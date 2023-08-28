韓國網民分析8個讓你變窮習慣：搭的士、不記帳 最後一點最難改！

經常還沒到月底，看著戶口少得可憐的餘額，就開始期待發薪日，回想自己當月也沒有買甚麼特別貴東西，但總是會有入不敷出的情況。其實可能就在某些生活小習慣中，讓你不經意間花了不少錢，最近韓國討論區就瘋傳「8個讓你變窮的習慣」，吸引不少人討論，和驚呼自己也不經意間有做過，一起來看看你又做過幾項！



韓國討論區就瘋傳「8個讓你變窮的習慣」（theqoo.net）

讓你變窮的習慣1. 銀行帳戶的轉帳費用

某些銀行的跨行轉帳會收取手續費，和在其他銀行提款也會有手續費，雖然每次金戴不多，但在日積月累下金額也是不少。雖然在香港不少銀行都有豁免網上銀行的跨行轉帳費用，但辦理不同業務仍有些不同手續費，雖不能完成免去，但應對自己銀行內的存款積蓄和每筆消費，都清楚交易去向，這樣可避免過度揮霍。

讓你變窮的習慣2. 搭的士

相信不少女生都試過早上趕時間，或時約了人﹐但約定時間快到，為了方便和快速去到目的地，而選擇搭的士或Uber。但這些交通費用都不便宜，而且一不小心養成來不及就搭的士的習慣，每個月幾次，就會造成大筆交通費很難存錢！試著前一天想好明天要穿甚麼，手袋裡要帶甚麼，把出門準備時預多一點，就可搭大眾交通公具，能省下不少交通費。

讓你變窮的習慣3. 下雨天買新雨傘（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

讓你變窮的習慣3. 下雨天買新雨傘

每到雨季，就會發現家裡或辦公室抽屜多了幾把新買雨傘，都是因為突然下雨而買，浪費了不少金錢。尤其現在雨傘都不便宜，動輒就要70至100元一把，一個雨季下來在雨傘的支出真的不少，試著養成看天氣預報的習慣，提前帶備雨傘，能省下不必要的支出。

讓你變窮的習慣4. 沒有記帳習慣

每月生活必需品、固定繳費、吃喝玩樂等費用，都覺得是必要的支出，就沒有再仔細檢查單項支出，但這樣會造成不瞭解自己哪一方面支出過多，繼而會造成沒法好好儲蓄。在這方面可以試著記帳，這樣可以清楚看到自己哪方面的支出太多，再在下個月時減少或檢視是否真的需要有這方面的支出，這樣才是真正的好好理財。

讓你變窮的習慣5. 喝酒解壓(《我要準時下班》劇照)

讓你變窮的習慣5. 喝酒解壓

不少上班族在忙碌一周後，都會相約好友聚會或是獨自喝酒放鬆一下，但是去酒吧消遣和喝酒，這筆花費往往不少。與好友喝酒消遣，偶爾一兩次還可以，但數次多的話，很容易為該月支出的費用造成壓力。

讓你變窮的習慣6. 信用卡分期付款 （《購物狂的異想世界》劇照）

讓你變窮的習慣6. 信用卡分期付款

現在不少人錢包裡都會有一至兩張信用卡，在購物單價高的產品時，都會用信用卡分期付款。這樣不僅可以提早享用產品，而且不用一次性付費，看似減低了財務壓力，但往往就是這樣的消費模式，容易造成財務壓力。一次次的分期付款，會忘記上個月也是，上上個亦做了分期，再加上每次分期時所收的手續費，長久下來會造成財務混亂。

讓你變窮的習慣7. 沒有長遠計劃

及時行樂，人人都喜歡，但正正是對生活和理財沒有長遠計劃，使金錢總沒意識都花出去。很容易想這個月我有在上班賺錢，把金錢花出去沒問題，下個月也能賺回來，但在沒有理財計劃情況，是不可能存錢以應對突發情況。

讓你變窮的習慣8. 衝動購物、促銷活動（《潮拜購物狂》劇照）

讓你變窮的習慣8. 衝動購物、促銷活動

每次看到商家推出促銷活動，總是忍不住購買，像是新年、聖誕節、周年慶等等，每年幾次的大型活動，很容易放縱亂花錢。但這些衝動購物，除了花出一筆錢外，還會導致家裡囤積一堆東西。像是買一送一的護膚品或化妝品，看似很划算，但一瓶護膚品就已經可以用很久，另一瓶就很可能到期了也用不上，會造成浪費。