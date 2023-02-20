中島美嘉歷失聰絕望後重生：靠摸著音響震動來演唱 堅持所熱愛的

中島美嘉｜日本傳奇歌姬中島美嘉，在生日當天（19/2）宣布再婚﹐嫁給年長她2歲的吉他手馬谷勇，在社交平台Instagram上分享甜蜜的牽手婚紗照，讓粉絲大呼驚喜和紛紛送上祝福。中島美嘉在歷盡大大小小的磨練後，從絕望低谷中重新站起，到看到如今終於尋到屬於她的幸福，讓人很難不替她開心！



中島美嘉宣布與吉他手馬谷勇結婚

中島美嘉宣布與吉他手馬谷勇結婚（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉在昨日（19/2）迎來她40歲生日，同時向歌迷分享結婚喜訊，在帖文照片中可見她身穿白紗的手和穿著西裝的手都戴上了簡約設計的婚戒，互相牽著，中島美嘉更寫下浪漫溫馨的結婚宣言：

作為樂團成員的馬谷先生一直支持我，今後我們將成為彼此的伴侶，一起走、互相扶持，並攜手邁步前進。（ライブのバンドメンバーとして，支えてAくれた馬谷さんと，今後はパートナーとしても，お互いに，高め合いながら，一緒に歩んで参ります。） 中島美嘉

中島美嘉出道即爆紅 後以單曲《雪の華》及電影《NANA》奠定日本歌姬地位

中島美嘉出道即爆紅，後以單曲《雪の華》及電影《NANA》奠定日本歌姬地位（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉在2001年出道，一出道憑著亮麗的外貌和乾淨明亮的嗓音，獲得主演日劇《新宿傷痕戀歌》及推出單曲《STARS》的機會，隨時雙雙爆紅，奪得多個樂壇新人獎。其後推出的單曲《雪の華》及電影《NANA》更風靡亞洲，雖然時隔多年，仍在不少人記憶中留下深刻印象。中島美嘉當年不論在戲劇還是音樂方面都發展得很順利，而且不僅是在日本，她更取得過不少國際獎項，也奠定了她日本天后級歌姬地位。

中島美嘉曾遭校園霸凌後下定決心成歌手

中島美嘉曾遭校園霸凌，後下定決心成歌手（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉的成功也是曾經過無數次失敗，她在中學時曾遭受過校園霸凌，後來不得不轉學，但傷痛依舊沒法磨滅，所以中學畢業後便開始工作。中島美嘉初初是希望以模特兒出道，更經過多次試鏡都失敗，但她仍不放棄，在尋找模特兒工作機會的同時，她多了一個目標，就是想成為歌手。

中島美嘉在下定決心後，便向索尼音樂娛樂寄出試唱帶，而她這次終於收到回覆，他們建議她參加選秀節目「SONY AUDITION」。而中島美嘉從3000名參加者中脫穎而出，獲得了主演日劇和推出新歌機會，開始她的演藝生涯。

中島美嘉在事業高峰時 患惡疾先後失聰失聲

中島美嘉在事業高峰時，患惡疾先後失聰失聲（IG@mikanakashima_official）

當所有人都以為中島美嘉是在歷經磨難後，終於尋到她新生活和熱愛的工作時，突然她公開自己患上了罕有疾病「耳咽管開放症」，而且病情不斷惡化。而當時中島美嘉正正在準備出道十週年演唱會，也是她事業高峰期，但她沒法聽見任何聲音，對於一個歌手來說是致命打擊。

但中島美嘉不想放棄她熱愛的歌唱事業，她想靠著聲帶震動去感受自己的聲音，嘗試繼續唱下去，但也導致她的聲帶嚴重受損，只能暫停所有演藝活動專心養病。中島美嘉因此在她出道十周年的那年，不僅失聰也失聲了，讓她的世界崩潰了。

中島美嘉堅持所熱愛的歌唱工作

中島美嘉在美國求醫時將「Trust your voice」紋刻在手上，時刻提醒相信自己的力量、聲音。（IG@mikanakashima_official）

中島美嘉一度遠赴美國求醫，但得到的是被醫生判定為無法根治，這個病會跟隨她一輩子。中島美嘉後來提到自己曾每天坐在公園痛哭，但哭完過後就開始進行發聲練習。在人生最絕望低谷時，她不是沒想過放棄，但她更沒法放棄的是熱愛的歌唱工作，仍希望有天能重回舞台。

中島美嘉最後用了半年時間重新回歸，當時大家都以為她找到根治方法，但並沒有，她只是學習與病共存。但結果卻不如她想像，因不能完全聽到音準，也沒法掌握自己發聲的力度，導致唱歌時不斷走音，由原本的天籟之音到被日本媒體所形容的鬼哭狼嚎。

也不是沒想過放棄，但除了唱歌，我沒有更想做的事情，總感覺還是要唱下去。 中島美嘉

中島美嘉以《曾經我也想過一了百了》感動無數人

中島美嘉以《曾經我也想過一了百了》感動無數人（YouTube@Kou）

當時許多人都認為她與其消耗大眾對她美好的印象，倒不如就此退下去，讓大家都停留在她美妙歌聲中。但中島美嘉不願如此，將外界批評聲音化作動力，將聲音融入血液骨髓中，在2015年時，憑一首《曾經我也想過一了百了》感動無數人，她把由生命感到絕望，到發現希望，透過歌聲傳遞出去。正如中島美嘉的人生，也如不少曾低谷中掙扎的人，看到光一般。

中島美嘉用心、用身體感受音樂節奏

中島美嘉曾在一場演出中，身穿酒紅色長裙和一對高跟鞋，演唱出《曾經我也想過一了百了》，那場演出她嗓音不如以往，甚至變得沙啞。但中島美嘉徐徐吟唱出患病的痛苦絕望，到了與疾病抗爭部分，也是歌曲激昂部分，她必須用力踏地數拍子，甚至跪下摸著音響演唱，因為她仍聽不見聲音，需要靠著音響的震動來感受音樂節奏。這樣溫柔又倔強的她，感動無數人，也讓無數人同樣經歷患病痛苦的人，仿佛得到一絲慰藉。