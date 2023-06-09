85歲中國女演員竟成新Miu Miu Girl！出奇招盼逆2劣勢 再創高峰？

奢侈品近年偏向找年輕、韓國明星作代言人，已不是新鮮事。但近日意大利時尚奢侈品牌Miu Miu，卻找上一位年屆85歲的中國女演員吴彦姝，成為新一代「Miu Miu Girl」，讓人吃驚品牌竟作出這樣大膽的決定。要知道Miu Miu品牌在大眾心目中，一直是甜美可愛、年輕活力，這次作出這樣的決定，是轉型還是發力搶佔奢侈品市場份額？



芭蕾舞平底鞋再掀熱潮 Miu Miu綢緞舞鞋極有質感

85歲中國女演員吴彦姝成新「Miu Miu Girl」（weibo@吴彦姝）

85歲中國女演員吴彦姝成新「Miu Miu Girl」

Miu Miu品牌定位相較其他奢侈品牌是偏「少女感」，產品風格也是較活力，這次邀請已年屆85歲的中國女演員吴彦姝成品牌大使，不難想像是希望打破大眾對「少女感」定義。而在這組品牌照片公開後，在中國成功收獲大批很好的反饋，其中有網民提到：「這些年沒怎麼買，因為總覺得太小女孩了，看奶奶一揹突然覺得我又可以了」。以奶奶級的代言人，帶動不同年齡層女性的購買意欲，應該正正是Miu Miu這次的目標。

Miu Miu出奇招盼再創高峰？（IG@miumiu）

Miu Miu出奇招盼再創高峰？

Miu Miu多次在時尚網站Lyst，每季的時尚趨勢及熱門排行榜中多次霸榜，以及細看Miu Miu去年營收也隨著經濟復甦，上升不少，為何還需要做出大膽決定刺激銷售？但再看回Miu Miu每年營收，其實在疫情前，早以每年下滑，不僅是疫情嚴重影響的2020年和2021年出現明顯下降。由2016年的515億歐元，到2018年的453億歐元，開始逐年收窄，更別說2020年慘降至329億歐元。雖然去年Miu Miu年營收達431億歐元，但對品牌來說回復至下滑前，甚至更高，才是合格做法。

Miu Miu時裝難駕馭、難是日常穿搭（IG@misselvani）

Miu Miu營收收窄原因1. 時裝難駕馭、難是日常穿搭

回顧Miu Miu過去大膽創新的設計，不難猜到原因。像是在Miu Miu S/S 2022 超低腰設計，以及不修邊的剪裁，雖然是預視著重返「Y2K」風格，但當看著一眾身材保養得宜的女星，都被網民給予負評。一眾女星在演繹新時裝時的慘況，讓大眾只會聯想到自己，也沒法輕鬆駕馭，而且不少單品也不是日常生活中能搭配的。雖然創新和挑戰大眾對美的定義，但過於超前的設計使不少人卻步。

Miu Miu營收收窄原因2. 年輕女性難負擔品牌產品

此外，產品充滿少女感的Miu Miu，在過去邀請代言人時，也如其他奢侈品牌一樣選擇年輕的韓國明星，現時就有少女時代成員允兒和IVE成員張員瑛，前者是擁甜美清純的氣質和高顏值，後者則是年僅18歲，出道至今話題不斷。兩位無論是外型還是氣質都與品牌屬性相似，也各自為品牌帶來不同的收益，但大概也因此讓品牌陷入一困境，她們讓更多年輕女生認識並引起購買意慾，但品牌產品單價不低，對於初入職場甚至仍是學生的她們來說有點難以負擔。

Miu Miu邀吳彦姝成品牌大使（weibo@Miu Miu）

Miu Miu邀吳彦姝成品牌大使 以其從容優雅詮釋「少女感」

因而，Miu Miu此刻最想做的是擴大消費者年齡層，讓不同年紀的女性看到品牌的可能性和兼容度。這次MiuMiu邀請已年屆85歲的吳彦姝成品牌大使，以她歲月沉澱下的從容和優雅，讓品牌產品的「少女感」更有深度。當看到的這位耄耋之年的吳彦姝，在演繹這款在大眾眼中少女滿滿的Arcadie Matelassé手袋時，她的優雅和手袋的韵味，都散發得淋漓盡致，是相得益彰。

Miu Miu以吳彦姝的從容優雅詮釋品牌「少女感」（weibo@吴彦姝）

Miu Miu和吳彦姝的合作，讓大眾看到年輕從不只是數字和外貌上，而是心態上。即使是奶奶級也能駕馭「少女感」手袋，成功引起不同年齡的女性購買慾，讓大眾發現Miu Miu產品不同年紀的女性使用時，都能散發出獨有的魅力。