窩輪天后棄高薪開純素烘焙店轉型創業家！以蛋糕製作比喻人生育兒

【100種女生｜創業女性】擁有穩定及高薪厚薪，可能對不少女生而言已經心滿以足，但人生往往都要不斷尋求突破才顯得別具意義。純素烘焙店 The Cakery 創辦人郭小菱（Shirley）在35歲時毅然決定放棄「輪場」（窩輪買賣市場）的高薪厚職，轉戰烘焙界，創立 The Cakery 轉型成創業家。

攝影：黃寶瑩

場地提供：The Cakery



純素烘焙店 The Cakery 創辦人郭小菱（Shirley）在35歲時毅然決定放棄「輪場」（窩輪買賣市場）的高薪厚職，轉戰烘焙界。（黃寶瑩 攝）

窩輪天后厭倦刻板工作棄高薪創業 為愛女製純素蛋糕

創業前，Shirley在金融界打滾了10左右，擁有惹不少女生羡慕的穩定及高薪厚職，只不過Shirley有感每日上班做刻板的工作，人生漸漸變得漫無目的，「除了每年等年尾花紅好開心，日日坐在辦公室確實很苦悶，錢方面是很理想，但問題是失去了人生目標」，感覺工作除了為了賺錢外，已經再沒有任何意義。

相比起刻板的銀行工作，蛋糕製作就顯得更有趣，至少蛋糕可以有不同的設計，創意也有用武之地。11年前大女出世，令Shirley開展了蛋糕製作之路，由囡囡出世開始，Shirley每個月都會做一同蛋糕，跟囡囡一起拍照作為一個紀念，也是一個見證女兒成長的儀式，每次看到蛋糕成品，都令Shirley充滿成功感。

Shirley後來把蛋糕照片上載上社交平台，身邊朋友見到就開始叫她幫手整蛋糕，其後由網店開始，創立了 The Cakery。The Cakery 主打純素甜品，11年時間，由網店到實體店，到今日已經擁有4間分店，生意看似漸上軌道。

當時都沒想過成功，不試不會知道行不行，行就繼續做，不行也始終試過沒遺憾。 郭小菱（Shirley）

The Cakery 主打純素甜品，11年時間，由網店到實體店，到今日已經擁有4間分店，生意看似漸上軌道。（黃寶瑩 攝）

為甚麼就選擇純素？孩子都愛零食小吃，Shirley的女兒也如是，但小朋友始終不宜吃太多餅乾、薯片這些煎炸零食，所以就自製無糖、有機的食物給囡囡。至於蛋糕很多時候都是用蛋、奶為主要材料，兩者都內含不少激素，擔心影響女兒的健康及發育，所以就開始研究如何改變蛋糕材料之餘，依然保持到成品的味道、外觀及營養價值，Shirley就這樣開始研發純素甜品。

致力推廣純素文化 為氣候變化國際議題出一分力

創業後，Shirley也希望將純素產品普及化，改變大眾以往覺得「純素製品無蛋無奶一定不好吃」的固有印象，藉此推廣純素文化。經過多年的推廣，Shirley感恩越來越多人開始接受健康甜品這件事，亦有很多人願意嘗試，Shirley亦有感在氣候變化這個國際議題上，自己也總算出了少少力，「先不要說做到很大改變，但起碼也有投放了一些心力在此」。

純素文化對我們的將來、小朋友下一代都是一件好事。 郭小菱（Shirley）

被問到創業是為了囡囡還是甚麼，Shirley衝口而出就指：「不是，是為了自己」，但筆者在與Shirley交談之中，卻有不一樣的想法！為自己，是因為如心所願實現創業夢，但在創立自己事業的同時，Shirley仍不忘推廣純素文化，為自己的孩子、我們的將來，甚至氣候變化這國際議題著想，或者這樣宏觀的想法，就是成功創業家的一大特質吧！

Shirley也希望將純素產品普及化，改變大眾以往覺得「純素製品無蛋無奶一定不好吃」的固有印象，藉此推廣純素文化。（黃寶瑩 攝）

創業之路凡事親力親為 分身不暇難喘息

作為老闆，店舖中的大小事宜都與自己相關，Shirley凡事親力親為，不願放手。Shirley直認自己要求高，「我們的蛋糕有很多造型，例如一個動物造型蛋糕，眼睛的大小、擺放的高低，整個感覺都可以很不一樣，很微細的更都會影響到成件事的感覺」，每周也會親自試味確保產品質素。

外界看起來已經有4間分店，以為已經漸上軌道，事實上是有苦自己知，同時間有各種事宜要自己處理，實在令Shirley分身不暇、難以喘息，「人事部又是我，行政又是我，有時候就連洗廁所都是我」，更加遺憾的是如果只是一個普通打工仔的話，就可以投放更多時間及心機在小朋友身上，Shirley也坦實體店承創立這7年來，基本上也未試過放一個悠長假期」。

創業之路令人吃力而且不易走，Shirley幾乎每星期都在質疑自己：「究竟在為了甚麼？」但回想到品牌由無人知曉到越來越多人認識，自己也由甚麼都不懂，由零開始做到現在，這份成功感也令鼓勵著Shirley繼續堅持下去。

其實我真的很喜歡自己正在做的事，每日都有挑戰，每日都在訂下不同目標，向著目標努力去做。 郭小菱（Shirley）

作為老闆，店舖中的大小事宜都與自己相關，Shirley凡事親力親為，不願放手。（黃寶瑩 攝）

回想起創立 The Cakery 初期，Shirley 曾經遇過一個客人，回圖傳送了一張小朋友開心地吃蛋糕的照片，這位客人更跟 Shirley 道謝及分享指：「我家小朋友這一輩子都沒曾吃過蛋糕，很感謝你」！Shirley 當刻感到相當感動，因為世界上確實有小朋友有著各種食物敏感問題， 就連自己生日都不能吃蛋糕，可想言之這些小朋友的內心究竟有多失落，而這也成為了Shirley繼續努力的動力，希望透過自己製作的純素蛋糕，為客人帶來「沒罪惡感的喜悅」，一大班人一同慶祝、相聚！

蛋糕、甜品不應該一個人去食，應該是一大班人開開心心地去享受。 郭小菱（Shirley）

「蛋糕、甜品不應該一個人去食，應該是一大班人開開心心地去享受。」（受訪者 提供）

以蛋糕製作比喻創業、育兒、人生之道

創業，令Shirley變得更成熟，作為老闆，有很多事都要親自面對，即使內心存在無數恐懼，在別人面前也要裝作若無其事，多年來在創業路上的歷練把她鍛練成一個不再懦弱的人。Shirley認為創業與蛋糕製作一樣，成功關鍵在於「平衡」，「要做到一件美味的蛋糕，每樣成分都要有個平衡」，創業也如是，不可能把所有金錢都偏重在某一個範疇，是一門高深的學問。

以蛋糕製作比喻創業（黃寶瑩 攝）

「你放甚麼材料落去製作蛋糕，出來的成果都會很不同，育兒都一樣。」除了是創業家，Shirley還有一個「兩孩之母」的身分，相比起學業成績，Shirley更加重視兩個女兒的品格，她認為灌輸甚麼優良概念給孩子都會影響到他們的為人品格，而培育的方式都需要身教，所以在繁忙工作之中，Shirley都盡可能分配時間陪伴女兒，讓她們有個可以模仿及學習的模樣，培育出良好的品格。

另一方面，Shirley也盡可能不想太過保護女兒，希望讓她們知道外面打工的情況是怎樣、做老闆為是怎樣，所以Shirley有時候也會帶女兒落舖幫手做一些簡單工夫，平日處理文書工作時，也會順道向囡囡解釋一些經營生意的概念，嘗試融合工作與育兒，或者這也是在家庭與事業之間取得平衡的一個好方法。

「你放甚麼材料落去製作蛋糕，出來的成果都會很不同，育兒都一樣。」（受訪者 提供）

「很多人都以為整蛋糕是一件很容易的事，但事實上整蛋糕很科學，每一個步驟都會影響到最終的成品。」人的一生也如是，如果當初Shirley沒有選擇創業，今日的結果也可以很不一樣。何謂理想人生，往往都沒有標準的答案，Shirley當初大可以繼續待在銀行，過著安穩的生活，但人生之中總需要一些轉變及突破，才過得更有意義。過程中雖然存在無數波折困難與質疑，但Shirley始終也沒有後悔當初創業的決定！