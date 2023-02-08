毒舌大狀｜韓毓霞33年體育主持經歷　獲賞識出演嚴肅法官表現矚目

【毒舌大狀｜韓毓霞】電影《毒舌大狀》今日（8/2）破8,350萬票房，登上香港華語電影票房第一位，僅用19天且現在不斷刷新中！在《毒舌大狀》中除了有黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德及何啟華一眾主演精彩演出外，還有多位客串演員出色演繹。其中一幕是黃子華在法庭上暴怒，被韓毓霞所飾演的高等法院原訟庭法官喝令他要尊重法庭，將法官的威嚴完美演繹，非常貼合角色。



毒舌大狀｜韓毓霞主持《體育世界》33年 被封「體壇譚玉瑛」

毒舌大狀｜韓毓霞主持《體育世界》33年，被封「體壇譚玉瑛」（TVB）

韓毓霞的出場讓不少人都大呼眼熟，原來她是TVB的著名體育節目主持人，自80年代起就主持《體育世界》，一主持就足足33年，被網民封為「體壇譚玉瑛」。韓毓霞自1992年巴塞隆拿奧運起，連續七屆採訪奧運盛事及親身探訪奧運運動員，也因此不少人即使平日不留意體育新聞的人，也會認識到她或曾看過她的報導。

可惜在2017年時《體育世界》正式告別，而韓毓霞後來沒有再為體育節目主持，而是被安排至不同劇集偶爾客串，3年後她與TVB合約屆滿，沒有再續約，結束與TVB 36年的賓主關係。

毒舌大狀｜韓毓霞港姐落選 完成學業後加入TVB

毒舌大狀｜韓毓霞港姐落選 完成學業後加入TVB（梁碧玲 攝）

韓毓霞初入行時，並不是以主持身份，而是在1979年參與《香港小姐競選》，可惜當時落選了。韓毓霞就繼續學業，而她不僅是畢業香港中文大學英文系，後來更在英國萊斯特大學取得大眾傳播系碩士學位，期間參加TVB司儀訓練班，一年後正式加入體育組主持《體育世界》，開展她長達33年體育主持生涯，令人敬佩！

毒舌大狀｜韓毓霞曾客串多部電視劇 感自己非演員出身 TVB完約後退出娛樂圈

毒舌大狀｜韓毓霞曾客串多部電視劇 ，但感自己非演員出身，TVB完約後退出娛樂圈（TVB）

韓毓霞這次在《毒舌大狀》精彩演出，令人留下深刻印象，但在這之前她曾因自己非演員出身，對拍戲有所疑慮。韓毓霞曾在網台《體育Tea一Tea》訪問中，提到《體育世界》結束突然，事前沒有收到通知。而在節目結束後只獲安排至《BB來了》、《愛．回家之開心速遞》等劇集客串演出，但韓毓霞感自己非演員出身，加上沒有機會再為體育節目主持，於是順勢退出娛樂圈，尋找其他興趣或發展方向。

毒舌大狀｜韓毓霞多年嚴謹的新聞從業員身份 獲《毒舌大狀》導演賞識

毒舌大狀｜韓毓霞多年嚴謹的新聞從業員身份 獲《毒舌大狀》導演賞識 （《毒舌大狀》劇照）

淡出幕前的韓毓霞，不時外出旅行，悠閑自在。而這次再次拍戲是備受《毒舌大狀》導演吳煒倫認可，她不僅為人熟悉，更因多年新聞從業員的身份，那一份認真和嚴肅與法官不謀而合。而韓毓霞在電影中的演出，亦不負眾望，不僅能完美演繹出冗長對白，喝令黃子華那一幕也讓人瞬間入戲，成為亮眼位之一！

毒舌大狀｜韓毓霞與男友享愛戀愛生活 歷離婚不再相信婚姻制度

毒舌大狀｜韓毓霞與男友享愛戀愛生活，歷離婚不再相信婚姻制度（梁碧玲 攝）

韓毓霞與TVB完約後，剛好是疫情間，讓她多了時間，與外國男友約會相處，而她也曾分享二人都喜歡運動，會一起跑步、滑雪、踩單車等等，很享受現在的生活。而韓毓霞在遇上現任男朋友前，曾有過一段婚姻，韓毓霞在網台《體育Tea一Tea》訪問時，大方分享她在1998年採訪世界盃時，正面臨婚姻破裂，她認為兩人在一起最重要性格要合，而不應是婚姻制度，她也不再相信這制度。韓毓霞分享當時的她由想離婚到實行足足花了六年時間，覺得以前的自己「太懵了。」大概也因這段經歷，讓她現在過得更灑脫。