沒法不能開班。所幸，Carmen並沒有因此而放棄，慢慢培養口碑，在一年後開始收生穩定，而讓她另一個感到又驚又喜的地方是，香港也開始多人嘗試威士忌，當中女士更是佔了半數。

譚嘉雯（Carmen）曾因女生身份備受質疑，但將劣勢化作優勢（陳葦慈 攝）

曾因女生身份備受質疑 將劣勢化作優勢

威士忌常與男士掛勾，行業內也是如是。Carmen憶起十多年前，初入行時有一次機會代表公司演講，他們都會詫異為什麼會找一個女生來跟我講威士忌，會有一種『我食鹽多過你食米』的想法。但機會從來都是留給有準備的人，在演講的提問環節，這群男士們提問了一些問題，Carmen也都對答如流，自然慢慢的信服，也會佩服一位女生在這樣一個男性主導的行業，所付出的努力。

他們都會詫異，為什麼會找一位女士來跟我談威士忌？他們期待是一位男士。 譚嘉雯（Carmen）

但現在的Carmen覺得女士講解威士忌是一種優勢，因為女生們會有另一種表達方式。Carmen更即場示範如何傳遞愛心給予一杯威士忌，讓威士忌味道變得不一樣，她笑指這是男士講解時無法做到，他們較為害羞去談及愛。

現在是有一個漂亮女生在跟我聊威士忌，就會覺得很棒、生動一些、沒有那麼無聊，在學習上會更好吸收，現在的氣氛會不一樣，這個轉變很有趣。 譚嘉雯（Carmen）

譚嘉雯（Carmen）家人為她感到驕傲，威士忌也成了連繫的紐帶（陳葦慈 攝）

家人為她感到驕傲 威士忌也成了連繫的紐帶

喝威士忌可以是愛好，但當變成職業，家人們真的不會有微言嗎？Carmen幸運地有支持她的家人，但父母都會擔心大學畢業後，為什麼不找一份穩定收入的工作？為甚麼要賣酒？但Carmen用行動去證明，在看到關於她一篇篇的訪問報導，在看到她代表香港去做評審，開始慢慢接受她的堅持，更以她為傲。

而Carmen更將威士忌變成與家人的連繫，小時候偷喝父親的威士忌，長大了陪父親喝威士忌，再提起往事，成為了他們的連結。由家人們會擔心的事，變成讓關係更深厚的紐帶。

對他們來說，你愛喝是一回事，但把它變成職業是另一回事。他們會誤解成是不是要陪別人喝，喝太多會很傷肝，父母都會有這樣的擔心。 譚嘉雯（Carmen）

譚嘉雯（Carmen）渴望將威士忌推得更遠 盼獲「The Keepers of the Quaich」（陳葦慈 攝）

渴望將威士忌推得更遠 盼獲「The Keepers of the Quaich」

臺灣是全亞太區威士忌銷量最好的地方，為什麼我們這麼近會做不到呢？ 譚嘉雯（Carmen）

這是Carmen的疑問，她更談及在臺灣有很多女士都喜歡喝威士忌，但香港仍在起步階段。Carmen一直很想將香港威士忌文化推廣得更遠，讓它可以像紅白酒一樣流行和更多人認識，先從香港做起再推廣至中國，這是她下一步的目標。

Carmen還有一個目標就是：「The Keepers of the Quaich」，是用以表彰對蘇格蘭威士忌有特殊貢獻的人，是所有威士忌愛好者的追求，更是最高榮譽的表彰，全球只有三千多個，其中 Master Keeper更少，只有三百多個。Carmen也渴望有一日能獲此殊榮，也是對她在威士忌界貢獻的認同。

威士忌也能成為愜意的選擇

威士忌的酒精濃度大約在40%，甚至會有更高，讓不少人卻步，或是與買醉之物劃上等號。但在言談中，為被Carmen對威士忌的熱忱所打動，會讓人想去試試這杯看似嗆辣的威士忌，會不會也嚐到她所說的甜，會不會也感受到蘊藏在威士忌酒標後的故事，也期待它接下來的變化。